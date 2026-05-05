Coca-Cola llevó la música a la Comuna 13 y La Solar 2026: así fue la experiencia en Medellín

La apuesta de Coca-Cola y Coke Studio acerca artistas y comunidades, permitiendo experiencias musicales abiertas y gratuitas en barrios populares. (Infobae)

Medellín volvió a confirmar por qué es uno de los epicentros musicales del país. Esta vez, dos escenarios distintos —pero unidos por una misma intención— acercaron la música al público local.

La plataforma Coke Studio by Coca-Cola llegó a Medellín con la Coke Session #9 junto a Reykon y su presencia en La Solar 2026, donde música, cultura y asistentes convergieron de manera directa.

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Infobae Colombia estuvo en ambos momentos.

Infobae converso con Reykon antes de la Coke Session #9

La Comuna 13: una sesión íntima con sello urbano

El recorrido comenzó en la Comuna 13, donde la música se vivió desde lo cercano. En un ambiente urbano, cargado de expectativa, vecinos y visitantes llegaron “con toda la actitud” para participar en una experiencia poco convencional: una sesión abierta y con entrada libre para cientos de personas.

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Antes de subir al escenario, Reykon, reconocido exponente del género urbano en Colombia y figura central de la Coke Session #9, conversó con Infobae y compartió detalles sobre su presente artístico. Al hablar de su más reciente sencillo, ‘La Culpa’, lo definió como “la salida del despecho”, lo que marca el inicio de una nueva etapa en su propuesta musical.

El artista anticipó que su próximo álbum incluirá 12 canciones y afirmó que “la gente se va a gozar mucho eso”. Más allá del lanzamiento, Reykon subrayó el impacto de acercar este tipo de iniciativas a los barrios y destacó el papel de plataformas como Coke Studio by Coca-Cola para conectar a artistas y comunidades: “Las plataformas, los artistas emergentes y quienes ya llevamos tiempo, tenemos aquí una gran oportunidad y una forma de conectar con la gente”, señaló.

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Dinámica de Coca-Cola en La Solar

Además, resaltó el valor simbólico de la Comuna 13: “Me parece muy valioso ir a los barrios; yo soy pelado de un barrio… conozco la 13 más allá del turismo, me gusta el parche de la 13”.

La Coke Session #9 no solo fue un show, sino una apuesta por llevar la música a espacios donde se construye cultura desde lo cotidiano.

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Coca-Cola en La Solar 2026

El segundo escenario tuvo lugar en La Solar 2026, donde Coca-Cola trasladó su propuesta musical a un formato de festival masivo. El escenario Coke Studio se consolidó como uno de los puntos de encuentro más activos, con presentaciones de DFZM, El Zar, Pau Vergara y Nanpa Básico.

La energía del público y una estética que los asistentes describieron como “exótica” y “despreocupada” definieron el ambiente, reflejando el carácter libre del festival.

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La energía y participación del público confirmaron el protagonismo de Medellín como epicentro musical de Colombia. (Infobae)

Más allá de la música en vivo, el espacio ofreció experiencias interactivas. Junto a Infobae, se realizaron dinámicas para la entrega de merchandising, mientras que la activación de la cápsula de premios invitó a los asistentes a participar de forma espontánea, generando momentos de sorpresa y cercanía con la marca.

La música del DJ mantuvo el flujo constante de asistentes, consolidando el escenario Coke Studio como un punto de referencia dentro del festival.

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Ambas iniciativas de Coca-Cola en Medellín evidenciaron la capacidad de la música para transformar espacios y fortalecer la identidad cultural. Tanto en la Comuna 13 como en La Solar 2026, la marca apostó por formatos que acercan artistas y público, promoviendo encuentros directos y participativos, y potenciando el papel de la ciudad como referente musical en Colombia.