Muerte de Rocío Alvarito: el impactante video que grabó la joven mientras discutía con su novio antes de caer del balcón

El material que la Justicia extrajo del celular de la joven

La investigación por la muerte de Rocío Alvarito, la joven de 26 años que falleció en febrero tras caer del balcón de la vivienda que alquilaba junto a su pareja en la ciudad de La Plata, sumó en las últimas horas una prueba que podría ser clave para saber qué pasó: se conoció un estremecedor video grabado por la propia mujer con su celular antes de morir, en el que se la observa angustiada mientras discutía con M.A.G, su novio, principal acusado del hecho.

Las imágenes, a las que accedió Infobae y que ya forman parte de la causa, muestran cómo Rocío asegura haber sufrido violencia por parte de su pareja, en los instantes previos a caer del balcón del segundo piso de la propiedad de la calle 47 y Diagonal 76.

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“Ahí está el violento, ahí está el violento”, repite la joven mientras lo filma por el departamento. “Mirá lo que hiciste”, le dice entre lágrimas, con la voz quebrada y claramente nerviosa. “Mirá cómo me marcó toda”, dice la víctima mientras muestra su brazo en las cámaras. De fondo, se ve al hombre que apenas la mira.

“Ahí lo tenés, mirá, al que te llama que rompí todo, mirá“, señala mientras registra la puerta del dormitorio en el suelo, derribada. El lugar -tal como se ve en el video- refleja la violencia aparente que marcó el ritmo de la discusión que ambos tuvieron antes de la caída de Alvarito por el balcón.

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“Igual que el padre, violento, maltratador, igualito”, manifiesta la joven antes de cortar la filmación. En los videos obtenidos por este medio se ve también cuando M.A.G., en medio del desorden y del momento en que Rocío lo seguía con su celular por la vivienda, fuma un cigarrillo y llama a Julio, el papá de la joven. De fondo, se escucha el llanto de la víctima.

El único acusado en la causa junto a la víctima

El novio niega la acusación

En su declaración, el acusado negó haberla asesinado y dijo que trató de evitar que cayera del segundo piso. “Corrí al piso de abajo para atajarla, pero ya había caído”, declaró.

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Aseguró que la noche anterior a la tragedia habían discutido por un tema de tránsito y durmieron en ambientes separados. Cuando se despertaron, él ya había tomado la decisión de separarse.

“Cuando le digo que había decidido terminar la relación, Rocío lo tomó muy mal y se puso agresiva, empezó a empacar sus cosas en una bolsa y comenzó a romper cosas del departamento”, dijo M.A.G..

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Y comentó que fue, en ese contexto, que llamó a Julio, el papá de Rocío, para que fuera a buscar a su hija: “Me dijo que no podía ir en ese momento”. El propio padre de Alvarito admitió en sede judicial que su yerno se había comunicado con él, el día de la muerte.

“Cuando Rocío se colgó de la baranda del balcón, quise subirla, tomándola de sus brazos, pero no pude y le pedí que aguantara... Había vecinos que se acercaron a la puerta del departamento y les pedí que llamaran a la Policía, a modo de pedido de ayuda“.

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Rocío tenía 26 años cuando murió en febrero pasado

En marzo, tras haber rechazado dos pedidos de excarcelación, la Justicia hizo lugar a una nueva solicitud para modificar el régimen de detención por parte de la defensa y ordenó nuevas pericias. Según se dio a conocer, el juez de Garantías Pablo Reale dispuso la realización de una serie de exámenes al imputado para determinar si le otorga la prisión domiciliaria.

El magistrado ordenó la realización de una evaluación psicológica para determinar los rasgos de personalidad y una pericia psiquiátrica con el objetivo de establecer si el acusado representa un riesgo para sí mismo o para terceros, si presenta consumo de sustancias tóxicas o si existen otros aspectos clínicos a tener en cuenta en el marco de la investigación.

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Según explicaron fuentes con acceso a la causa a Infobae, M.A.G. está detenido en la Alcaidía Departamental de La Plata Roberto Pettinato. “La domiciliaria todavía no se ha resuelto, se realizó un informe ambiental en el domicilio que pidió la defensa, pero falta que se realicen las pericias psiquiátricas y psicológicas para que el juez resuelva”, indicaron.

En principio, el fiscal Álvaro Garganta intentó imputar al sospechoso por abandono de persona seguido de muerte y privación ilegítima de la libertad agravada, basándose en un hecho que incluyó “una descompensación psicológica” que llevó a la víctima a “intentar huir colgándose del balcón que posee la vivienda, sin que su pareja se lo impidiera ni arbitrara los medios para resguardar la integridad física”. Pero desde el Juzgado de Garantías N°3 sólo avalaron el segundo cargo.

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