Svetlana Alexiévich y el rol del periodismo: “Hay que dar testimonio, aunque no entendamos la locura del presente”

Svetlana Alexiévich: “El fascismo se ha expandido como si nada” (REUTERS/Annegret Hilse)

La periodista y escritora bielorrusa Svetlana Alexiévich, en su discurso de agradecimiento del Premio Ortega y Gasset de Periodismo a su trayectoria, reivindicó el papel de los periodistas para dar testimonio del mundo que se cuece, y afirmó que “el fascismo se ha expandido como si nada” por el mundo.

Alexiévich, nacida en 1948 en la actual Ucrania, con cuatro décadas a la espalda dedicada a retratar la vida de los ciudadanos de la antigua Unión Soviética y de los países surgidos tras su desintegración, lamentó que el mundo “haya acumulado tanto odio sin que nadie sepa definir exactamente cuándo el fascismo empezó a escaparse de nuestras manos y subirse por nuestras ropas”.

PUBLICIDAD

La veterana periodista dijo que el periodismo debe, ante este mundo ávido de respuestas, al menos “dar testimonio” de lo que ocurre alrededor.

La escritora bielorrusa Svetlana Aleksiévich (EFE/Miguel Ángel Molina)

Alexiévich recordó cuando cubrió el accidente de Chernóbil y una de sus víctimas le pidió antes de morir que tomaran nota de lo que él había visto para contarlo.

PUBLICIDAD

“Los periodistas tenemos que ser testigos allí donde estemos. Y quizá no acabamos de entender la locura de hoy en día, pero tenemos que dejarlo por escrito”, añadió.

Durante la ceremonia, también fue reconocio el escritor, periodista y abogado Sergio Ramírez (Nicaragua, 1942), quien ofreció el galardón “como homenaje” a todos sus compatriotas compañeros de profesión que se han visto obligados a ejercer el oficio desde fuera de las fronteras del país.

PUBLICIDAD

Los Premios Ortega y Gasset reconocen a Svetlana Alexiévich, Sergio Ramírez y Martin Baron

El tercero de los premiados con el Ortega y Gasset, Martin Baron, exdirector de tres de los principales periódicos estadounidenses, incluido The Washington Post (2013-2021), afirmó que el mundo “vive en una época en la que los valores democráticos están en peligro” por el ascenso de líderes autoritarios y la confusión sembrada por las nuevas tecnologías.

El ganador de 18 premios Pulitzer compartidos denunció que el Gobierno de EE.UU. “trate hoy de acabar con la libertad de expresión y la libertad de prensa” y “las instituciones democráticas estén demostrando ser cada vez más débiles”.

PUBLICIDAD

Fuente: EFE