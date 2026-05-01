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Guido Andreozzi y Manuel Guinard se clasificaron a la final en Madrid: van por el trofeo en la Caja Mágica

El argentino y el francés vencieron a Máximo González y Andrés Molteni en dos sets y definirán el título en la capital española

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Guido Andreozzi en Indian Wells
Guido Andreozzi y Manuel Guinard disputarán la final del Masters 1000 de Madrid (Crédito: AP Photo/Mark J. Terrill)

Por las semifinales del Masters 1000 de Madrid, disputado sobre polvo de ladrillo, el argentino Guido Andreozzi, en dupla con el francés Manuel Guinard, se clasificó para la final tras imponerse a los también argentinos Máximo González y Andrés Molteni por 6-4 y 7-6(3), en una hora y 43 minutos de juego.

En el inicio del encuentro en el el Arantxa Sánchez Stadium, el argentino Andreozzi en dupla con el galo Guinard salvaron un punto de quiebre en el segundo game. Con esa recuperación y aún entrando en ritmo de competencia, fueron eficaces para el primer break point que tuvieron en su favor lograron dar el golpe para colocarse 3-1. En el sexto juego, la dupla nacional conformada por González y Molteni volvieron a contar con tres pelotas de quiebres que no pudieron resolver. Esa pequeña diferencia el porteño y el galo la sostuvieron hasta el final y consiguieron adelantarse en el marcador por 6-4.

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En el segundo parcial la intensidad se mantuvo al máximo. Con la ventaja en el marcador, Andreozzi y Guinard no bajaron la guardia y continuaron presionando en busca de las fallas de sus rivales. En el tercer game dispusieron de dos oportunidades de quiebre, pero no lograron capitalizarlas, y en el quinto sus oponentes se adueñaron del saque del dúo albiceleste. Sin embargo, no pudieron sostener esa diferencia y el marcador quedó igualado 3-3.

A partir de allí, ninguna dupla volvió a ceder su turno de servicio: lo defendieron con solidez, mostraron precisión en los golpes y estiraron la definición al tie-break. En ese tramo decisivo, el argentino y el francés volvieron a marcar diferencias y, con autoridad, sellaron la clasificación para disputar el título en la Caja Mágica con un 7-6(3).

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En la final se medirán ante el británico Henry Patten y el finlandés Harri Heliovaara, quienes dejaron en el camino al polaco Jan Zielinski y al inglés Luke Johnson cuando estaban al frente por 6-4 y 4-3 antes del retiro.

Andreozzi se transformó en las últimas temporadas en uno de los grandes referentes argentinos del dobles. Su evolución en la especialidad se sostiene en números contundentes: acumula 39 títulos a nivel Challenger y ya levantó cuatro trofeos en el ATP Tour, con conquistas en ATP Buenos Aires y ATP Bastad en 2025, además de ATP Umag en 2024. A ese recorrido le sumó la final en ATP Metz (2025) y Masters 1000 de Indian Wells (2026).

Guido Andreozzi en Indian Wells
Guido Andreozzi buscará en la Caja Mágica su segundo título de Masters 1000 (Crédito: Getty Images via AFP)

Hoy, instalado en el puesto 16 del ranking mundial de duplas —su mejor ubicación histórica—, también alcanzó las semifinales del Masters 1000 de Shanghai Masters en 2025, consolidando su presencia en la élite.

El presente lo encuentra en el punto más alto de su trayectoria: al reciente título en el desierto californiano, se encuentra consolidado como una de las principales opciones para Javier Frana, capitán del equipo argentino de Copa Davis.

En ese contexto, el porteño tuvo su debut absoluto esta temporada en la serie de Qualifiers disputada en Busan, donde el conjunto albiceleste cayó ante Corea del Sur. Más allá del resultado, Andreozzi dejó una señal positiva: junto a Federico Gómez aportaron un punto al equipo con una actuación destacada en el dobles.

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