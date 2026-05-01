América Latina

Ecuador incautó más de cuatro toneladas de droga en la costa de Manabí

La operación militar dejó al menos cuatro detenidos vinculados a la organización criminal Los Lobos

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Las Fuerzas Armadas estuvieron a cargo de la operación. (Ministerio de Defensa)
Las Fuerzas Armadas estuvieron a cargo de la operación. (Ministerio de Defensa)

Ecuador asestó un golpe relevante contra el narcotráfico con la incautación de 4,5 toneladas de droga durante la operación denominada “Feriado Sorpresa”, ejecutada en la provincia costera de Manabí en medio del despliegue de seguridad por el feriado nacional por el Día del Trabajo, que inició el 29 de abril. El operativo, liderado por las Fuerzas Armadas, se desarrolló en los cantones Jama y Sucre, considerados puntos estratégicos para la salida de cargamentos ilícitos hacia rutas internacionales.

Según información oficial, la droga, principalmente cocaína, estaba lista para ser embarcada en lanchas rápidas con destino a mercados internacionales, entre ellos Estados Unidos y Europa. El cargamento, cuyo valor en el mercado negro internacional se estima en alrededor de USD 275 millones, fue detectado gracias a labores de inteligencia que permitieron ubicar el punto exacto de acopio antes de su salida al mar.

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La intervención combinó acciones terrestres y marítimas. En tierra, unidades del Ejército ingresaron a una zona rural de Jama donde se almacenaba la droga, mientras que en el mar, personal de la Armada interceptó embarcaciones sospechosas a varias millas náuticas de la costa, en el sector de Cabo Pasado. El uso de drones y sistemas de vigilancia fue clave para seguir los movimientos de la organización y ejecutar el operativo en el momento preciso, evitando la dispersión del cargamento.

Las cuatro toneladas fueron interceptadas antes de que fueran traficadas a través de lanchas rápidas. (Ministerio de Defensa)
Las cuatro toneladas fueron interceptadas antes de que fueran traficadas a través de lanchas rápidas. (Ministerio de Defensa)

Como resultado de la operación, al menos cuatro personas fueron detenidas y puestas a órdenes de las autoridades judiciales. De acuerdo con las primeras investigaciones, los implicados tendrían vínculos con la organización criminal Los Lobos, una de las estructuras delictivas más activas en el país y con presencia tanto en territorio nacional como en redes transnacionales de narcotráfico.

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Las autoridades también han señalado posibles conexiones con redes internacionales, lo que refuerza la hipótesis de que Ecuador continúa siendo un punto clave en las rutas globales de tráfico de drogas. La articulación entre grupos locales y carteles extranjeros ha sido identificada como uno de los factores que explican el incremento de la violencia y la sofisticación de las operaciones ilícitas en el país.

La operación contó además con cooperación internacional, particularmente en el ámbito de inteligencia, en el marco de los acuerdos de seguridad que Ecuador mantiene con aliados estratégicos para combatir el crimen organizado transnacional. Este tipo de coordinación ha permitido fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad ecuatorianas en escenarios complejos como el control de rutas marítimas.

La operación se realizó en la costa de Manabí. (Ministerio de Defensa)
La operación se realizó en la costa de Manabí. (Ministerio de Defensa)

El despliegue se enmarca en un contexto de reforzamiento de la seguridad durante el feriado, periodo en el que el Gobierno ordenó la movilización de decenas de miles de efectivos militares y policiales a nivel nacional. La costa ecuatoriana, especialmente Manabí y Esmeraldas, ha sido identificada como una de las principales zonas de salida de droga debido a su ubicación geográfica y a la presencia de infraestructura clandestina utilizada por organizaciones criminales.

En los últimos años, Ecuador ha pasado de ser un país de tránsito a consolidarse como un nodo logístico del narcotráfico regional, lo que ha incrementado la presión sobre sus instituciones de seguridad. Las incautaciones de grandes volúmenes de droga muestran la magnitud del problema y los esfuerzos del Estado por contenerlo.

Las autoridades han señalado que continuarán las investigaciones para identificar a otros posibles involucrados y desarticular completamente la red detrás de este cargamento.

Este operativo se suma a una serie de acciones recientes que buscan frenar la expansión del narcotráfico en el país, en un contexto marcado por la violencia y la disputa territorial entre grupos criminales. La capacidad de anticiparse al embarque de la droga, como ocurrió en este caso, es considerada un factor clave para debilitar las estructuras delictivas y reducir su impacto en la seguridad nacional.

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