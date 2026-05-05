Cruceros y enfermedades infecciosas: qué reveló una revisión científica sobre la preparación de los puertos ante brotes

La OMS confirmó un brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, que partió de Ushuaia con 147 personas de 23 nacionalidades./Archivo REUTERS/Stringer

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó ayer un brote de hantavirus, una enfermedad viral transmitida por roedores y, con menor frecuencia, entre humanos, a bordo del crucero MV Hondius, que había partido desde Ushuaia, Argentina, el 1 de abril con 147 personas de 23 nacionalidades.

Siete personas resultaron afectadas: dos con hantavirus confirmado por laboratorio y cinco casos sospechosos. Tres fallecieron, otra se encuentra grave y otras tres tienen síntomas leves.

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Los pasajeros permanecen varados en el barco, que se encuentra actualmente frente a la costa de Cabo Verde, y el caso reaviva una pregunta: ¿están los puertos del mundo preparados para responder cuando un crucero llega con un brote infeccioso a bordo?

Siete personas resultaron afectadas por hantavirus a bordo, con tres fallecidos, un caso grave y tres pasajeros con síntomas leves bajo observación. (Archivo Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grupo de investigadores del Centro de Medicina Ocupacional y Marítima de la Universidad Médica de Hamburgo-Eppendorf en Alemania, revisó 593 publicaciones científicas para buscar esa respuesta.

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El trabajo se publicó en la revista Travel Medicine and Infectious Disease y forma parte del proyecto Healthy Sailing, financiado por la Comisión Europea a través del programa Horizon Europe.

Millones de pasajeros, un riesgo latente

El crucero Diamond Princess quedó en cuarentena en el puerto de Yokohama, Japón, en febrero de 2020, con más de 3.700 personas a bordo/Archivo REUTERS/Kim Kyung-Hoon

En 2023, 31,7 millones de personas viajaron en cruceros a nivel global, un 6,8% más que en 2019. La Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA) proyecta que esa cifra llegará a 39,5 millones en 2028.

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Pasajeros y tripulantes conviven en espacios cerrados, provienen de distintos países y pueden tener antecedentes de vacunación diferentes, lo que facilita la transmisión de enfermedades a bordo.

Los investigadores buscaron artículos en tres grandes bases de datos médicas: PubMed, Scopus y Cochrane Library, con publicaciones entre 1980 y 2024.

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Un equipo de 472 profesionales coordinó el traslado de pacientes del Diamond Princess a hospitales de la región durante el brote de COVID-19 de 2020/ Antara Foto. Muhammad Adimaja/ via REUTERS /Archivo

De 593 artículos identificados, solo 23 cumplieron los criterios de inclusión. Para quedar dentro del análisis, cada estudio debía describir algún tipo de interacción entre el barco y las operaciones en tierra, como puertos, autoridades sanitarias o comunidades locales.

De los 23 artículos analizados, 15 documentaron brotes de COVID-19 en cruceros. Le siguieron la gripe común, con seis artículos, la gastroenteritis, que es la infección intestinal con vómitos y diarrea, con tres, y la varicela con dos.

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El brote más estudiado fue el del crucero Diamond Princess, que en 2020 quedó en cuarentena en el puerto de Yokohama, Japón.

Qué ocurre en tierra cuando llega el barco

Un estudio alemán revisó 593 publicaciones sobre brotes infecciosos en cruceros y detectó falta de coordinación en la respuesta portuaria./Archivo Imagen Ilustrativa Infobae

Cuando un crucero arriba a puerto con casos activos, la respuesta en tierra involucra hospitales, laboratorios, equipos de transporte médico y autoridades de distintos niveles.

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El instrumento formal de comunicación entre el barco y el puerto se llama Declaración Marítima de Salud (MDH), un documento que el capitán debe enviar al menos 24 horas antes de llegar a puerto con información sobre el estado de salud a bordo. Ese aviso permite a las autoridades portuarias activar medidas con anticipación.

La revisión científica revela que la mayoría de los puertos carecen de protocolos de contingencia actualizados para afrontar brotes en cruceros internacionales./Archivo REUTERS/Athit Perawongmetha.

Once de los 23 artículos analizados describieron el aislamiento de pasajeros en hospitales, hoteles o domicilios particulares.

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En el caso del Diamond Princess, un equipo de 472 profesionales del sistema japonés de asistencia médica ante desastres coordinó el traslado de pacientes a hospitales de la región.

Otros artículos documentaron repatriaciones en vuelos chárter y cuarentenas de 14 días para todos los pasajeros y tripulantes al término del crucero.

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Coordinación, el punto más débil

En 2023, más de 31 millones de viajeros embarcaron en cruceros, lo que incrementa el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas a nivel global (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión identificó que la respuesta en tierra depende de la colaboración entre navieras, autoridades portuarias, equipos médicos y organismos nacionales e internacionales.

Varios estudios señalaron que muchos puertos carecen de planes de contingencia actualizados, es decir, protocolos listos para activar ante una emergencia sanitaria, o que esos planes no están coordinados con los de las propias navieras ni con los de otras autoridades relevantes.

Uno de los hallazgos más notorios del estudio es que la evidencia científica sobre este tema es escasa. La mayoría de los artículos analizados son estudios descriptivos, el tipo de investigación con menor nivel de evidencia en la escala científica.

Qué hacer antes de subirse a un crucero

Antes de embarcarse en un crucero, hay que consultar por la vacunación adecuada en relación al estado de salud personal y los destinos del recorrido. También se aconseja aplicarse vacuna antigripal y COVID-19 (Imagen Ilustrativa Infobae)

En diálogo con Infobae, la médica infectóloga Susana Lloveras, ex presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero, señaló que quienes viajan en cruceros deben revisar su historial médico, su estado de vacunación, alergias y necesidades especiales antes de embarcar.

“Debe recibir las vacunas que sean necesarias por actualización del calendario de vacunación y las recomendadas o requeridas según el itinerario del crucero. También hay que considerar la inmunización contra la gripe y COVID-19”, indicó.

La especialista subrayó la importancia de seguir las recomendaciones sobre seguridad en alimentos y agua, y el lavado de manos para prevenir la gastroenteritis aguda.

Se debe prestar atención a las medidas de prevención contra mosquitos y otros vectores de enfermedades. Hay roedores que pueden ser reservorios de patógenos/Imagen Ilustrativa Infobae

Lloveras, quien forma parte de la Sociedad Argentina de Infectología, incorporó dos alertas adicionales.

“Se debería evaluar si el viajero está en condiciones de afrontar una travesía prolongada y alejada de centros asistenciales, y considerar, según los puertos de escala, la prevención de enfermedades transmitidas por vectores, como mosquitos o garrapatas, cuya presencia varía según la región de destino”, detalló.