Nvidia defiende liderazgo de Estados Unidos en IA y dice que China no debería tener sus chips más avanzados

Jensen Huang, fundador, presidente y director ejecutivo de NVIDIA, sube al escenario antes de hablar en la Conferencia Global del Instituto Milken 2026 en Beverly Hills, California, Estados Unidos, el 4 de mayo de 2026 (Reuters)

La posición de liderazgo tecnológico de Estados Unidos en el sector de inteligencia artificial ha sido reafirmada por Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, al oponerse explícitamente a que China acceda a los chips más avanzados de la compañía.

Huang, al participar del Milken Institute Global Conference en Los Ángeles, sostuvo que las empresas tecnológicas estadounidenses deben mantener la delantera en el desarrollo de inteligencia artificial, aunque pidió a Washington permitir la competencia global de los fabricantes norteamericanos, incluido el acceso al mercado chino, según informó el medio Nikkei Asia.

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El acceso a los chips de última generación forma parte del debate sobre seguridad económica y liderazgo tecnológico. Huang resaltó ante los asistentes al evento que “al aumentar nuestros ingresos fiscales, mejoramos nuestra seguridad económica y eso contribuye a la seguridad nacional”, según consignó Nikkei Asia.

Esta declaración se dio en un contexto de crecientes restricciones a la exportación de componentes de alta gama hacia China. De hecho, en diciembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó la venta de las unidades de procesamiento gráfico H200 de Nvidia solo a clientes chinos “aprobados” y a cambio de un 25% de los ingresos para el gobierno estadounidense. No obstante, esta disposición excluyó a las nuevas plataformas Blackwell y Rubin, que representan el avance más reciente de la compañía.

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El procesador H200 se destaca como un chip de inteligencia artificial de alto rendimiento, superior al modelo H20, creado por Nvidia para adecuarse a las limitaciones impuestas por las autoridades estadounidenses sobre exportaciones a China. En marzo, Huang informó que Nvidia ya había recibido pedidos de “muchos clientes” chinos para el H200, después de obtener la aprobación oficial de exportación a comienzos de año.

ARCHIVO: El logotipo de Nvidia y la bandera de China se ven en esta ilustración tomada el 27 de agosto de 2025 (Reuters)

Sin embargo, aún está pendiente la regulación que imponga el propio régimen chino, que considera nuevas normas para la importación de este tipo de hardware, buscando equilibrar el impulso a la industria nacional de semiconductores y la demanda de tecnología de última generación por parte de sus empresas.

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La plataforma Rubin, junto con la línea Blackwell, fue presentada en marzo en la conferencia tecnológica GTC de Nvidia en San José. Huang anticipó en enero, durante la feria CES, que estos chips estarán disponibles “con el tiempo” para clientes chinos, pero aclaró que el avance tecnológico en este sector es contínuo. “El H200 no será competitivo para siempre”, puntualizó Huang a la prensa, reflejando la velocidad del ciclo de innovación y la presión por mantener la hegemonía estadounidense en inteligencia artificial.

Nvidia no compite con sus propios clientes en modelos de IA

Mientras crecen las restricciones a la exportación y la carrera por el liderazgo en inteligencia artificial, Nvidia también sostiene que su estrategia de desarrollo abarca más allá de la fabricación de hardware.

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Kari Briski, vicepresidenta de software de inteligencia artificial generativa para empresas en la compañía, subrayó al medio Nikkei Asia que Nvidia se considera una empresa “de infraestructura de pila completa” y no solo un fabricante de chips. Explicó que la creación de modelos de IA propios permite a la firma entender integralmente las necesidades de sus clientes y adaptar su plataforma.

Briski descartó la posibilidad de una competencia directa entre Nvidia y las empresas que adquieren sus productos para desarrollar IA, argumentando que “no competimos en absoluto porque no hay un modelo único que domine todo”. Agregó que el éxito en este ámbito depende de la cooperación dentro de un ecosistema integrado de soluciones y agentes de inteligencia artificial.

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La ejecutiva valoró la contribución de modelos abiertos desarrollados en China, mencionando específicamente a Kimi de Moonshot AI, MiniMax y Qwen del Alibaba Group. “Aprendemos de esos modelos. Ellos también aprenden de nosotros. Ese es el objetivo del código abierto”, afirmó Briski, resaltando la dinámica de intercambio y mejora mutua en la comunidad global de inteligencia artificial.

Respecto a la evolución del software empresarial en el contexto de la inteligencia artificial, Briski se mostró optimista. Relató que Jensen Huang propuso convertir el concepto tradicional de “software como servicio” en “agentes como servicio”, aprovechando la especialización sectorial de los desarrolladores de SaaS en áreas como recursos humanos, atención al cliente y ventas.

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El agente open source OpenClaw, capaz de automatizar operaciones en computadoras personales, fue destacado por Briski como ejemplo de las capacidades de la IA autónoma y auto-evolutiva que demandan actualmente los usuarios. Detalló que Nvidia contactó al desarrollador principal, Peter Steinberger, para colaborar y garantizar un mayor nivel de seguridad en la aplicación.

El futuro de la inteligencia artificial

Las proyecciones en torno a la disponibilidad de datos para entrenar modelos de inteligencia artificial han sido motivo de especulación. Sin embargo, Briski sostuvo que “el mundo está cambiando” y que seguirá habiendo información nueva para clasificar y utilizar, en particular datos multimodales que incluyen texto, imágenes, audio y video.

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La posibilidad de que China acceda a los chips H200 de Nvidia dependerá tanto de las autorizaciones estadounidenses como de las regulaciones que eventualmente adopte Beijing, que busca potenciar su industria, satisfacer la demanda interna y negociar el equilibrio estratégico en la competencia tecnológica global. Al respecto, se espera que Donald Trump viaje a la capital china el 14 y 15 de mayo, cuando podría abordar estos temas en su encuentro con el presidente Xi Jinping, de acuerdo con lo publicado por Nikkei Asia.