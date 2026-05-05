Cultura

Svetlana Alexiévich y el rol del periodismo: “Hay que dar testimonio, aunque no entendamos la locura del presente”

La escritora bielorrusa, premio Nobel de Literatura 2015, recomendó “ser testigos y dejarlo por escrito” luego de recibir en España el Premio Ortega y Gasset de Periodismo

Guardar
Svetlana Alexiévich: “El fascismo se ha expandido como si nada” (REUTERS/Annegret Hilse)
Svetlana Alexiévich: “El fascismo se ha expandido como si nada” (REUTERS/Annegret Hilse)

La periodista y escritora bielorrusa Svetlana Alexiévich, en su discurso de agradecimiento del Premio Ortega y Gasset de Periodismo a su trayectoria, reivindicó el papel de los periodistas para dar testimonio del mundo que se cuece, y afirmó que “el fascismo se ha expandido como si nada” por el mundo.

Alexiévich, nacida en 1948 en la actual Ucrania, con cuatro décadas a la espalda dedicada a retratar la vida de los ciudadanos de la antigua Unión Soviética y de los países surgidos tras su desintegración, lamentó que el mundo “haya acumulado tanto odio sin que nadie sepa definir exactamente cuándo el fascismo empezó a escaparse de nuestras manos y subirse por nuestras ropas”.

PUBLICIDAD

La veterana periodista dijo que el periodismo debe, ante este mundo ávido de respuestas, al menos “dar testimonio” de lo que ocurre alrededor.

La escritora bielorrusa Svetlana Aleksiévich (EFE/Miguel Ángel Molina)
La escritora bielorrusa Svetlana Aleksiévich (EFE/Miguel Ángel Molina)

Alexiévich recordó cuando cubrió el accidente de Chernóbil y una de sus víctimas le pidió antes de morir que tomaran nota de lo que él había visto para contarlo.

PUBLICIDAD

“Los periodistas tenemos que ser testigos allí donde estemos. Y quizá no acabamos de entender la locura de hoy en día, pero tenemos que dejarlo por escrito”, añadió.

Durante la ceremonia, también fue reconocio el escritor, periodista y abogado Sergio Ramírez (Nicaragua, 1942), quien ofreció el galardón “como homenaje” a todos sus compatriotas compañeros de profesión que se han visto obligados a ejercer el oficio desde fuera de las fronteras del país.

Los Premios Ortega y Gasset reconocen a Svetlana Alexiévich, Sergio Ramírez y Martin Baron
Los Premios Ortega y Gasset reconocen a Svetlana Alexiévich, Sergio Ramírez y Martin Baron

El tercero de los premiados con el Ortega y Gasset, Martin Baron, exdirector de tres de los principales periódicos estadounidenses, incluido The Washington Post (2013-2021), afirmó que el mundo “vive en una época en la que los valores democráticos están en peligro” por el ascenso de líderes autoritarios y la confusión sembrada por las nuevas tecnologías.

El ganador de 18 premios Pulitzer compartidos denunció que el Gobierno de EE.UU. “trate hoy de acabar con la libertad de expresión y la libertad de prensa” y “las instituciones democráticas estén demostrando ser cada vez más débiles”.

Fuente: EFE

Temas Relacionados

Svetlana AlexiévichPremio Ortega y Gasset de PeriodismoMartin BaronPremio NobelUltimas noticiasUltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La metafísica de Borges en la obra de Han Kang: un puente literario entre Argentina y Corea

Claudia Piñeiro y Silvia Hopenhayn hablaron en la Feria del Libro sobre la conexión entre la novelista premio Nobel y el maestro argentino: memoria, corporalidad y la metáfora del laberinto

La metafísica de Borges en la obra de Han Kang: un puente literario entre Argentina y Corea

El escritor Sergio Ramírez lamentó que “ya no exista el periodismo independiente” en Nicaragua

El galardonado autor reflexionó sobre el estado del periodismo al recibir el Premio Ortega y Gasset

El escritor Sergio Ramírez lamentó que “ya no exista el periodismo independiente” en Nicaragua

Hilma af Klint, la enigmática madre de la abstracción, tiene su primer gran retrospectiva en París

La muestra reúne alrededor de 130 piezas de la artista sueca, incluidas varias series completas de sus sorprendentes ‘Pinturas para el Templo’

Hilma af Klint, la enigmática madre de la abstracción, tiene su primer gran retrospectiva en París

Cómo leer a J. M. Coetzee: instrucciones para entrar en la mente del Nobel más esquivo (que está en Buenos Aires)

Austero, ético y radicalmente honesto, el autor sudafricano-australiano desafía al lector a mirar lo que preferiría ignorar. En estos días participavde la Feria del Libro

Cómo leer a J. M. Coetzee: instrucciones para entrar en la mente del Nobel más esquivo (que está en Buenos Aires)

Tip de ortografía del día: brote de hantavirus en un crucero, claves de redacción

La Real Academia Española tiene como principal función el velar por la lengua española ante su continua adaptación a las necesidades de los hablantes

Tip de ortografía del día: brote de hantavirus en un crucero, claves de redacción

DEPORTES

La premonitoria frase de Franco Colapinto cuando corría en karting: “El sueño es llegar a la Fórmula 1”

La premonitoria frase de Franco Colapinto cuando corría en karting: “El sueño es llegar a la Fórmula 1”

Arsenal y Atlético de Madrid definirán al primer finalista de la Champions League: todo lo que hay que saber

El dramático video que muestra cómo dos surfistas fueron perseguidos por un tiburón blanco: “No pares”

¿Neymar a Boca Juniors? La frase que alimentó los rumores sobre la llegada del astro brasileño al fútbol argentino

San Lorenzo y Deportivo Riestra afrontarán duelos importantes para su futuro en la Copa Sudamericana: todo lo que hay que saber

TELESHOW

La inesperada amenaza de una participante a Darío Barassi en Ahora Caigo: “Voy a aparecer en tus sueños”

La inesperada amenaza de una participante a Darío Barassi en Ahora Caigo: “Voy a aparecer en tus sueños”

Quién es Rossana Almeyda, la empresaria que conquistó a Marcelo Tinelli: su amistad con Pampita y su cercanía a Susana

Benjamín Vicuña habló de su actuación con Esteban Lamothe: “Es el chape más fuerte que he tenido”

Horacio Pagani cumplió una promesa y le dio un pico a Marcelo Bonelli en su programa de radio

Así vive Daniela Celis su nueva relación con Nick Sicaro: de la ruptura con Thiago Medina al coqueteo en TV

INFOBAE AMÉRICA

Cruceros y enfermedades infecciosas: qué reveló una revisión científica sobre la preparación de los puertos ante brotes

Cruceros y enfermedades infecciosas: qué reveló una revisión científica sobre la preparación de los puertos ante brotes

Nvidia defiende liderazgo de Estados Unidos en IA y dice que China no debería tener sus chips más avanzados

Coca-Cola llevó la música a la Comuna 13 y La Solar 2026: así fue la experiencia en Medellín

“Solo el barrio puede dar el aval para quitar un enemigo”: audios difundidos por la Fiscalía revelan reglas internas de la MS-13 en El Salvador

Venció el plazo para que el Estado entregue actas del caso “Nos Faltan 3”: familiares denuncian incumplimiento