La metafísica de Borges en la obra de Han Kang: un puente literario entre Argentina y Corea

"Han Kang y Jorge Luis Borges: memoria, cuerpo y laberintos literarios", la mesa que protagonizaron Claudia Piñeiro y Silvia Hopenhayn (Fotos: Fundación El Libro)

El impacto global de la literatura coreana adquirió nuevo relieve en la Feria del Libro de Buenos Aires, cuando el Centro Cultural Coreano presentó la charla Han Kang y Jorge Luis Borges: memoria, cuerpo y laberintos literarios, protagonizada por Claudia Piñeiro y Silvia Hopenhayn, quienes hablaron la confluencia de dos universos literarios atravesados por la memoria, la corporalidad y la metáfora del laberinto. El encuentro subrayó, a cuarenta años de la muerte de Borges, cómo su legado sigue dialogando con voces lejanas en la geografía, pero cercanas en la sensibilidad.

Han Kang y Borges

Hopenhayn compartió su primer encuentro con la obra de Han Kang —reciente ganadora del Premio Nobel y figura sobresaliente de la literatura contemporánea— recordando la conmoción que le produjo la novela Actos humanos, centrada en la masacre de Gwangju (1980), y cómo esa lectura remite a tragedias argentinas. Imposible decir adiós, otro de los títulos señalados, alude —según Hopenhayn— a la cifra de treinta mil desaparecidos, enlazando la historia coreana con la argentina en términos de memoria y trauma.

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Claudia Piñeiro, por su parte, relató su acercamiento temprano a la autora, anterior al premio Nobel, motivado por un viaje a Corea. Describió las dificultades para encontrar ejemplares en español: La vegetariana solo circulaba en PDF, mientras que para Actos humanos recurrió a una edición de Barcelona de la editorial La Rata, cuando todavía los títulos no habían sido ampliamente reeditados. Piñeiro enfatizó la potencia de Han Kang para narrar el horror —“seca, fría, pero extraordinariamente poética”— y citó escenas memorables, como la de un personaje que busca el cadáver de su amigo tras una masacre.

Claudia Piñeiro

En ese intercambio, Hopenhayn puntualizó la tensión entre horror y belleza en la escritura de Han Kang, así como su manejo del testimonio y la ficción: “su obra transita la frontera entre la violencia y la redención”, dijo. La autora coreana, observó, logra “sacar de lo real un efecto”, sin perder la complejidad de las preguntas éticas: “¿Puede el presente ayudar al pasado? ¿Pueden los vivos salvar a los muertos?”.

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La resonancia con Borges se evidenció especialmente en La clase de griego. Allí conviven dos personajes: una mujer incapaz de hablar y un profesor que pierde la vista, lo que permite plasmar “un tercer cuerpo del amor”, hecho de voz y mirada, explicó Hopenhayn. La obra dialoga con la figura de María Kodama, pareja del escritor argentino y mediadora de sus últimos años, cuyo vínculo con Borges es evocado en la novela tanto como en la inscripción de la lápida —citada textualmente por Han Kang—: “Él tomó su espada y colocó el metal desnudo entre los dos”. La frase, originaria de una saga nórdica del siglo XIII, es resignificada por Han Kang como metáfora de la ceguera y la separación del mundo sensible.

Silvia Hopenhayn

La refutación del tiempo

El cruce entre las obras se profundizó en el análisis de la “metafísica borgeana” presente en Han Kang, sobre todo cuando en La clase de griego se cita directamente el ensayo Nueva refutación del tiempo de Borges. Hopenhayn leyó pasajes en los que la escritora surcoreana recoge literalmente la idea: “El tiempo es la sustancia de lo que estoy hecho. El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río. Es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre. Es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego. El mundo, desgraciadamente, es real. Yo, desgraciadamente, soy Borges”.

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Este vínculo atraviesa el debate sobre la universalidad de la literatura. Cuando una asistente preguntó por la “orientalidad” en la obra de Han Kang, Hopenhayn reivindicó la “literatura atravesada”, abiertamente nutrida de tradiciones ajenas. Subrayó, además, el carácter revolucionario de la lengua coreana, creada como respuesta a la colonización y deliberadamente popular.

La literatura como puente: Han Kang, Borges y el inesperado lazo entre Corea y Argentina

En ese sentido, Piñeiro describió la sociedad surcoreana como altamente competitiva y marcada por exigencias extremas, lo que se refleja en la obra de Han Kang y en la posición de la mujer: visión que se traduce en La vegetariana, donde la protagonista “quiere eliminar la violencia de la devoración” y rechaza la idea de limitarse a identidades gastronómicas o de género. La conversación destacó los mecanismos de identificación entre lectoras argentinas y personajes de la escritora coreana, trascendiendo diferencias culturales de base.

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La charla recogió también la labor de Sun-Mi Yun, traductora principal de Han Kang al español y exalumna del Nacional Buenos Aires, quien fue responsable de que los textos llegaran antes al público argentino que a otros lectores de habla hispana. Este dato, aportado por Piñeiro, ilustra los nexos del exilio mientras vincula a la diáspora coreana y la argentina contemporánea: durante la persecución en Corea del Sur en 1980, muchos coreanos se exiliaron en Argentina.

Entre la memoria, el cuerpo y los laberintos del lenguaje, el diálogo entre Han Kang y Borges constituyó un espacio de resonancias y contrastes

La huella argentina de Han Kang

La mesa abordó la huella argentina en la recepción de Han Kang. El éxito de la autora en el mercado local no se explica solo por la novedad, sino por la profundidad temática. “Han Kang no escribe bestsellers típicos, pero está entre los autores más vendidos en la Argentina”, afirmó Piñeiro. La insistencia en la universalidad de las emociones y los traumas compartidos fue constante, así como la función de la literatura como “espejo” entre sociedades distantes.

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La conversación derivó hacia referencias biográficas de Borges, su relación con la dictadura, su postura política y su intervención en el caso de b, así como la dimensión afectiva y de cuidado ejercida por María Kodama en sus últimos años. Entre la memoria, el cuerpo y los laberintos del lenguaje, el diálogo entre Han Kang y Borges constituyó un espacio de resonancias y contrastes, reafirmando la vitalidad de la literatura como territorio común, abierto y en transformación.

La entrada, los horarios, los días

Entrada: La entrada a la Feria del Libro de Buenos Aires cuesta 8.000 pesos de lunes a jueves y 12.000 los viernes, sábados y domingos.

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Con esa entrada, el visitante recibirá un “chequelibro” con el que podrá conseguir descuentos en librerías cuando termine la Feria.

Gratis: de lunes a jueves desde las 20 h,

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Fecha: La Feria sigue hasta el 11 de mayo.

Horarios: de lunes a viernes de 14 a 22 h. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 h.

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Dónde: En La Rural, Av. Sarmiento 2704, Av. Cerviño 4476 y Av. Santa Fe (Plaza Italia).