El Día Internacional del Trabajo moviliza a miles en reclamo de derechos laborales en Guatemala

La movilización del 1 de mayo en Guatemala tuvo como punto de partida el Monumento al Trabajo y finalizó en la Plaza de la Constitución tras recorrer sectores históricos de la capital. (Fotografía: Prensa Comunitaria)

El Día Internacional del Trabajo ha movilizado este 1 de mayo a miles de trabajadores guatemaltecos en la capital y en las principales cabeceras departamentales, en una jornada nacional de protestas que combinó la exigencia de salarios dignos y el rechazo al aumento de precios con la defensa histórica de los derechos laborales y del Código de Trabajo.

El recorrido central, que se despliega desde hace más de siete décadas, partió a las 7:00 a.m. desde el Monumento al Trabajo (conocido como “El Muñecón”, en la zona 5) y concluyó en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio Nacional, tras cruzar el Puente Olímpico y la 6a Avenida, según información de medios locales y líderes sindicales en distantes transmisiones realizadas.

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De acuerdo con Luis Armando López Cortez, secretario general de la Confederación Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), la convocatoria de este año reunió cerca de 25 mil personas, con la adhesión de más de 400 agrupaciones sindicales y sociales procedentes de distintos departamentos, según declaró a Emisoras Unidas.

López Cortez explicó que la masividad de la marcha responde al incremento sostenido del costo de la canasta básica, el alza de los combustibles y del pasaje, y la persistencia del acoso laboral.

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Señaló: “ya basta de abusos hacia la clase trabajadora”, e insistió en que gran parte de la crisis de precios se vincula al impacto económico de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Personas vestidas con camisetas rojas marchan por una calle urbana. Algunos participantes portan una manta roja que identifica al Sindicato de Trabajadores del INDE (STINDE). El evento ocurre en Guatemala y es una cobertura de una manifestación, con vehículos y edificios visibles en el fondo. La movilización tiene lugar el 1 de mayo.

La marcha del 1 de mayo consolidó un reclamo nacional por mejores condiciones laborales y justicia social

La celebración del 1 de mayo en Guatemala constituye un feriado nacional obligatorio e inamovible, consagrado desde el establecimiento del Código de Trabajo en 1947 bajo la presidencia de Juan José Arévalo.

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Cada año, esta fecha sirve de escenario para que sindicatos y organizaciones populares reactiven tanto la memoria de los mártires de Chicago —obreros estadounidenses que en 1886 exigieron la jornada laboral de ocho horas y sufrieron represión extrema— como la exigencia local de reformas y cumplimiento de los derechos adquiridos.

El recorrido tradicional de la marcha, desde “El Muñecón” hasta la Plaza de la Constitución, refleja una práctica consolidada desde 1945 y representa la defensa del legado de la Revolución del 20 de Octubre de 1944, cuando surgieron las primeras leyes modernas para la protección del trabajo en el país.

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En este contexto, cada grupo participante —maestros, campesinos, estudiantes, empleados estatales e independientes— hace visibles demandas puntuales: empleos formales, mejoras salariales y el control de los precios al consumidor. Entre las consignas recientes figura, además, la petición de libertad para el periodista José Rubén Zamora, como señala Emisoras Unidas.

Durante la movilización, los manifestantes atravesaron sectores como la colonia La Palmita y el mercado de zona 5, generando cortes de tránsito que motivaron a las autoridades a recomendar rutas alternas por la Calzada La Paz, Bulevar La Asunción, Avenida Elena y el Anillo Periférico.

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Un grupo de personas, identificadas como el Movimiento Nacional de Docentes 021, marcha por una calle urbana. Los participantes llevan varias pancartas, una de ellas menciona el Movimiento Nacional de Nivel Medio y la aprobación de la Iniciativa 6591 de urgencia nacional. La manifestación avanza en una vía con edificios a los lados y cableado eléctrico aéreo, bajo un cielo nublado. Esta cobertura documenta la exigencia de regularización de maestros del renglón 021 al renglón 011. Crédito Prensa Comunitaria

El Día del Trabajo, entre la memoria y la protesta

La conmemoración del Día Internacional del Trabajo en Guatemala trasciende la función festiva. Para los participantes, la fecha evidencia tanto los avances logrados en siete décadas —especialmente el derecho a la sindicalización, la huelga y la jornada de ocho horas— como las deudas persistentes en un mercado laboral desigual. Las autoridades gubernamentales suelen reafirmar su compromiso público con la dignificación laboral y la justicia social en esta jornada, mientras los sindicatos insisten que la lucha sigue vigente cada año.

El testimonio de López Cortez, sintetiza la tensión entre celebración y la urgencia de nuevas conquistas: “todo esto se ha desbaratado por la guerra que hay entre EE. UU. e Irán”. Así, la movilización del 1 de mayo de 2026 volvió a poner en primer plano la defensa activa de los derechos históricos de la clase trabajadora guatemalteca y la exigencia de respuestas concretas a una economía tensionada por el contexto internacional.

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