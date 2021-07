Guía de viaje: qué requisitos pide España a los turistas extranjeros

Existe una lista de países y regiones especiales cuyos residentes no se ven afectados por la restricción temporal de viajes no esenciales a la UE debido a su buen control de la pandemia (Getty)

En medio de segundas y terceras olas de la pandemia por COVID-19 en todo el mundo, a medida que los países avanzan en la inmunización de sus poblaciones una de las actividades que intenta recobrar alguna especie de “normalidad” es el turismo.

Con protocolos y requisitos que varían de país a país, Europa se adentra en su temporada de verano y España es uno de los destinos que siempre espera gran afluencia de visitantes extranjeros.

Así, las opciones para viajar a España dependerán de los motivos del viaje (ya sea por un propósito esencial o por placer), del país de origen (si el visitante es de la Unión Europea o no) y del estado de vacunación del visitante .

Asimismo, las diferencias en la movilidad internacional dependerán sobre todo del lugar de origen del turista: los viajes dentro de la Unión Europea (UE) contarán con la ayuda del Certificado Covid Digital , que fue aprobado para su uso desde el 1 de julio y que España ya está emitiendo.

Pero las preguntas de los viajeros son más o menos las mismas. Y he aquí las respuestas a las dudas más habituales sobre los viajes a España.

- ¿Existe alguna restricción para viajar dentro de la UE?

- Dentro de la UE se permite el movimiento de personas y los requisitos de acceso son los mismos en todo el territorio. Para garantizar esto, Bruselas desarrolló un sistema conocido como Certificado Digital Covid o Digital Green Pass (o más popularmente como pasaporte de vacuna), que permite a los portadores demostrar fácilmente que cumplen con las condiciones para ingresar a otro estado miembro: estar completamente vacunado (la última dosis debe haber sido administrada al menos 14 días antes del viaje), o haberse recuperado de COVID-19, o estar en posesión de una prueba de diagnóstico negativa (ya sea PCR o antígeno) tomada 48 horas antes de la llegada . Este certificado es emitido por las autoridades nacionales en el idioma nacional y en inglés, y se puede utilizar en todos los estados miembros.

España exige una prueba de diagnóstico negativa o certificado de vacunación completa a los viajeros del Reino Unido, debido a las preocupaciones sobre la variante delta del coronavirus (DPA)

Sin embargo, dependiendo de la situación epidemiológica, no se requerirá que los viajeros provenientes de las áreas marcadas en verde en el sistema de semáforos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades muestren evidencia de vacunación, pruebas o recuperación.

- ¿Hay países no pertenecientes a la UE cuyos residentes puedan viajar sin restricciones?

- Existe una lista de países y regiones especiales cuyos residentes no se ven afectados por la restricción temporal de viajes no esenciales a la UE debido a su buen control de la pandemia . Se trata de Albania, Australia, Corea del Sur, Estados Unidos, Israel, Japón, Líbano, Nueva Zelanda, Macedonia del Norte, Ruanda, Serbia, Singapur, Tailandia, Taiwán, China y las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao (sujeto al principio de reciprocidad). A los visitantes de estas partes del mundo no se les pedirá prueba de PCR, vacunación o recuperación. El Reino Unido también estaba en esta lista, pero esto cambió en las últimas horas debido al aumento en las infecciones en las últimas semanas en ese país.

- ¿Cuáles son los requisitos para los residentes del Reino Unido?

- A partir de hoy viernes, España exigirá una prueba de diagnóstico negativa (PCR o antígeno) o prueba de vacunación completa a los viajeros del Reino Unido, debido a las preocupaciones sobre la variante delta del coronavirus.

Independientemente del país de origen, los viajeros que lleguen por vía aérea o marítima, incluidos los en tránsito y los niños menores de 12 años, deberán cumplimentar un formulario sanitario disponible en la página del Ministerio de Salud español (Getty)

- ¿Se permiten viajes de placer a España desde otros países no pertenecientes a la UE?

- Los visitantes de otros países extracomunitarios que vengan a España por motivos de ocio deberán presentar comprobante de vacunación con una de las vacunas autorizadas por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) o la Organización Mundial de la Salud (OMS) , con la segunda dosis administrada al menos 14 días antes de viajar. Los viajeros no vacunados no podrán ingresar a España por turismo, incluso si tienen una prueba de diagnóstico negativa o se recuperaron de COVID-19. Tampoco podrán entrar aquellos que recibieron una vacuna que no haya sido aprobada por la EMA o la OMS.

- ¿Qué pasa con los niños que aún no están siendo vacunados?

- Los menores de 12 años que viajen junto con un adulto inmunizado con una vacuna aprobada por la EMA o la OMS pueden entrar libremente en España.

- ¿Hay excepciones?

Sí. El gobierno español puede dejar de lado los países donde las nuevas variantes del coronavirus representan un riesgo para la salud. Esto ya está sucediendo con India, cuyos residentes no pueden ingresar a España por turismo incluso si están completamente vacunados.

- ¿Son necesarios documentos adicionales?

- Independientemente del país de origen, los viajeros que lleguen por vía aérea o marítima, incluidos los en tránsito y los niños menores de 12 años, deberán cumplimentar un formulario sanitario disponible en la página del Ministerio de Salud español o a través de la aplicación móvil Spain Travel Health.

