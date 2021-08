Qué hacer con los puntos de las aerolíneas que vencerán durante las restricciones de viaje

Las aerolíneas han tenido que cancelar miles de vuelos debido a las restricciones de viaje y en respuesta a una caída drástica de la demanda, ya que grandes franjas de la población se quedaron en casa para mitigar la propagación del COVID-19 (REUTERS)

En marzo de 2020, millones de viajeros se vieron obligados a suspender indefinidamente sus planes de viaje cuando las fronteras internacionales se cerraron y los vuelos prácticamente se paralizaron. Desde entonces, las aerolíneas han tenido que cancelar miles de vuelos debido a las restricciones de viaje, en respuesta a una caída drástica de la demanda, ya que grandes franjas de la población se quedaron en casa para mitigar la propagación del COVID-19.

Por entonces el Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT) recordó a las aerolíneas que están obligadas a proporcionar a los pasajeros un reembolso por vuelos cancelados por las aerolíneas o cuando la aerolínea realiza un cambio de horario significativo. Este fue uno de los impulsos que internacionalmente hizo que cada aerolínea planteada respuestas acordes, que hicieron que sus políticas de reembolso y el proceso para obtenerlos fueran más transparentes en sus sitios web.

Pero los innumerables clientes que cancelaron sus vuelos por su propia voluntad, o que no solicitaron un reembolso, tuvieron la opción de obtener un crédito de viaje en el futuro. Dependiendo de cuándo se reservó el vuelo y de qué aerolínea, algunos de esos créditos podrían expirar pronto. Aquí se enumeran algunos consejos sobre cómo asegurarse de no perder el valor de esos cupones de vuelo.

Si no se está totalmente seguro de tomar un vuelo o de las fechas, es esencial asegurarse de que la aerolínea permita cambiar el vuelo nuevamente sin cargo si se está utilizando un crédito de vuelo (Eric Lafforgue)

Si aún no se quiere viajar, lo idea es contactar a la aerolínea. En tiempos de prepandemia, tal vez no era posible pensar que podría salir algo positivo del servicio al cliente de las aerolíneas, pero hoy no hay razón para no intentarlo. Si se acerca la fecha de vencimiento de su crédito de viaje pero realmente no se está listo para reservar, es esencial llamar al operador para ver qué puede hacer. El resultado podría ser sorprendente. Las aerolíneas se están adaptando a ese tipo de solicitudes de extensión. Su reputación en cuanto al servicio al cliente no fue precisamente estelar en el pasado, en una época en la que los aviones estaban llenos al 90%. Ahora, con muchos vuelos que aún están lejos de esos estándares, las aerolíneas están haciendo todo lo posible para que los clientes regresen al aire y se entusiasmen por viajar nuevamente.

Si solicitar una prórroga no funciona o si se está listo para reservar independientemente, es posible que se desee asegurar que el vuelo que se reserve no tenga una tarifa de cambio adjunta. Es preciso no dejarse llevar por informaciones previas , sino recurrir al dato concreto en las condiciones de cada portal, dado que las circunstancias cambian durante la pandemia. Todas las principales aerolíneas tenían una política de tarifas sin cambios hasta fines de marzo de 2021 para todos los vuelos y todas las tarifas. A partir del 1 de abril, esas políticas comenzaron a tener algunas exclusiones y excepciones, no muchas, pero sí algunas. En particular, las políticas de tarifas sin cambios ya no se aplican a las tarifas de economy básica y a algunos vuelos internacionales.

Si no se está totalmente seguro de tomar un vuelo o de las fechas, es esencial asegurarse de que la aerolínea permita cambiar el vuelo nuevamente sin cargo si se está utilizando un crédito de vuelo . Puede haber límites en la cantidad de veces que puede hacerse; por ejemplo, American solo permite un cambio de vuelo sin cargo, mientras que United y Southwest tienen cambios ilimitados. Es esencial verificar el cupón y la política de cambio de vuelo en particular. Esto puede parecer obvio, pero ha sido un año largo y complejo, es imprescindible tener a mano todos los datos. Este sería un buen momento para revisar los vuelos que hubo que cancelar el año pasado y los créditos de viaje futuros que se acumularon para ver dónde están todos y si alguno se acerca a su fecha de vencimiento.

A medida que los viajeros se vacunen y comiencen a buscar opciones sobre dónde y cómo pueden viajar de manera segura, es probable que las tarifas aéreas comiencen a subir poco a poco (Getty Images)

Es preciso asegurarse de tener en cuenta si la fecha de vencimiento está en concordancia con aquella en la que se necesita reservar un nuevo viaje o la fecha en la que debe viajar. Con esos datos es momento de verificar la política de tarifas de cambio de la aerolínea. La mayoría no permitieron tarifas de cambio para ningún vuelo, sin importar el destino o la clase de tarifa. Si se trata de una aerolíneas de las que solo permiten cambiar el vuelo una vez, es preciso tener mucho cuidado al diseñar la estrategia de lo que se reserva con el crédito de vuelo porque es posible que no haya oportunidad de cambiar el vuelo nuevamente sin una tarifa extra. Aquí hay una hoja de referencia rápida sobre el crédito de vuelo actual de las aerolíneas y las políticas de cambio.

Cuanto antes se reserve, mejores serán las ofertas. A medida que los viajeros se vacunen y comiencen a buscar opciones sobre dónde y cómo pueden viajar de manera segura, es probable que las tarifas aéreas comiencen a subir poco a poco. Según el sitio de reservas de viajes KAYAK, las búsquedas de viajes que se realizan entre los últimos fines de semana largos aumentaron un 78% en un mes. Si ha acumulado un popurrí de créditos de vuelo durante el año pasado, se tendrá que dedicar un tiempo a observar más de cerca cómo y si los créditos se pueden combinar y usar. Por ejemplo, American tiene tres tipos de créditos: un crédito de vuelo (para vuelos cancelados), un vale de viaje (solo para residentes de EEUU) y un crédito de viaje (compensación de la aerolínea). Solo los vales de viaje y los créditos de viaje se pueden usar para comprar viajes para otra persona que no sea la que tiene el crédito. Los créditos de vuelo solo pueden ser utilizados por el pasajero original. También hay otras reglas.

Por ejemplo, los pasajeros de United pueden combinar hasta 10 certificados de viaje para usar en una reserva, y éstos solo se pueden usar para reservar vuelos de United o United Express, mientras que un crédito de vuelo futuro se puede usar en vuelos de socios de Star Alliance. En Delta, se puede combinar hasta tres créditos de vuelo para comprar un nuevo vuelo. Es importante considerar estos datos a modo de modelo para reconocer qué investigar en cada empresa aérea. Es mucho para examinar, pero el objetivo final es, con suerte, no dejar que esos créditos de vuelo futuros no se utilicen.

