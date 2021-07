Viajes a Europa: qué está sucediendo con los contagios de COVID-19 y qué restricciones impone cada país

Lo que está sucediendo es en gran parte el resultado de la relajación de las restricciones en la región y la apertura de las fronteras en anticipación al turismo, las vacaciones de verano y eventos relacionados (Getty Images)

La preocupación se está extendiendo por Europa después de que Malta decidió esta semana prohibir a todos los visitantes menos vacunados, lo que abre la posibilidad de que otros países lo sigan a medida que el contagio de la variante Delta del COVID-19 infecta el continente.

Unas horas después del anuncio de Malta, y tras las advertencias de la Comisión Europea de que tales medidas eran discriminatorias, el gobierno de la isla suavizó la prohibición y optó por la cuarentena obligatoria a la llegada.

Los cambios de Malta son un ejemplo de la confusión en toda Europa después de que el continente decidiera reabrirse al mundo, pero ahora está sufriendo un preocupante pico de infecciones que está forzando nuevas restricciones que arrojan al desorden los planes de vacaciones en todo el continente.

Más países marcados con “rojo”

El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades ha incluido a los Países Bajos, España, Portugal, Luxemburgo, Chipre y partes de Grecia y Dinamarca en la lista de países de “código rojo” (alto riesgo) debido al alto número de infecciones por coronavirus.

“Ha habido un aumento del 64,3% de los casos semanales de COVID-19 en comparación con la semana pasada, según la inteligencia epidémica del ECDC y los datos de TESS y reportados por los países de la UE y el EEE, al 15 de julio de 2021”, advierte la institución.

Ahora cada país tendrá que decidir qué restricciones aplica a los viajeros de países “marcados en rojo”. Esto podría incluir una obligación de cuarentena o una prohibición de entrada. Algunos pueden decidir el “camino de Malta” y gobernar según las personas que hayan recibido la vacuna o no.

Un país está etiquetado en rojo si hay de 200 a 499 infecciones por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, según el EDCD. El bordó o rojo oscuro es para lo que tengan 500 o más infecciones por cada 100.000.

Una cosa está clara ahora: la reapertura de Europa es complicada y estará sujeta a alteraciones y ajustes continuos debido a la naturaleza del virus y al comportamiento de las personas en cada país (Getty Images)

“Se observa una tendencia creciente en 20 países. En los más afectados, los aumentos más pronunciados y las tasas de notificación más altas se registraron entre los jóvenes de 15 a 24 años, con aumentos limitados en las personas mayores de 65 años“.

¿La paradoja? Lo que está sucediendo es en gran parte el resultado de la relajación de las restricciones en la región y la apertura de las fronteras en anticipación al turismo, las vacaciones de verano y eventos relacionados.

Cambios por venir

Una cosa está clara ahora: la reapertura de Europa es complicada y estará sujeta a alteraciones y ajustes continuos debido a la naturaleza del virus y al comportamiento de las personas en cada país.

“El COVID-19 sigue siendo preocupante y peligroso”, advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un análisis reciente de la situación mundial publicado el 13 de julio. “A nivel mundial, en la última semana el número de nuevos casos y muertes aumentaron en comparación a la semana anterior. Se informaron casi tres millones de nuevos casos en todo el mundo, con unas 56.000 nuevas muertes durante la semana pasada. Las muertes acumuladas ahora han superado los cuatro millones. Todas las regiones, excepto las Américas, informaron aumentos en los casos nuevos la semana pasada y el mayor aumento de nuevas muertes se observó en la región de África“.

Por otro lado, expertos citados por el New York Times coinciden en que las vacunas funcionan bien contra Delta y otras variantes: “Los que han sido vacunados contra el coronavirus tienen poco de qué preocuparse. Los informes de infecciones con la variante Delta entre personas completamente inmunizadas en Israel pueden haber alarmado a las personas, pero prácticamente todos los datos disponibles indican que las vacunas protegen poderosamente contra enfermedades graves, hospitalización y muerte por todas las variantes existentes del coronavirus“.

La gente anhela la libertad de verano

El mundo está agotado por la pandemia y las restricciones sanitarias y otras medidas impuestas para controlarla (REUTERS)

El mundo está agotado por la pandemia y las restricciones sanitarias y otras medidas impuestas para controlarla.

Prácticamente en todas partes, como los últimos megaeventos deportivos, como el campeonato europeo de fútbol de la UEFA, que acaba de finalizar, la gente clama por el levantamiento de las restricciones, incluso cuando la necesidad de frenar el virus nunca ha sido mayor.

En Europa, Malta está en buena compañía para reevaluar decisiones relacionadas con la “libertad de verano”.

España y Grecia

Ambos países se encuentran entre los más impulsados a abrir sus industrias turísticas económicamente vitales y han estado esperando una gran afluencia de buscadores de sol este verano (REUTERS)

España y Grecia han anunciado el endurecimiento de las restricciones de COVID-19 después de sufrir aumentos significativos en las infecciones por nuevas variantes del virus.

Ambos países se encuentran entre los más impulsados a abrir sus industrias turísticas económicamente vitales y han estado esperando una gran afluencia de buscadores de sol este verano.

España, cuya tasa de casos se triplicó en solo dos semanas, ha reintroducido los toques de queda nocturnos en más de 30 ciudades de la región mediterránea, incluida la ciudad de Valencia y otro popular destino costero. También se prohibirán las reuniones sociales de más de 10 personas.

España y Grecia ahora se han incluido en la “lista ámbar” del Reino Unido, con viajes libres de cuarentena solo para turistas con doble vacuna a partir del 19 de julio.

En Grecia, las nuevas restricciones a nivel nacional que incluyen todas las islas comprenden la prohibición de las personas no vacunadas en bares, cines y teatros. El gobierno atribuye la última ola de infecciones principalmente a los no vacunados.

“Después de un año y medio, ya nadie puede afirmar ignorancia sobre el coronavirus”, dijo el primer ministro Kyriakos Mitsotakis. “En los próximos dos meses de verano, tenemos que convencer a todos los ciudadanos que puedan tener dudas de vacunarse a fin de alcanzar la inmunidad deseada de la población del 70 al 75% en el otoño”.

“Mitsotakis señaló que la variante Delta ya ha sido identificada en Grecia y es una cuestión de tiempo, como estima el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, que la mutación predominante se produzca aquí, así como en otros países”, informa el Greek City Times.

La “lección saludable” de los Países Bajos

Han sido solo unas pocas semanas de libertad sin restricciones (REUTERS)

En Holanda se acabó la fiesta. “Las infecciones por coronavirus han aumentado en un 500% después de que el país relajó las restricciones”, informa The Independent.

Han sido solo unas pocas semanas de libertad sin restricciones. El 26 de junio, el primer ministro Mark Rutte anunció que las personas podían abandonar las mascarillas y levantó los límites al número de personas permitidas en tiendas, bares y restaurantes.

Antes, lo llamó “un momento especial”. Ahora lo llama un error. “Tuvimos un mal juicio, lo cual lamentamos y por lo que pedimos disculpas”, dice en un mea culpa muy público. El “momento especial” vio más de 10.000 infecciones por COVID-19, a pesar de que tres cuartas partes de los adultos del país están vacunados.

La curva es clara: 806 casos por día el 1 de julio, 3.646 el 7 de julio y 10.345 el 10 de julio. Eso se traduce en 345 casos por millón, acercándose a los 477 de Gran Bretaña y los 1.012 de Chipre, las tasas de infección más altas de Europa.

Según las estadísticas, alrededor de 1.260 personas infectadas fueron a clubes nocturnos durante las últimas dos semanas, propagando así el virus. Durante el mismo período, hubo alrededor de 30 eventos de súper esparcidores.

Como resultado, los bares, restaurantes y discotecas han vuelto a cerrar al servicio interior. Las máscaras están de vuelta y se recomienda encarecidamente el distanciamiento social.

“La experiencia holandesa es una lección saludable para cualquier país que se sienta lo suficientemente seguro como para levantar las restricciones de coronavirus al por mayor”, concluye The Independent .

Francia restringe a los viajeros y extiende el uso del pase

En un discurso el 12 de julio que muchos analistas interpretaron como el preámbulo de restricciones más generales, el presidente Emmanuel Macron anunció la extensión del pase de salud, que se entrega a quienes están completamente vacunados, para permitir la entrada a restaurantes, cafés, transporte y centros comerciales (REUTERS)

Francia ha anunciado restricciones más estrictas contra los viajeros no vacunados del Reino Unido, España y Portugal, informa Schengenvisainfo.com.

“A medida que la variante del COVID-19 Delta continúa extendiéndose rápidamente dentro de los países de la Unión Europea, las autoridades francesas han anunciado que el país introducirá reglas estrictas contra las personas no vacunadas que viajen desde el Reino Unido, España y Portugal”, dijo el secretario de Estado del país para Asuntos europeos.

Solo para fines esenciales, Francia permitirá que los viajeros no vacunados o no completamente vacunados ingresen al país desde Gran Bretaña. Y deben presentar un resultado negativo de una prueba realizada dentro de las 24 horas posteriores a la entrada.

Incluso los viajeros que hayan recibido una de las vacunas autorizadas por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) deben presentar una prueba de coronavirus negativa realizada dentro de las 72 horas previas al viaje.

Francia no reconoce la vacuna Covishield AstraZeneca fabricada en India.

Aunque España y Portugal permanecen en la lista verde de Francia, los viajeros de esos países estarán sujetos a una vigilancia reforzada. Los visitantes no vacunados deben presentar resultados negativos de las pruebas tomadas dentro de las 24 horas. Los viajeros completamente vacunados no estarán sujetos a ninguna de las medidas.

En un discurso el 12 de julio que muchos analistas interpretaron como el preámbulo de restricciones más generales, el presidente Emmanuel Macron anunció la extensión del pase de salud, que se entrega a quienes están completamente vacunados, para permitir la entrada a restaurantes, cafés, transporte y centros comerciales.

El presidente habló de “medidas rompedoras” que podrían tomar las regiones que superen una tasa de incidencia de 200 infecciones por día. En París, la tasa de incidencia es de 85,8 y se ha triplicado en las últimas dos semanas (REUTERS)

A partir de julio, el pase también se requerirá en lugares culturales que alberguen a más de 50 personas.

El presidente también anunció que todos los trabajadores de los centros de salud, hogares de ancianos y los que cuidan a ancianos o enfermos en el hogar deben estar vacunados o enfrentar posibles sanciones o multas.

Francia va a la zaga de algunos de sus vecinos. Solo el 40% de la población ha sido completamente vacunada, según Euronews.

El presidente habló de “medidas rompedoras” que podrían tomar las regiones que superen una tasa de incidencia de 200 infecciones por día. En París, la tasa de incidencia es de 85,8 y se ha triplicado en las últimas dos semanas.

Varias ciudades a lo largo del borde turístico mediterráneo y áreas de los Pirineos, como en los Alpes Marítimos, ya han vuelto a hacer obligatorio el uso de máscaras.

“El país se enfrenta a una fuerte reanudación de la epidemia que afecta a todo nuestro territorio”, dijo Macron durante el discurso televisado.

Mientras tanto, el ministro de Europa de Francia, Clément Beaune, advirtió a los residentes que eviten las vacaciones en España y Portugal a menos que ya hayan reservado, y dijo que era “mejor quedarse en Francia o ir a otros países”. La recomendación ha provocado fuertes críticas por parte de los gobiernos de esos dos países.

Los países escandinavos

Noruega ha vuelto a imponer restricciones de entrada más estrictas para los viajeros estadounidenses (EFE)

Suecia ha anunciado que, de acuerdo con el plan de reapertura del país, a partir del 15 de julio, varias medidas que se introdujeron como respuesta a la pandemia de COVID-19 se levantarán dentro del país, informa SchengenVisaInfo.com.

Entre esas medidas: los operadores de transporte público de larga distancia podrán operar a pleno rendimiento, distintos municipios del país dejarán de prohibir al público la asistencia a determinados lugares concurridos y la normativa sobre el número de personas permitidas por metro cuadrado en los museos, centros comerciales, parques de diversiones, gimnasios y varios otros lugares al aire libre e interiores serán eliminados.

La prohibición de entrada para viajes no esenciales para muchos países fuera de la UE/EEE permanecerá en vigor hasta el 31 de agosto de 2021.

Siguiendo las recomendaciones de la UE, los residentes de varios países extranjeros, incluido Estados Unidos, están exentos de la prohibición de entrada, pero desde el 1 de julio deben mostrar un “certificado COVID-19″, según Visit Sweden.

Los viajeros exentos también deben mostrar los resultados de una prueba de COVID-19 negativa que no tenga más de 48 horas antes de ingresar.

Países actualmente exentos: Australia, Nueva Zelanda, Ruanda, Singapur, Corea del Sur, Tailandia, Israel, Japón, Albania, Hong Kong, Líbano, Macao, Macedonia del Norte, Serbia, Taiwán y Estados Unidos.

Se desaconseja a los ciudadanos suecos viajar al extranjero.

Finlandia ha extendido los controles fronterizos internos con varios países del espacio Schengen durante otras dos semanas, anunció el Ministerio del Interior del país (EFE)

Noruega ha vuelto a imponer restricciones de entrada más estrictas para los viajeros estadounidenses.

“Entre otros, los cambios en las restricciones de entrada significan que los novios y novias de ciudadanos noruegos ya no podrán entrar en Noruega a partir del lunes 12 de julio”, informa Schengenvisainfo. “Los abuelos de los niños que son ciudadanos noruegos también se verán afectados”.

“La pandemia ha durado mucho tiempo y muchos esperaban ver a sus seres queridos este verano”, dijo el gobierno noruego. “Desafortunadamente, la situación de las infecciones está cambiando rápidamente en el mundo y siempre hemos tenido claro que habrá cambios. Cualquiera que planee recibir una visita del extranjero debe seguir de cerca la situación “.

Noruega aconseja a los ciudadanos noruegos que permanezcan en el país debido a la frágil situación de la enfermedad.

Finlandia ha extendido los controles fronterizos internos con varios países del espacio Schengen durante otras dos semanas, anunció el Ministerio del Interior del país.

El país también ha prolongado hasta el 22 de agosto la prohibición de viajar desde terceros países, según SchengenVisainfo.com.

Un panorama cambiante

Las organizaciones de turismo internacional y los gobiernos de la zona aún confían en que los destinos europeos populares permanecerán abiertos (EFE)

“Varios países están experimentando un aumento en las infecciones impulsadas por la cepa Delta, más contagiosa, y el número de nuevos casos diarios en los puntos turísticos de España, Grecia y Portugal aumenta más rápido o en general al mismo ritmo que en el Reino Unido“, escribe The Guardian.

También es un hecho, como explica AP, que “millones de turistas que llegan cada año a España y Portugal son cruciales para la economía y el empleo de los países ibéricos. Ambos esperan que el turismo ayude a impulsar una recuperación económica después de la pandemia“.

Las organizaciones de turismo internacional y los gobiernos de la zona aún confían en que los destinos europeos populares permanecerán abiertos.

Las economías dependientes del turismo, incluidas España, Portugal y Grecia, están haciendo todo lo posible para recibir a los turistas en las próximas semanas, en particular a los que tienen doble vacuna.

La ministra de Relaciones Exteriores de España, Arancha González, dijo que el aumento actual no se está traduciendo en más hospitalizaciones y está instando a las personas a ser “proporcionadas” en su respuesta a las tendencias pandémicas, informa AP. “Este es un momento para la prudencia, no para entrar en pánico”, dijo en una rueda de prensa en Madrid. “No hay ninguna razón en este momento para pedirle a la gente que cancele sus vacaciones”.

Pero las medidas más estrictas de Europa y las nuevas restricciones de viaje no pueden descartarse y “parecen inevitables como los gobiernos tratan de contener la propagación del virus, con las restricciones de entrada más estrictas sobre todo en los países del norte, cuyas economías no son particularmente dependientes de turismo,” predice The Guardian.

Para ayudar a los viajeros a planificar sus viajes por Europa, Re-open EU, un sitio web oficial de la Unión Europea, proporciona información sobre las diversas medidas vigentes, incluidas las cuarentenas y los requisitos de prueba para los viajeros, el certificado COVID-19 digital de la UE y el rastreo de contactos de coronavirus móvil y aplicaciones de advertencia. La información se actualiza con frecuencia y está disponible en 24 idiomas.

