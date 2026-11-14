Arévalo cuestionó las condiciones de Raíces para apoyar el Presupuesto de 2027 y respondió a Samuel Pérez: “Reconocer errores es fácil en una conferencia de prensa”

El presidente Bernardo Arévalo se dirige a los medios desde un atril durante una conferencia de prensa gubernamental en Guatemala. (Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de Guatemala)

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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, defendió el proyecto de Presupuesto para 2027 y respondió a Samuel Pérez, líder de la bancada Raíces, antes diputado oficialista que condicionó sus 15 votos en el Congreso a la incorporación de subsidios eléctricos y ayudas económicas para familias con hijos en edad escolar.

El mandatario cuestionó el reconocimiento de errores formulado por Pérez durante una conferencia de prensa. “Reconocer errores es fácil hacerlo en una conferencia de prensa”, afirmó Arévalo durante La Ronda.

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La iniciativa presupuestaria, identificada como 6841, asciende a Q192.045,1 millones, equivalentes a unos USD 25.040 millones. La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda espera una propuesta formal de recortes del Ministerio de Finanzas Públicas antes de emitir su dictamen.

Un grupo de legisladores de Raíces sostiene una propuesta de modificacion al presupuesto 2027 en el Congreso de la República de Guatemala (Raíces)

Los subsidios y la ayuda escolar reclamados por Raíces

Raíces planteó dos modificaciones como condición para respaldar el presupuesto: ampliar los recursos destinados a la tarifa social de energía eléctrica y crear una transferencia directa para hogares con hijos en edad escolar, ante la llamada cuesta de enero.

Pérez sostuvo que la posición de su bloque no responde a una fidelidad personal ni gubernamental. “Nuestra lealtad nunca va a ser a un apellido ni a un gobierno, sino a los intereses legítimos del pueblo de Guatemala”, dijo el diputado.

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El proyecto ya prevé Q900 millones para la tarifa social eléctrica, mientras el Instituto Nacional de Electrificación había solicitado Q1.000 millones para financiar el beneficio durante 2027. El legislador no detalló qué monto recibiría cada familia mediante la segunda propuesta ni cómo se entregarían los recursos.

Arévalo consideró positivo que el diputado admitiera limitaciones, aunque reclamó medidas concretas. “Pues a mí me alegra que Samuel Pérez reconozca sus limitaciones”, señaló el Presidente, antes de insistir en que corresponde “trabajar y hacer algo concreto”.

El jefe de Estado diferenció el desempeño de Raíces del trabajo de otros diputados cercanos al Ejecutivo. Mencionó el impulso de iniciativas como la ley de puertos, la normativa sobre infraestructura prioritaria y la legislación contra el lavado de dinero.

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Un grupo de legisladores de Raíces sostiene una propuesta de modificacion al presupuesto 2027 en el Congreso de la República de Guatemala (Raíces)

El calendario legislativo y los recortes previstos

El texto deberá llegar al pleno del Congreso el 24 de noviembre, mientras que el plazo constitucional para aprobarlo vence el 30 de noviembre. Si no obtiene aval antes de esa fecha, continuará vigente el presupuesto correspondiente al año en curso, conforme al artículo 171 de la Constitución.

El presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, Guillermo Ralda, anticipó que el monto será reducido en hasta Q5.800 millones respecto de la propuesta inicial. La cifra definitiva y las instituciones afectadas dependerán del documento técnico que debe remitir el Ministerio de Finanzas Públicas.

Durante las audiencias previas, los ministerios solicitaron incrementos de recursos en lugar de reducciones. Esa situación obligó a la comisión a esperar la propuesta oficial para definir qué partidas sufrirán ajustes.

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Pérez también cuestionó la ejecución presupuestaria del Gobierno, que calculó en torno al 73%, y mencionó particularmente el funcionamiento de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. El diputado recordó que su grupo afrontó costos políticos por haber pedido la renuncia del entonces ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, tras una fuga de reos.

El legislador también citó el rechazo de Raíces a una junta directiva del Congreso que incluía al diputado Felipe Alejos. Además, reconoció que la bancada debió adoptar una postura “más vocal y contundente” cuando el Congreso aprobó un aumento salarial para los diputados, aunque aseguró que ninguno de sus integrantes votó a favor.

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Raíces surgió tras la cancelación judicial del Movimiento Semilla, partido con el que Arévalo llegó a la Presidencia en enero de 2024. La agrupación prevé realizar su asamblea nacional constitutiva el 22 de noviembre, antes de definir candidaturas para las elecciones generales de 2027.