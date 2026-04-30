Entre caballos blancos y gigantes armados: así son las figuras de tiza que reinan en las laderas inglesas

El Long Man de Wilmington, representando a un gigante, es uno de los monumentos de tiza más emblemáticos de East Sussex (Wikimedia Commons)

Figuras de gran tamaño, como caballos, gigantes, cruces o símbolos regios, reinan esculpidas en las pendientes del sur inglés y cada una se considera un fenómeno propio de Inglaterra. De acuerdo con Jon Woolcott, periodista y escritor especializado en patrimonio británico y autor del libro The Tattooed Hills: Journeys to Chalk Figures, este arte “atrajo a fotógrafos, compositores y artistas, y ha llamado la atención de historiadores, arqueólogos y viajeros de todo tipo”. Hoy se estima que existen 40 figuras en el territorio inglés, la mayoría próximas a rutas históricas de peregrinación, comercio y conflictos.

Uno de los ejemplos más reconocidos es el Long Man de Wilmington, situado en East Sussex. La silueta, que representa a un gigante ascendiendo la colina con un bastón en cada mano, se conserva gracias a la restauración con bloques de concreto sobre el dibujo original de tiza. Woolcott menciona que “el Long Man puede ser de origen anglosajón”, basándose en el hallazgo de un broche similar en Kent en 1964, posiblemente vinculado con la figura de Odin o Woden. Otros especialistas consideran que la figura puede ser más moderna, concebida para ser contemplada desde el priorato cercano.

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La presencia artística y cultural del Long Man ha influido en múltiples creadores. La fotógrafa Lee Miller y el artista Roland Penrose vivieron junto al coloso y lo consideraban un símbolo protector; Penrose realizó una versión surrealista de la figura en su casa. Músicos como Avril Coleridge-Taylor y el colectivo de folk The Memory Band le han dedicado composiciones, mientras que el compositor Benjamin Britten visitó el lugar para compartir un picnic a sus pies.

La diversidad de estas figuras incluye caballos, sobre todo en Wiltshire y Dorset. La silueta de George III en Dorset fue esculpida en 1808 como homenaje al monarca y como promesa de atractivo turístico para Weymouth. Aunque la erosión natural ha afectado sus contornos, la presencia del caballo y su jinete sigue siendo visible sobre la colina.

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El Cerne Giant destaca por su figura colosal y misteriosa, con interpretaciones históricas que van desde la época romano-británica hasta la época sajona (Wikimedia Commons)

El misterio de los gigantes y caballos blancos

A lo largo de antiguas rutas del sur de Inglaterra aparecen figuras de enorme escala como el Cerne Giant, armado con una maza, cuya datación sigue en debate. Se le ha asociado con la época romano-británica, el siglo XVII e incluso con Oliver Cromwell, aunque la teoría principal apunta a su origen sajón, posiblemente vinculado a Hércules o Eadwold, santificado en la zona. Woolcott afirma que es “un gigante cambiante y bromista”.

En las colinas de Wiltshire se concentra la llamada tierra de los caballos blancos, con ocho figuras equinas aún presentes. El Alton Barnes White Horse y el Cherhill White Horse destacan por su tamaño y ubicación junto a antiguos fuertes y monumentos. Woolcott señala una conexión musical: uno aparece en un video de la banda Dodgy, otro sirvió de escenario para el grupo KLF, reflejo de su impacto en la cultura popular.

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Entre los caballos más antiguos destaca el Uffington White Horse, cuya antigüedad arqueológica remonta a la Edad de Bronce, hace aproximadamente 3.000 años. Levantado bajo un fortín prehistórico, su preservación depende del mantenimiento regular realizado por comunidades locales a lo largo de generaciones. Andy Partridge, músico británico de la banda XTC, recuerda: “El paisaje marcó mi vida... Me hizo quien soy”.

Rutas, símbolos y enigmas en las colinas inglesas

Estos monumentos ejemplifican la continuidad moderna del arte de figuras de tiza en Inglaterra (Imagen ilustrativa Infobae)

Sobre el corredor del Ridgeway y el Icknield Way, rutas prehistóricas fundamentales, las figuras de tiza incluyen desde cruces hasta leones. El Whiteleaf Cross, cruz dispuesta sobre un montículo triangular, y el Watlington White Mark —erróneamente considerado símbolo de fertilidad— son manifestaciones más recientes. El Watlington White Mark, tallado en el siglo XVIII, transforma el perfil del pueblo visto desde un punto concreto. Woolcott narra: “La aguja de tiza parece dotar de un campanario a la iglesia”.

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En el extremo oriental del Icknield Way se encuentra el Whipsnade White Lion, una de las figuras modernas, creada entre 1931 y 1933 con motivo de la inauguración del zoológico local. El león se mantiene visible gracias al pastoreo de los wallabies del zoológico, que podan la hierba y facilitan su conservación.

El arte, la historia y la naturaleza en las colinas inglesas

Las figuras de tiza representan el vínculo entre la creatividad humana y el entorno natural. El arqueólogo británico T.C. Lethbridge llegó a proponer la existencia de figuras ocultas en las Gog Magog Hills, área cargada de relatos sobre gigantes en la antigua Gran Bretaña. Aunque no existen pruebas concluyentes de sus hallazgos, el lugar sigue atrayendo a interesados y expertos.

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Woolcott rememora las palabras de Lethbridge: “No es necesario ir a los confines de la tierra en busca de emoción y aventura. Todo está aquí, en la vieja Inglaterra, a la vuelta de la esquina”.