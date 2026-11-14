República Dominicana registra 1,666 muertes infantiles y 137 decesos maternos hasta octubre 2026

Un profesional sanitario ajusta un sensor médico a un recién nacido dentro de una incubadora en una sala de neonatología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El último boletín epidemiológico oficial revela que la mortalidad infantil acumula 1,666 fallecimientos en la República Dominicana hasta finales de octubre, una cifra similar a la registrada en el mismo período del año anterior, mientras que los decesos de madres sumaron 137 casos. Los datos corresponden a la semana epidemiológica 43 del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), entidad que pertenece al Ministerio de Salud Pública.

Durante la semana evaluada, el sistema registró cinco muertes maternas, la misma cantidad contabilizada en idéntico corte de 2025. El balance anual muestra una reducción frente a las 160 defunciones de mujeres gestantes documentadas el año previo.

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Las demarcaciones con mayor concentración de estos casos son:

Santo Domingo con 33 decesos

Santiago con 14

San Cristóbal con 12.

La mediana de edad de las pacientes al momento del deceso se ubicó en 29 años, y el grupo de 30 a 34 años concentró el 24.8% de los decesos maternos.

En el renglón infantil, el informe contabiliza 37 defunciones en los siete días analizados. El acumulado de 1,666 muertes infantiles mantiene los registros en un nivel parejo frente a las 1,657 del ciclo precedente. Las provincias que reúnen el mayor número de pérdidas tempranas son Santo Domingo con 484 casos, Santiago con 181 y el Distrito Nacional con 139 registros.

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La mayor parte de los fallecimientos de menores ocurre en las primeras cuatro semanas de vida. El 84.5% de las muertes infantiles correspondió a la etapa neonatal, equivalente a 1,408 casos.

Tendencia temporal de muertes maternas por semana epidemiológica en la República Dominicana. En la semana 43 de 2026 se contabilizaron cinco defunciones, lo que situó el total del año en 137 casos.

Dentro de este segmento, 1,000 bebés fallecieron entre los cero y seis días de nacidos, lapso conocido como neonatal precoz, mientras que 408 decesos ocurrieron entre los siete y 28 días.

La falta de controles tempranos y la prematuridad explican por qué se mantienen las muertes maternas e infantiles

El sostenimiento de estos indicadores obedece a determinantes clínicos y de acceso que el personal sanitario documenta en las salas de maternidad del país caribeño. En las mujeres embarazadas, las causas primarias de defunción suelen vincularse por:

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Trastornos hipertensivos del embarazo Hemorragias graves antes o después del alumbramiento Cuadros infecciosos.

La identificación tardía de estas condiciones obstétricas disminuye el margen terapéutico para salvar la vida de la madre. En los recién nacidos, la elevada concentración de defunciones en los primeros seis días guarda relación estrecha con nacimientos prematuros, bajo peso al nacer, asfixia perinatal y complicaciones respiratorias agudas.

Estas afecciones requieren soporte especializado inmediato en salas de cuidados intensivos neonatales, cuya disponibilidad y capacidad de respuesta varían según la complejidad del centro de salud.

Una infografía de Infobae detalla las causas principales de la mortalidad materna y neonatal junto con las medidas médicas para su prevención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los organismos técnicos de salud pública establecen que la disminución de estos decesos requiere acciones organizadas en la red hospitalaria pública y privada. La estrategia principal radica en captar a la mujer gestante durante el primer trimestre para garantizar un mínimo de cinco consultas de control, lo que facilita detectar factores de riesgo como diabetes gestacional o preeclampsia antes de que deriven en emergencias obstétricas.

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A nivel de infraestructura, las recomendaciones sanitarias priorizan la dotación de insumos básicos en las salas de parto, la disponibilidad de sangre segura para transfusiones urgentes y el equipamiento de áreas de terapia intensiva neonatal con incubadoras y ventiladores mecánicos.

El esquema de prevención incluye la optimización de las rutas de traslado en ambulancias equipadas para movilizar de forma rápida a gestantes o neonatos en estado crítico desde centros de primer nivel hacia hospitales de mayor capacidad resolutiva.