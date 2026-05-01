Mundo

Muebles en el techo, cimientos invertidos y una construcción imposible: así es la desconcertante Upside Down House

Daniel Czapiewski, su creador, la concibió como una metáfora del mundo al revés que vivió Polonia entre 1944 y 1989. Hoy es uno de los destinos más fotografiados y visitados del continente europeo

Guardar
La Upside Down House de Szymbark se posiciona como una de las atracciones turísticas más visitadas de Europa (Wikimedia Commons)
La Upside Down House de Szymbark se posiciona como una de las atracciones turísticas más visitadas de Europa (Wikimedia Commons)

La Upside Down House, ubicada en el pequeño pueblo de Szymbark, en la región de Casubia al norte de Polonia, se ha consolidado como una de las atracciones turísticas más visitadas en Europa. Construida en 2007, esta casa destaca por su diseño arquitectónico completamente invertido: reposa sobre el techo, mientras que el piso tradicional se convierte en el cielo raso.

Ideada por el empresario y filántropo polaco Daniel Czapiewski, es la pieza central del Centro de Educación y Promoción Regional de Szymbark.

PUBLICIDAD

Mujer de cabello rubio, con chaqueta y jeans de mezclilla, de pie en un desván con techo inclinado de madera, paredes verdes y blancas, y una ventana con cortinas.
El diseño arquitectónico invertido de la Upside Down House desafía las convenciones y sorprende a miles de visitantes cada año (Imagen Ilustrativa Infobae)

El edificio desafía las convenciones arquitectónicas y las percepciones espaciales, ofreciendo un recorrido en el que los visitantes deben desplazarse bajo un mobiliario —mesas y camas— que cuelga sobre sus cabezas, ya que todos los muebles están fijados al techo, lo cual se instala desde la construcción para acentuar la sensación de desorientación y distancia de la casa de los estándares turísticos habituales. El suelo para el visitante es, en realidad, el techo.

La Upside Down House fue construida a escala real, replicando el diseño de las viviendas tradicionales polacas. El proceso de edificación fue inusual: requirió 114 días para completarse, un período considerablemente mayor al promedio nacional para una vivienda de la misma superficie, que es de aproximadamente 50 a 60 días, de acuerdo a la Cámara de la Industria de la Construcción de Polonia.

PUBLICIDAD

Un hombre mira hacia arriba en una habitación donde el mobiliario, incluyendo un sillón, un sofá, una televisión y un estéreo, está fijo al techo de madera. Las paredes son blancas y amarillas, con ventanas.
La casa al revés simboliza el desconcierto social y político vivido por Polonia durante el régimen comunista (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los constructores enfrentaron desafíos técnicos, como enterrar los cimientos y colocar el techo en la base, antes de asegurar cada elemento del mobiliario al techo, permitiendo que los visitantes experimenten de inmediato la dislocación espacial. Este método no es común en otro tipo de casas para turistas y fue ideado específicamente para reforzar el efecto desconcertante del proyecto.

El mensaje detrás de la arquitectura invertida

Czapiewski explicó que la Upside Down House representa el “mundo al revés” vivido por Polonia durante el régimen comunista. “La inestabilidad social y los valores trastocados que caracterizaron esa etapa fueron la inspiración central para el proyecto”, señaló en diálogo con la Gazeta Wyborcza. La casa traduce el desconcierto de aquellos años en un entorno tangible que desafía al visitante a pensar cómo las estructuras sociales y políticas influyen en la percepción de la realidad.

Hombre agachado en una habitación con paredes claras y papel tapiz de flores. La mesa de comedor y cuatro sillas están fijadas boca abajo en el techo de madera.
La experiencia inmersiva de caminar sobre el cielo raso y bajo muebles colgados genera una sensación de desorientación incomparable (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de la visita es inmediato: al ingresar, el cuerpo debe adaptarse a una orientación espacial inesperada y, en paralelo, la mente recibe un mensaje simbólico sobre la historia reciente del país. La interpretación de este concepto, según Visit Poland, “consigue conectar el arte arquitectónico con un mensaje social y político”, y ha sido recogida también por Gazeta Wyborcza, un medio local de referencia.

El Centro de Educación y Promoción Regional, donde se encuentra la casa, es punto de encuentro para quienes desean conocer más sobre la historia local, la cultura casubia y las transformaciones sociales de la región. La atracción está disponible para el público durante todo el año, con fácil acceso desde la ciudad de Gdansk, en la costa báltica.

La Upside Down House forma parte del Centro de Educación y Promoción Regional de Szymbark, que difunde la cultura casubia y la historia local. (Wikimedia Commons)
La Upside Down House forma parte del Centro de Educación y Promoción Regional de Szymbark, que difunde la cultura casubia y la historia local. (Wikimedia Commons)

De curiosidad a fenómeno turístico

Desde su inauguración, la Upside Down House ha recibido cientos de miles de visitantes, según cifras estimadas por el portal especializado European Best Destinations, lo que la convierte en uno de los destinos más fotografiados de Polonia. El flujo turístico ha impulsado la economía local y ha posicionado a Szymbark en el mapa de atracciones europeas que requieren propuestas distintivas.

La casa no destaca por su tamaño, pero cada metro cuadrado está diseñado para potenciar la experiencia de inmersión. Los visitantes caminan sobre el cielo raso y observan cómo los elementos cotidianos —lámparas, cuadros, utensilios— contradicen las leyes de la gravedad. Esta sensación, según especialistas citados por European Best Destinations, “genera un recuerdo imborrable” y motiva a comprender el trasfondo histórico de la obra.

Un hombre de espaldas en un pasillo con suelo y techo de madera, mirando habitaciones de paredes rosa, amarillo y azul; una escalera de madera a la izquierda.
El fenómeno turístico de la casa ha impulsado la economía local y posicionado a Szymbark en el mapa de destinos europeos singulares (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vigencia de la Upside Down House

Además de su función como atracción, la Upside Down House se ha convertido en un símbolo de la relación entre arte, arquitectura y relato histórico. La decisión de invertir cada elemento arquitectónico y decorativo responde a un propósito definido: interpelar al visitante y recordar que, en determinados contextos, la realidad puede parecer completamente trastocada.

“Es la prueba de que el mensaje ha llegado”, afirmó Czapiewski a la Gazeta Wyborcza. La reacción de extrañeza y desconcierto entre quienes recorren la casa. A través de la incomodidad física y la confusión espacial, se propone una analogía directa con los desafíos sociales y políticos que enfrentó Polonia.

Actualmente, la casa sigue recibiendo a visitantes de todas partes del mundo, consolidando su posición como una de las construcciones emblemáticas del turismo contemporáneo en Europa.

Temas Relacionados

Upside Down HouseSzymbarkArquitectura DisruptivaTurismo CulturalPoloniaCasaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Donald Trump rechazó la nueva propuesta de Irán para dialogar con EEUU: “Quieren hacer un trato, pero no estoy satisfecho”

El presidente norteamericano se pronunció luego de que el régimen de Teherán presentara un nuevo plan para negociar en Pakistán

Donald Trump rechazó la nueva propuesta de Irán para dialogar con EEUU: “Quieren hacer un trato, pero no estoy satisfecho”

Japón contrata fisicoculturistas, luchadores de sumo y peleadores de artes marciales para cuidar a adultos mayores

La escasez de cuidadores impulsó un modelo poco convencional que recluta atletas para cubrir una demanda del sistema asistencial. Les ofrecen salarios, alojamiento, suplementos proteínicos y hasta membresías de gimnasios

Japón contrata fisicoculturistas, luchadores de sumo y peleadores de artes marciales para cuidar a adultos mayores

Donald Trump anunció que la próxima semana EEUU aumentará los aranceles a los automóviles y camiones de la Unión Europea al 25%

El presidente indicó que tomó la decisión a raíz de que el bloque continental no está cumpliendo con un acuerdo comercial previo

Donald Trump anunció que la próxima semana EEUU aumentará los aranceles a los automóviles y camiones de la Unión Europea al 25%

Tropas de Putin bombardearon Odessa y dañaron una escuela judía y un orfanato cercano

Los equipos de la red escolar buscan alternativas ante la emergencia, reforzando el acompañamiento comunitario y la gestión de espacios para alumnos desplazados

Tropas de Putin bombardearon Odessa y dañaron una escuela judía y un orfanato cercano

La policía turca disparó gases y arrestó a cientos de personas en las manifestaciones del 1 de Mayo en Estambul

El número de arrestados es de al menos 370 civiles que habían convocado las protestas del Día del Trabajador bajo el lema “Pan, Paz y Libertad”

La policía turca disparó gases y arrestó a cientos de personas en las manifestaciones del 1 de Mayo en Estambul
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La falta de más de 700.000 albañiles en España tendrá repercusiones directas en el precio de las obras, según los expertos del sector

La falta de más de 700.000 albañiles en España tendrá repercusiones directas en el precio de las obras, según los expertos del sector

Embajada de Estados Unidos advirtió sobre falso trámite para expedir una “visa de trabajo virtual” en Colombia

Gustavo Petro contradijo a economistas de Los Andes y defendió su gestión frente al debate sobre el Banco de la República

Madre de familia murió atropellada en San Juan de Lurigancho en heroico gesto al proteger a sus hijos del impacto de minivan

Zahid, de 12 años, no podrá volver a caminar y está grave, le dispararon en la nuca en asalto en San Luis Potosí en pleno día del niño

INFOBAE AMÉRICA

Honduras: Por supuesta pelea de territorio autoridades reportan nueva masacre, tres víctimas mortales y un herido

Honduras: Por supuesta pelea de territorio autoridades reportan nueva masacre, tres víctimas mortales y un herido

República Dominicana entrega carta de reconocimiento dirigida a Donald J. Trump durante visita diplomática

Ministro de Gobernación afirma que la coordinación con el Ministerio Público será eje central en la elección del próximo fiscal general de Guatemala

Filtran audios sobre supuesto regreso político de JOH a Honduras; el expresidente denuncia campaña de desinformación

Carnival deja Panamá tras 50 años y traslada su domicilio a Bermudas

ENTRETENIMIENTO

Kylie Jenner enfrenta una segunda demanda de exempleada por acoso y discriminación

Kylie Jenner enfrenta una segunda demanda de exempleada por acoso y discriminación

El Oscar perdido para el documental “Mr Nobody Against Putin” reapareció tras insólito episodio en el aeropuerto de Nueva York

Murió el actor coreano Park Dong-bin: lo encontraron en el restaurante que planeaba inaugurar

Michael Bublé vuelve a Belfast y promete una noche romántica bajo las estrellas

Regresan Woody, Buzz y Jessie, pero su histórico director se despide: todo sobre Toy Story 5