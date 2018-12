"Yo soy así". "Siempre fui un celoso, no lo puedo evitar". "No quiero estar deprimido, pero mi tristeza es tan grande que no puedo controlarla". ¿Escuchaste alguna vez una justificación así? Puede que, incluso, hasta vos mismo hayas dado una explicación de ese estilo. Y es que tendemos a ver los sentimientos como algo incontrolable y más fuerte que nosotros.