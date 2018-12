¿Qué sucede cuando entre dos personas que apenas se conocen nace una química tan imposible de detener? ¿Qué pasa cuando estás con alguien y te sentís tan a gusto que no importa el paso del tiempo? ¿Por qué con esta persona y no con otra? La empatía, conocida también como inteligencia interpersonal, es una cualidad básica que permite comprender lo que siente el otro, aunque no sea con la misma intensidad. Es tener la capacidad de percibir lo que otra persona puede sentir, y para esto, la comunicación juega un papel muy importante.