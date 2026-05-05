Crimen y Justicia

“Pequeño J” declaró ante la Justicia y negó cometer el triple crimen narco de Florencio Varela

El peruano Tony Janzen Valverde enfrentó por Zoom desde el penal de Marcos Paz al Juzgado Federal N°2 de Morón, que lo acusa de ser parte de uno de los hechos más sangrientos de la historia reciente

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Video: la llegada de "Pequeño J" a la base aérea de El Palomar

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, -acusado de ser parte de la banda narco del Bajo Flores que cometió el triple crimen narco de Florencio Varela en septiembre de 2025-, aterrizó ayer lunes por la noche en la base aérea de El Palomar en un avión de la Fuerza Aérea Argentina.

Al pisar suelo argentino, un comisario de alto rango de la Policía Federal le recordó su nombre y el juzgado federal que lo requería. “Pequeño J” asintió, con las manos esposadas. Luego, abordó un móvil del Servicio Penitenciario Federal, con rumbo al área de jóvenes adultos del penal de Marcos Paz. Allí, quedó detenido.

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Hoy martes, el Juzgado Federal N°2 de Morón -bajo la firma del juez Jorge Rodríguez, con una investigación a cargo del secretario Ignacio Calvi- lo indagó vía Zoom desde la cárcel por su presunta parte en el triple crimen.

“Pequeño J” enfrentó su audiencia asistido por un abogado particular que se presentó horas antes en la causa. Allí, aceptó declarar y se limitó a negar las acusaciones en su contra.

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Hombre con cabeza rapada sentado en un avión, junto a un agente con casco y otro con camisa de PFA INTERPOL de espaldas, durante un traslado
"Pequeño J" en silencio, en el avión de Fuerza Aérea que lo trajo a la Argentina

La Justicia federal lo acusa de ser un coautor de la masacre, donde Morena Verdi, Lara Gutiérrez y Brenda del Castillo, adolescentes o poco más que adolescentes, fueron torturadas, apuñaladas y mutiladas aún después de muertas, para ser enterradas en tumbas al ras de la tierra en una casita de la zona de Villa Vaettone, Florencio Varela.

“Hay testigos que ubican a Valverde en la casa durante el crimen”, asegura un investigador del caso. Una es Celeste González Guerrero, una de las imputadas. El otro es un testigo de identidad reservada.

La calificación en contra de “Pequeño J” es la de privación ilegítima agravada, homicidio criminis causa agravado por alevosía, ensañamiento y violencia de género. Si lo condenan, la pena es prisión perpetua. No hay otra.

La investigación original del caso, a cargo de la UFI de Homicidios de La Matanza y la DDI de la misma jurisdicción -realizada por los fiscales Adrián Arribas, Diego Rulli, una de las más exhaustivas de la historia reciente- lo ubica mediante testimonios en diversos puntos de la historia.

ALLANAMIENTO AGUANTADERO PEQUEÑO J TRIPLE CRIMEN FEMICIDIO VARELA
El equipo de gimnasia de "Pequeño J" hallado en su aguantadero

Por ejemplo, en una reunión llevada a cabo en Flores 6 de septiembre con Lara Gutiérrez, que tenía poco más de 15 años al momento de morir, o en una reunión en Quilmes el día previo a los asesinatos con varios sospechosos, donde “Pequeño J” vestía el mismo jogging blanco y negro que se encontró manchado con sangre en su aguantadero de Isidro Casanova, donde dejó atrás su pistola calibre .40. Tuvo que huir cuando el caso explotó en los medios y fue identificado como prófugo. En paralelo, alguien en el barrio lo había entregado a las autoridades. Vivía allí con su última novia. “Me voy a Paraguay”, le dijo.

Celeste Guerrero lo complicó también en la cadema narco de la banda del Bajo Flores: lo ubicó en la cadena de entrega de tusi, como proveedor de Matías Ozorio, que se fugó a Perú junto a “Pequeño J”. Definió a Ozorio, de nacionalidad argentina, que había tenido más de una decena de trabajos en blanco en su vida, como un “mulo” de “Pequeño J”.

Documento con texto en español que detalla la identificación de Valverde Victoriano, con frases en cursiva destacando su confesión y la mención de su pasaporte peruano
"Me está buscando la Policía por la muerte de las pibas": fragmento de la causa del triple crimen

Fue un vuelo largo para “Pequeño J”. Un comando de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del área de Interpol de la Policía Federal Argentina había partido desde Salta en la mañana de ayer lunes para recolectarlo en Lima, donde el Instituto Nacional Penitenciario del Perú lo mostró rapado y esposado en plena madrugada limeña, horas antes de que lo buscaran. “Tony, ¿por qué asesinaste a las chicas?“, le preguntaban a gritos varios reporteros al pie de la pista.

Podría haber abordado un avión de línea, como hacen tantos extraditados, pero la decisión de que viaje en un avión militar argentino fue netamente política, tomada por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Fuentes de la causa por fuera del Ministerio aseguraron que el vuelo se trató de abaratar costos. El avión trasladó a otro extraditado que abordó en Lima. Luego, pasó por Asunción, Paraguay, donde buscó a otros dos detenidos que deberán responder por acusaciones en el país.

“Pequeño J” se mostró afable en el vuelo, sin rispideces. Sonrió al mostrar su único tatuaje, un búho de gran tamaño en su pecho.

El tatuaje de "Pequeño J"
El tatuaje de "Pequeño J"

¿Por qué te dicen así?

El testimonio de Celeste Guerrero fue de particular valor en otros puntos. Permitió . La “J” en “Pequeño J” se debe al alias que Tony empleaba en la banda del Bajo Flores, “Julio”.

“Pequeño”, en cambio, era su rango en la pirámide narco.

Según un documento de la causa, Guerrero “detalló que, en la jerga “abuelo” es quien la produce, el máximo dentro de la escala, y “papá” es quien baja en toneladas la droga. Luego están los “tios” y después los “pequeños”, como Julio, que solo manejaba 10 o 7 kilos de drogas. Últimos están los pibes, los que venden, a los que le dicen “los beb+es o mulo”. Aclaró luego que Matias Ozorio, quien era “mulo” de Julio, conocía a “Papá” y “Abuelo” y sabía dónde vivían"_

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