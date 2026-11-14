El nicaragüense Luis Enrique gana dos Latin Grammy por un álbum y una canción tropical

Luis Enrique ganó dos premios Latin Grammy en las categorías de salsa y música tropical durante la ceremonia en Las Vegas. /AFP (Photo by David Becker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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El cantante, compositor y productor nicaragüense Luis Enrique conquistó dos premios Latin Grammy durante la ceremonia celebrada el jueves 12 de noviembre de 2026 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos. El artista recibió el reconocimiento a Mejor Álbum de Salsa por El Alma en Clave y el galardón a Mejor Canción Tropical por “Nombre y apellido”, una colaboración con De La Ghetto.

Los datos fueron consignados por Despacho 505, que informó que el primer premio llegó en una categoría en la que Luis Enrique competía con Nathy Peluso, Grupo Niche, Luis Figueroa y Charlie Cruz. La cantante colombiana Joaquina fue la encargada de anunciar al ganador.

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Más tarde, “Nombre y apellido” obtuvo el premio a Mejor Canción Tropical. La composición fue escrita por Luis Enrique junto con Ender Thomas y Leon Yamil, y la grabación contó con la participación de De La Ghetto. La categoría terminó en empate con “Realidad-Es”, interpretada por Grupo Niche.

El cantautor nicaragüense acumuló seis premios Latin Grammy y un Grammy estadounidense a lo largo de su carrera. /(REUTERS/Mario Anzuoni)

La ceremonia también incluyó un reconocimiento relacionado con el repertorio del artista. El arreglista venezolano Gonzalo Grau ganó en la categoría Mejor Arreglo por “Dando y dando”, una canción interpretada por Luis Enrique e incluida en El Alma en Clave. El álbum, publicado en mayo de 2026, reúne 11 canciones y representa el regreso del salsero a una producción inédita del género después de 13 años. El disco fue grabado entre Miami, Venezuela y Puerto Rico e incluye colaboraciones con Alain Pérez, Luis Fernando Borjas e Israel Houghton.

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Durante su discurso de agradecimiento, Luis Enrique mencionó a Dios y a su familia. “Gracias a Dios, a mi padre amado por el regalo de la música en mi familia. El Alma en Clave nació de un título que imaginé y que quería llevar a cabo a través de las canciones”, expresó, según Despacho 505.

Con estos dos premios, el músico suma seis Latin Grammy. Antes de la ceremonia de 2026 había ganado por Ciclos y Soy y seré, ambos en Mejor Álbum de Salsa; por Tiempo al tiempo, junto con C4 Trío, en Mejor Álbum Folclórico, y por “Aguacero”, en Mejor Canción de Raíces. También recibió un Grammy estadounidense en 2010 por Ciclos.

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La canción Nombre y apellido compartió el premio a Mejor Canción Tropical con una obra de Grupo Niche tras un empate.

Nacido en Somoto, Nicaragua, Luis Enrique desarrolló su carrera entre la salsa romántica, el pop latino, el bolero y la música folclórica. Su trayectoria discográfica comenzó en la década de 1980 y alcanzó una amplia audiencia con álbumes como Amor de medianoche, Amor y alegría, Mi mundo, Una historia diferente, Dilema, Evolución, Transparente, Ciclos y Soy y seré.

Uno de sus mayores éxitos es “Yo no sé mañana”, incluido en Ciclos. La canción llegó al primer lugar de la lista Tropical Airplay de Billboard, donde permaneció 11 semanas, y alcanzó la sexta posición en Hot Latin Songs. El álbum llegó al primer lugar de Tropical Albums y al segundo puesto de Top Latin Albums. Además, Luis Enrique acumula cuatro canciones número uno en Tropical Airplay y nueve entradas entre las 10 primeras de Hot Latin Songs, según Billboard.

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Su repertorio también incluye “Desesperado”, “Así es la vida”, “Date un chance”, “Tú no le amas, le temes”, “Mi mundo” y “Lo que pasó entre tú y yo pasó”. En Spotify, “Yo no sé mañana” continúa como su canción más escuchada, con cientos de millones de reproducciones, de acuerdo con su perfil oficial. Con El Alma en Clave, el artista vuelve a colocar a Nicaragua en el centro de la música latina.