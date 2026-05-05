México

¿Por qué el fracking no es viable en México hoy? Especialista de la UAM responde

El alto costo y la falta de tecnología local hacen financieramente inviable la fracturación hidráulica en el país

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La dependencia tecnológica y la necesidad de inversión extranjera hacen inviable el fracking para lograr autosuficiencia energética. | (Crédito: Jovani Pérez/Infobae México)
La dependencia tecnológica y la necesidad de inversión extranjera hacen inviable el fracking para lograr autosuficiencia energética. | (Crédito: Jovani Pérez/Infobae México)

Tras la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de evaluar nuevas técnicas de fracturación hidráulica o fracking que no dañen el entorno, se integró un Comité Técnico de especialistas para analizar su factibilidad.

A quince días de este anuncio, la doctora Margarita Mercedes González Brambila, representante de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), advirtió sobre los altos riesgos que esta práctica supone para el país durante una entrevista con el medio de la institución académica.

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El alto costo del gas no convencional

González Brambila explicó que el fracking consiste en perforar pozos de hasta cinco kilómetros de profundidad para inyectar agua, arena y químicos a presiones extremas. Sin embargo, este método enfrenta tres barreras críticas en el contexto mexicano:

  • Crisis hídrica: Cada pozo requiere entre 9 y 30 millones de litros de agua, un recurso escaso en el norte de México, donde se encuentran los principales yacimientos de lutitas.
  • Riesgo sanitario y ambiental: El uso de más de 700 compuestos químicos amenaza con contaminar mantos acuíferos y tierras agrícolas. Además, las emisiones de metano, 25 veces más potentes que el dióxido de carbono, y la posibilidad de generar microsismos agravan el panorama.
  • Inviabilidad financiera: Con un costo de al menos un millón de dólares por pozo, México carece de la tecnología propia necesaria, lo que obligaría a depender de capital extranjero, alejando al país de la meta de autosuficiencia.

Respecto al último punto, la presidenta señaló durante su presentación que, de llevarse a cabo la fracturación hidráulica, las obras estarían a cargo de Petróleos Mexicanos (Pemex) y para implementar esta técnica, la paraestatal podría contratar la tecnología para realizar la explotación de gas no convencional, aunque también sería posible que se acepten inversiones mixtas para financiar el proyecto energético.

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Eficiencia y transición energética

La académica cuestionó la rentabilidad energética del sistema: mientras un pozo tradicional genera 20 unidades de energía por cada una invertida, el fracking apenas alcanza para cinco. “La ciencia no tiene imposibles, pero el desarrollo de alternativas biodegradables aún enfrenta desafíos técnicos mayores”, señaló la investigadora.

De manera oficial, el análisis de emplear la fracturación hidráulica en México, según Claudia Sheinbaum, tiene el objetivo de fortalecer la “soberanía energética del país”, pues en su conferencia, puntualizó que el 76% de la demanda de gas en el país la cubre Estados Unidos, consolidándose como la principal fuente de suministro en el país. Sin embargo, González Brambila sostuvo que apostar por el gas no convencional solo prolongará la dependencia de combustibles fósiles.

La propuesta de Claudia Sheinbaum de analizar nuevas técnicas de fracking generó la formación de un Comité Técnico de especialistas en México.| (Crédito: Jesús Áviles/Infobae México)
La propuesta de Claudia Sheinbaum de analizar nuevas técnicas de fracking generó la formación de un Comité Técnico de especialistas en México.| (Crédito: Jesús Áviles/Infobae México)

“(...) Este tipo de esfuerzos contrasta con las limitaciones económicas y ecológicas que presenta el fracking, por lo que ella considera que no es una alternativa viable en el corto plazo”, puntualizó.

La especialista de la UAM propone reorientar la inversión hacia las energías solar y eólica, las cuales ya son competitivas en precio y se muestran como una ruta para la transición energética sostenible y centrada en el bienestar social.

Decisiones energéticas: primero la gente y el medio ambiente; el dinero y la política después

Margarita Mercedes González Brambila, la fundadora de la Academia Mexicana de Energía, reconoció la decisión de la presidenta para escuchar las consideraciones de especialistas para determinar el rumbo de la energía en el país.

La experta propone enfocar la inversión en energías solar y eólica para fortalecer la transición energética sostenible y el bienestar social en México. | (Crédito: UAM)
La experta propone enfocar la inversión en energías solar y eólica para fortalecer la transición energética sostenible y el bienestar social en México. | (Crédito: UAM)

Además, Brambila destacó la relevancia de hacer evaluaciones con criterios sociales de salud pública en la toma de decisiones energéticas: “Que no deben basarse solo en beneficios monetarios o políticos, sino en el bienestar de la población y el equilibrio del ecosistema”.

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