Cuando juzgamos negativamente, castigamos, avergonzamos y disminuimos, abusamos de nuestro poder como adultos. Si no nos gusta que un hijo, por ejemplo, tenga su cuarto desordenado podemos decírselo directamente y agregar que no tenemos por qué arreglar su desorden, pero evitemos catalogarlo de vago, sucio, o lo que creamos en ese momento que es. Porque además, él (ni nadie) no es únicamente lo que hace o deja de hacer." Entonces, comencemos por educar a nuestros hijos sin ideas preconcebidas para generar un efecto multiplicador en las próximas generaciones.