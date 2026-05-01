Un estado de EEUU declara emergencia por una especie invasora que amenaza el agua y la agricultura

El Condado de San Joaquin declaró emergencia local por la invasión del mejillón dorado, que amenaza la infraestructura hídrica y agrícola del Delta de California. (Imagen Ilustrativa Infobae)

San Joaquin, Delta de California, emergencia local y la invasión del mejillón dorado están provocando una crisis en la infraestructura hídrica del estado. El 28 de abril de 2026, el Condado de San Joaquin declaró una emergencia local por la expansión acelerada de esta especie, con efectos inmediatos sobre la infraestructura hídrica, agrícola y ambiental del Delta, una de las regiones clave para el abastecimiento y el impacto económico de California.

De acuerdo con la Junta de Supervisores, máxima autoridad de gestión local del Condado de San Joaquin, la medida pretende movilizar recursos estatales y federales y permitir acciones extraordinarias para controlar la propagación del mejillón dorado. Según informó la cadena meteorológica estadounidense Fox Weather, el brote supone una amenaza inmediata debido a que “la especie puede colonizar infraestructuras, obstruir tuberías y alterar hábitats”, lo cual pone en riesgo tanto el suministro de agua como la agricultura y el equilibrio ecológico del Delta.

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La presencia del mejillón dorado, identificado científicamente como Limnoperna fortunei, fue confirmada en América del Norte en 2024 por la California Department of Fish and Wildlife, agencia estatal de vida silvestre (CDFW). Desde entonces, la especie se ha diseminado en distintos cuerpos de agua de California, lo que ha llevado a establecer controles y cuarentenas en defensa del Delta y otros sistemas hídricos críticos. Este escenario se suma a los antecedentes de otras especies invasoras que comprometieron infraestructuras y ecosistemas, según información recogida por el medio local californiano CBS Sacramento y la Servicio Forestal de Estados Unidos, agencia federal medioambiental.

¿Qué es el mejillón dorado y cuál es su impacto en la infraestructura y los ecosistemas de California?

El mejillón dorado es un molusco de agua dulce nativo de Asia que sobresale por su capacidad de adaptación a diversas temperaturas y niveles de salinidad, de acuerdo con la California Department of Fish and Wildlife, agencia estatal de vida silvestre. La especie se adhiere a superficies sumergidas, forma colonias densas y puede ser transportada por corrientes y embarcaciones, lo que facilita su dispersión en canales, tuberías y estructuras hidráulicas del Delta de San Joaquin.

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Según la cadena meteorológica estadounidense Fox Weather, “el mejillón dorado compite con especies nativas por alimento y espacio, altera la composición de nutrientes en el agua y genera obstrucciones que dificultan el funcionamiento de sistemas de riego, plantas potabilizadoras e instalaciones hidroeléctricas”. La Junta de Supervisores del Condado de San Joaquin enfatiza que “la rápida colonización pone en alerta tanto a autoridades locales como estatales”, con advertencias sobre potenciales interrupciones en el suministro de agua y daños a la agricultura.

La rápida expansión del mejillón dorado en el Delta de San Joaquin pone en riesgo el suministro de agua y el equilibrio ecológico, según la Junta de Supervisores del condado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es la causa de la declaración de emergencia local en el Condado de San Joaquin?

La Junta de Supervisores, máxima autoridad de gestión local, aprobó la declaración de emergencia el 28 de abril al detectar un riesgo creciente y la insuficiencia de medidas preventivas para limitar la expansión del mejillón dorado. Según su comunicado, esta declaración permite solicitar recursos estatales y federales, facilitando la coordinación con el gobierno de California y el Departamento de Pesca y Vida Silvestre estatal.

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El supervisor Paul Canepa sostuvo, citado por la cadena meteorológica estadounidense Fox Weather: “El Delta es central para la identidad del Condado de San Joaquin, y con más de 2/3 del Delta dentro de nuestra jurisdicción, protegerlo debe seguir siendo una prioridad máxima". La emergencia autoriza controles sobre embarcaciones, cuarentenas en lagos y campañas informativas para la población. El supervisor Mario Gardea destacó que la amenaza trasciende la navegación recreativa, implicando riesgos para la agricultura, la infraestructura local y la seguridad ante inundaciones.

¿Qué acciones lleva adelante el gobierno de California ante la invasión del mejillón dorado?

El gobernador Gavin Newsom reconoció la gravedad de la situación y subrayó el compromiso de su administración para desplegar recursos y coordinar con el Condado de San Joaquin. Anthony Martinez, portavoz del gobernador, declaró tanto a KTXL-TV como a la cadena meteorológica estadounidense Fox Weather: “El desafío actual requiere un compromiso sostenido y no solo medidas de emergencia a corto plazo”. La declaración oficial especifica que la magnitud del problema excede la capacidad local, por lo que es necesario el apoyo estatal y federal para proteger infraestructuras críticas y asegurar la confiabilidad del suministro de agua.

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La Servicio Forestal de Estados Unidos, agencia federal medioambiental, precisa que la emergencia involucra la colaboración de varias entidades, incluidos el Departamento de Recursos Hídricos de California y el CDFW, agencia estatal, para fortalecer inspecciones, monitoreos y campañas de divulgación entre la población.

¿Dónde se detectó el mejillón dorado y cuál es su vía de propagación en California?

La California Department of Fish and Wildlife confirmó la detección inicial del mejillón dorado en el Delta de San Joaquin en 2024. A partir de allí, la especie se dispersó a distintos lagos y sistemas acuáticos, impulsada por su tolerancia ambiental y la movilidad de embarcaciones y equipos de pesca.

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La propagación ocurre sobre todo cuando embarcaciones, remolques y equipos contaminados se trasladan entre cuerpos de agua sin procesos adecuados de limpieza. Por ello, las autoridades estatales han dispuesto cuarentenas temporales en dos lagos y han intensificado los controles de inspección y limpieza obligatoria, según el medio local californiano CBS Sacramento.

El mejillón dorado, identificado como Limnoperna fortunei, afecta infraestructuras al obstruir tuberías y alterar hábitats acuáticos en California desde 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el impacto económico y ambiental que puede generar el mejillón dorado en el Delta?

“El avance del mejillón dorado genera repercusiones...” sobre múltiples sectores. De acuerdo con la Servicio Forestal de Estados Unidos, agencia federal medioambiental, “los costos de mantenimiento y limpieza de infraestructuras afectadas pueden superar USD varios millones anuales” debido a la necesidad de limpiar rutinariamente tuberías, compuertas y bombas de agua. El CDFW, agencia estatal, alerta que el bloqueo de sistemas de riego incide directamente en la productividad agrícola, mientras que la alteración de hábitats acuáticos afecta la biodiversidad y el equilibrio ecológico del Delta.

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La presencia del mejillón incrementa el riesgo de inundaciones al bloquear compuertas y sistemas de drenaje, y fomenta la proliferación de algas y bacterias, lo que puede alterar la calidad del agua potable. Otros sectores impactados son la pesca, la navegación y el turismo en áreas ribereñas.

Principales efectos económicos y ambientales identificados:

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Incremento en los costos de operación y mantenimiento para operadores de agua.

Pérdidas potenciales en la producción agrícola por interrupción en el suministro.

Daños a infraestructuras públicas y privadas.

Reducción de la biodiversidad local.

Cambios en la calidad del agua y en los ciclos de nutrientes.

¿Qué medidas concretas se están implementando para frenar la propagación?

La Junta de Supervisores del Condado de San Joaquin y el gobierno estatal desplegaron acciones conjuntas de acuerdo con comunicados oficiales y reportes de la cadena meteorológica estadounidense Fox Weather:

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Inspección obligatoria de embarcaciones y equipos en accesos a lagos y ríos.

Limpieza y desinfección de barcos antes de su desplazamiento entre cuerpos de agua.

Cuarentenas temporales en áreas donde se identificó la especie.

Campañas informativas para residentes y visitantes sobre la importancia de evitar el traslado de mejillones.

Monitoreo constante y realización de estudios de impacto ecológico en el Delta y zonas cercanas.

El CDFW, agencia estatal, y el Departamento de Recursos Hídricos de California colaboran en el diseño de protocolos y tecnologías para la detección temprana y control de brotes, con la meta de proteger tanto la infraestructura como los recursos naturales de la región.

¿Cuáles son los cambios y desafíos inmediatos para la población y los operadores económicos afectados?

Tras la declaración de emergencia, los habitantes del Delta, productores agrícolas y operadores de sistemas de agua deben adaptarse a las nuevas regulaciones sobre el uso de embarcaciones y equipos acuáticos. Las autoridades anticipan un aumento en los costos operativos, de prevención y control en el corto y mediano plazo.

La Junta de Supervisores del Condado de San Joaquin resalta la necesidad de trabajo conjunto entre organismos públicos y privados para contener la expansión del mejillón dorado y salvaguardar los recursos hídricos y agrícolas del Delta. El vocero del gobernador Anthony Martinez reiteró el compromiso estatal de respaldar a las comunidades afectadas y mantener la coordinación con entidades federales y locales.