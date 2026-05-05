El dramático video que muestra cómo dos surfistas fueron perseguidos por un tiburón blanco: “No pares”

Los surfistas compartieron el video en sus redes sociales y la grabación recorrió el mundo

Un surfista experimentó una persecución insólita en las aguas de Santa Bárbara, California, el pasado sábado, cuando un tiburón siguió su trayecto durante varios kilómetros. Las imágenes, captadas en video y publicadas en redes sociales, muestran el momento en que Ron Takeda y su amigo Tavis Boise detectaron la presencia del animal mientras practicaban hydrofoil surf a poca distancia de la costa de la Universidad de California en Santa Bárbara (UC Santa Bárbara). El registro rápidamente se viralizó, generando reacciones tanto de especialistas como de la comunidad local.

El recorrido comenzó de manera habitual para ambos surfistas, quienes aguardaron condiciones favorables antes de iniciar una travesía de 20 millas (32 kilómetros) en hydrofoil, una modalidad que utiliza una estructura de ala sumergida bajo la tabla y permite desplazarse a gran velocidad con poca fricción. “Tavis, ¿es un delfín?”, preguntó Takeda al notar una gran silueta tras su tabla. Según relató Boise, la consulta fue una señal inusual, ya que los surfistas experimentados suelen distinguir fácilmente a los delfines. La respuesta llegó de inmediato: la figura correspondía a un tiburón, cuya aleta dorsal emergía claramente sobre la superficie.

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Ambos amigos reaccionaron con tensión al darse cuenta del peligro. En el video, que fue grabado por una cámara fija, se escucha a Boise gritar “¡no te caigas!” y “¡no pares!” a su compañero, mientras el animal se acercaba. Según la reconstrucción de los hechos, el tiburón persiguió a Takeda durante más de tres kilómetros, en un lapso que estimaron entre 10 y 12 minutos. “Fue un auténtico juego del gato y el ratón, pero con un tiburón de entre 3 y 3,3 metros”, escribió Boise en la publicación original.

Los surfistas compartieron el video en sus redes sociales

Takeda, quien suele compartir videos de sus prácticas en redes sociales, también describió el episodio en una publicación de Facebook. Detalló que percibió “golpes y burbujas” detrás de la tabla, lo que lo llevó a mirar hacia atrás y distinguir “una figura grande y oscura con forma de torpedo” desplazándose justo detrás, acompañada de una estela blanca. Al principio, pensó que se trataba de un delfín, hasta que su amigo le advirtió que en realidad era un tiburón. “La mayor parte del tiempo, parecía que el tiburón estaba a unos sesenta centímetros detrás o incluso debajo, entre la cola de mi tabla y el foil”, relató Takeda. “El tiburón luchaba con todas sus fuerzas para seguirme en cada giro y volvía para alcanzarme”.

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Durante la persecución, Takeda se concentró en no perder el equilibrio ni caer al agua. Hubo momentos en los que creyó que el animal se había marchado, pero volvía a escuchar el sonido de la aleta cortando el agua o un ruido de succión muy cerca de la tabla. Finalmente, el tiburón se alejó nadando, lo que permitió a la pareja completar los 12 kilómetros restantes de su trayecto sin otros incidentes.

Los protagonistas compartieron el video con amigos y expertos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), quienes coincidieron en que el animal era probablemente un gran tiburón blanco. La grabación superó rápidamente el millón de reproducciones en redes sociales y generó debate sobre la autenticidad de las imágenes, aunque los protagonistas confirmaron que se trataba de una situación real.

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El científico Neil Nathan, del Laboratorio de Ciencias Oceánicas Benioff, explicó a SFGate que la zona donde se registró el hecho alberga una de las mayores poblaciones de tiburones blancos jóvenes del sur de California. “Estos animales tienden a permanecer más cerca de la costa porque las aguas más cálidas les ayudan a regular su temperatura corporal”, indicó Nathan. Añadió que, ante la llegada de condiciones asociadas a El Niño entre mayo y julio, se prevé un adelanto y un aumento en la presencia de tiburones en la región. “También podemos observar una expansión de la distribución geográfica hacia el norte, algo que ya se había observado en años anteriores con las olas de calor marinas”, explicó el científico.

Nathan detalló que zonas como la bahía de Monterey y la bahía de Bodega, donde históricamente no se registraban tiburones blancos jóvenes debido a las bajas temperaturas, se han convertido en puntos de concentración para estos animales. En el sur de California, residentes y bañistas han reportado un aumento reciente en la presencia de tiburones blancos. La semana pasada, el acceso a Huntington Beach fue cerrado temporalmente tras el avistamiento de un tiburón de aproximadamente tres metros.

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Las reacciones de Takeda y Boise se centraron en la sorpresa y el alivio. “Está claro que el tiburón nos persiguió durante mucho tiempo. Estoy casi seguro de que solo lo hizo por curiosidad. Nunca nos tocó”, sostuvo Takeda. Ambos consideran que el foil de aluminio bajo la tabla, que desde abajo podría parecer una raya, pudo haber llamado la atención del animal y motivado la persecución. “Póngase en el lugar del tiburón. Su presa le dio un toque en el hombro y pasó corriendo”, explicó Boise. El video fue titulado “Persecución amistosa de tiburones”, con el objetivo de evitar la demonización de la especie.