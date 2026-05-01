Pedirán investigar al abuelo de Guadalupe Lucero por la desaparición de la nena en 2021 en San Luis

Guadalupe Lucero desapareció en junio de 2021

El caso de Guadalupe Lucero, la nena que desapareció en junio de 2021 en la provincia de San Luis, sumó en las últimas semanas un nuevo capítulo que podría significar un giro en la investigación: Roque Lucero, su abuelo, fue imputado por abusar sexualmente de una niña con discapacidad y lo investigan por otro caso de abuso que también involucra a una menor.

Así lo confirmó Soledad Poma de Otaegui, la abogada de la familia de Guadalupe y de las dos menores presuntamente abusadas por el abuelo, una -por la que ya fue imputado- por un hecho ocurrido en 2024. La causa es tramitada por la fiscal de Género de San Luis, Antonella Córdoba, señalaron fuentes judiciales a Infobae.

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“Yo soy abogada querellante de las dos víctimas, menores de edad. Una data de noviembre del 2024, en la cual, se presenta la denuncia como corresponde. Fue muy difícil llevar esta causa adelante, porque nosotros pusimos una medida cautelar de prohibición de acercamiento respecto del señor Roque Lucero y se mudó de domicilio”, dijo la letrada en diálogo con TN.

“No está detenido pero tiene medidas de coerción. A raíz de esto, logramos obtener una cámara Gesell positiva”, indicó la letrada, quien explicó que de acuerdo con la denuncia, Lucero habría ingresado a su domicilio “para poder abusarla sexualmente”.

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“Se corroboró por lo que declaró la menor en cámara Gesell y por eso es que se le pudo formular cargos por el abuso sexual de esta menor de edad, gravemente ultrajante. Por la otra menor de edad estamos en plena etapa para poder, formularle cargos también", añadió.

Posible giro en la causa de Guadalupe

A partir de esta imputación, la abogada dijo que el abuelo quedó en el centro de las sospechas por la desaparición y anticipó que el lunes se presentará ante la Justicia Federal -que investiga el caso de Guadalupe- para que incorpore la acusación por abuso al expediente.

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“Esto abre una puerta enorme. Si bien no estamos indicándolo ni acusándolo por la causa de Guadalupe, no descartamos ninguna de las teorías ni las posibilidades”, explicó la letrada.

“A partir del día de ayer quedó sindicado como primer sospechoso. Él no estaba siendo investigado por la Justicia, que ahora todo está en el fuero Federal. Esto deja muchas dudas respecto a la familia. Y la familia está totalmente desconcertada porque no entienden por qué se lo dejó a un costado (de la investigación)”, añadió.

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“Vamos a hacer una presentación en la cual vamos a solicitar en la Fiscalía Federal como querella que se sea investigado formalmente. Vamos a ver qué podemos lograr con este nuevo dato que no es menor, por supuesto. Hay que tener en cuenta de que el abuelo paterno no fue investigado en su momento y ahora oportunamente podría llegar a tener que ver con esta cuestión. No lo afirmamos, pero tampoco vamos a dejarlo al pasar”, adelantó.

La última actualización de la imagen de Guadalupe Lucero

Finalmente, la abogada pidió que quien tenga algo para aportar a la causa de los abusos sexuales, se acerque y haga la denuncia. “También queremos hacer saber que si por ahí hay alguien que tiene información certera de esta persona o que haya sufrido, de igual manera que las personas que yo represento, abusos sexuales o cualquier información que nos pueda aportar, estamos a disposición para escucharlos y para poder hacer el aporte a la causa”, dijo.

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Y siguió: “Ahora en junio van a ser cinco años que Guadalupe desapareció. En San Luis no nos olvidamos de que Guadalupe desapareció y que no tuvimos ningún tipo de indicio ni nada de qué pasó con ella”, sentenció.

Esta semana, Yamila Cialone, mamá de Guadalupe; Silvia Domínguez, abuela materna, y un tío de la nena se presentaron en los tribunales de San Luis para quejarse por no haber sido informadas sobre la causa.

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“Nos enteramos hoy por los medios de la imputación al abuelo de Guadalupe. Nunca tuvimos contacto con él ni sabíamos de esta situación”, expresó Domínguez a medios locales.

En ese sentido, cuestionó que el hombre no haya sido considerado dentro de la investigación por la desaparición: “Si existían denuncias por abuso, creemos que debería haber sido investigado como corresponde. Hoy en la Justicia Federal nos dijeron que no tenían conocimiento de esto”, dijo.

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