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Aoshima: la isla abandonada que es dominada por los gatos

Entre casas derruidas y calles cubiertas de vegetación, este enclave se ha convertido en un paraíso, donde los felinos deambulan libremente y la presencia humana es cada vez más escasa

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La isla de Aoshima alberga solo tres residentes humanos y alrededor de ochenta gatos en medio de casas abandonadas (Wikimedia Commons)
La isla de Aoshima alberga solo tres residentes humanos y alrededor de ochenta gatos en medio de casas abandonadas (Wikimedia Commons)

En este enclave insular, el equilibrio entre naturaleza y presencia humana se transformó, con una convivencia frágil e inédita entre personas y felinos. La pequeña isla japonesa de Aoshima, ubicada en el mar interior de Seto, exhibe una proporción insólita: actualmente, apenas tres residentes permanentes comparten el espacio con unos 80 gatos.

Aoshima es conocida internacionalmente como la isla de los gatos debido a la abundancia de felinos que llegaron para controlar plagas y hoy conforman una comunidad que supera ampliamente a la humana. En la actualidad, los visitantes encuentran una localidad casi deshabitada: los gatos deambulan por viviendas y templos abandonados mientras el futuro, tanto de animales como de personas, se encuentra en la incertidumbre.

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Allí, la vida diaria transcurre en un ambiente silencioso, interrumpido únicamente por el arribo de turistas y el encuentro con los felinos. Los visitantes, recibidos por el coro de maullidos en el puerto, suelen alimentar o acariciar a gatos de pelaje naranja, marrón y carey, descendientes de aquellos que los pescadores introdujeron siglos atrás.

Ante la ausencia de hoteles y servicios, algunos recurren a la vieja escuela convertida en albergue improvisado, mientras que la mayoría regresa el mismo día, ya que la principal atracción es la interacción con los animales que ocupan casas y caminos invadidos por la vegetación, de acuerdo con lo que señala National Geographic.

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Aoshima es una pequeña isla ubicada frente a las costas de la Prefectura de Echime (Wikimedia Commons)
Aoshima es una pequeña isla ubicada frente a las costas de la Prefectura de Echime (Wikimedia Commons)

La historia de Aoshima y su relación con los gatos

Aoshima fue colonizada en 1639 por familias de pescadores dedicadas a la captura de sardinas. Para combatir la presencia de ratas, los habitantes incorporaron gatos con el objetivo de evitar que las plagas perjudicaran la salubridad en la isla. Durante generaciones, la actividad pesquera fue el centro de la vida social y económica.

La cumbre poblacional se alcanzó tras la Segunda Guerra Mundial, con 900 habitantes censados. Posteriormente, la sobreexplotación de los caladeros de sardina y la industrialización del país impulsaron el éxodo de sus residentes. Para la década de los 60, el censo había caído a 165 personas y en 2018 solo quedaban 13, la mayoría ancianos, según detalló Viajes National Geographic. Actualmente, los últimos tres residentes permanecen allí pese al aislamiento y las crecientes dificultades.

El auge y el declive de los gatos en la isla

El despoblamiento humano propició un aumento considerable en la cantidad de gatos. Sin depredadores y con alimentación regular, la colonia felina superó los 200 ejemplares hace una década. Los animales se instalaron en casas abandonadas, muchas de ellas derruidas por tifones y vientos intensos.

Esta proliferación trajo consigo problemas de endogamia. La mayoría de los gatos desciende del grupo original introducido por los isleños en el siglo XVII; como consecuencia, cerca de un tercio de la población presenta enfermedades o deficiencias físicas. En respuesta, el gobierno japonés implementó una campaña de esterilización en 2018, lo que redujo el número a los actuales 80 gatos y evitó un mayor deterioro genético y ambiental.

La isla enfrenta un futuro incierto debido a la disminución de su población humana y felina (Wikimedia Commons)
La isla enfrenta un futuro incierto debido a la disminución de su población humana y felina (Wikimedia Commons)

Un futuro incierto

En la actualidad, la vida social en la isla es prácticamente inexistente. Los pocos residentes se ocupan de alimentar a los gatos y tratar de preservar el entorno, aunque la falta de bares, tiendas y hospitales dificulta cualquier intento de permanencia sostenida, incluso para el turismo. Las opciones se limitan a fotografiar a los felinos y recorrer las calles cubiertas de vegetación y ruinas.

El futuro de los gatos sigue siendo incierto. Las autoridades han evaluado su traslado a refugios o familias, aunque no hay garantías de que todos puedan ser reubicados. Paralelamente, otras “islas de los gatos” como Tashirojima, Manabeshima o Enoshima han logrado preservar sus colonias con mayor integración turística y políticas de protección animal, en contraste con el avance del abandono en Aoshima.

Si la tendencia actual permanece, la isla podría quedar vacía, sin habitantes humanos ni felinos, dejando atrás un ejemplo extremo de transformación y abandono.

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