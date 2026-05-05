La inesperada amenaza de una participante a Darío Barassi en Ahora Caigo: “Voy a aparecer en tus sueños”

Una participante sorprendió al conductor de Ahora Caigo y hasta lo amenazó

Una inesperada interacción entre Bianca, una joven estudiante de Derecho, y el conductor Darío Barassi, se convirtió en el centro de atención en una reciente emisión de Ahora Caigo. El momento, cargado de humor y espontaneidad, dejó a todo el estudio sorprendido y marcó uno de los pasajes más comentados del ciclo.

Bianca, de 24 años, llegó acompañada por su pareja y, desde el primer instante, se mostró desenvuelta ante las cámaras. Barassi, fiel a su estilo, saludó al joven que la acompañaba y abrió un intercambio relajado que rápidamente viró hacia lo inesperado. Mientras bromeaban, el conductor deslizó la posibilidad de que este fuera su último año al frente del ciclo y comentó, en tono irónico, que preferiría hacer un programa sin participantes. La reacción de Bianca no se hizo esperar y, con una frase que arrancó risas y asombro en el estudio, le respondió: “No importa, yo te voy a seguir”.

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La joven fue más allá y, en un tono divertido, advirtió: “Te voy a aparecer en tus sueños diciendo: ‘Holis’”. El clima se volvió aún más distendido cuando la joven remató su intervención con una declaración inesperada: “Mirá que soy medio bruja”. El estudio estalló de risas y Barassi, visiblemente sorprendido, permaneció en silencio durante unos segundos, reflejando su desconcierto.

El episodio puso en primer plano el estilo espontáneo que caracteriza tanto al conductor como a los participantes del programa. En Ahora Caigo, los cruces entre Barassi y los concursantes suelen aportar frescura y dinamismo, y este caso no fue la excepción. El conductor suele potenciar estos momentos, generando escenas que se viralizan en redes sociales y mantienen la expectativa del público.

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El conductor se refirió a sus charlas para pasar de pantalla en 2027 (Video: Infama/ América TV)

El éxito mantiene al ciclo en la lista de los programas más vistos del canal. En los últimos días, la atención se intensificó por las declaraciones del propio Barassi, quien comentó la posibilidad de un cambio de pantalla en 2027. En una entrevista con el ciclo Infama (América), el conductor subrayó su compromiso con la emisora actual, aunque admitió que evalúa propuestas y mantiene conversaciones informales con otras señales.

La cuarta temporada de Ahora Caigo consolidó su lugar en la grilla vespertina y ante ello el conductor destacó: “Yo sentía que todavía le quedaba leche para dar y creo que no me equivoqué”. La dinámica del programa, la solidez del equipo y la calidad de los juegos se convirtieron en ejes del ciclo, que logra mantener buenos niveles de audiencia y deja un piso favorable para el noticiero posterior.

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También puso en valor la selección de los participantes: “Estoy muy contento con el casting de participantes que me traen. Entregamos plata, los juegos son nuevos”. Estos elementos contribuyen a sostener el atractivo del ciclo y a posicionarlo como una de las apuestas más fuertes del canal.

El futuro permanece abierto. Barassi reconoció que, si bien existen propuestas para el año próximo, el panorama aún es incierto. “El programa se graba con un poquito de antelación, tengo cine para fin de año y después todavía el 2027 está ahí como dubitativo”, explicó. Esta planificación anticipada otorga margen para que el conductor evalúe nuevas oportunidades, tanto dentro de la televisión como en el cine.

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En medio de estas especulaciones, surgieron versiones que vinculan a Barassi con un posible pase a Telefe. El conductor abordó estos trascendidos y aclaró que, si bien mantiene una buena relación personal con Darío Turovelzky, CEO de la emisora, no existen negociaciones formales en marcha. “Siempre hay buenas charlas, buena onda. Pero no vino a ofertarme nada en esta oportunidad”, aseguró.

Incluso reconoció que en el pasado recibió propuestas concretas para sumarse a Telefe, aunque en esta ocasión la situación no pasó del plano personal. “En otro momento sí hubo ofertas más concretas de formatos para hacer en el canal vecino. Pero en esta oportunidad no vino por ahí”, explicó. De este modo, despejó dudas respecto a su vínculo con la competencia y ratificó que, por ahora, su prioridad está en el desarrollo de los proyectos actuales.

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