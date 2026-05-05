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Benjamín Vicuña habló de su actuación con Esteban Lamothe: “Es el chape más fuerte que he tenido”

Entre bromas al aire en Otro día perdido, el actor reveló algunos de los secretos detrás del debut teatral de Secreto en la montaña

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Benjamín Vicuña visitó Otro día perdido

La expectativa crece en el entorno teatral de Buenos Aires ante el inminente estreno de Secreto en la montaña, una versión escénica que reúne a Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe bajo la dirección de Javier Daulte. El paso de la legendaria historia del cine al teatro fue el eje de una charla distendida entre Vicuña y Mario Pergolini en el programa Otro día perdido, donde las bromas y confidencias marcaron el ritmo de la conversación.

Estrenamos este jueves, la estamos rompiendo, está espectacular”, aseguró Vicuña, entusiasmado por la inmediatez del debut y convencido de que la obra logrará conmover al público. El actor destacó el fenómeno de adaptar éxitos cinematográficos al escenario: “Es como ya casi un género más, ¿no? Lo vimos con Rocky, lo vimos con la de Francella”, comentó, ilustrando una tendencia que, según su visión, cobra cada vez más fuerza en la cartelera porteña.

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Benjamín Vicuña sonríe en un sofá morado, conversando con un entrevistador. Fondo oscuro con luces, un póster de "Secreto en la montaña" y un cartel de neón
El actor Benjamín Vicuña visitó el programa 'Otro día perdido' para hablar sobre la obra 'Secreto en la montaña', la cual protagoniza junto a Esteban Lamothe, generando expectación entre los televidentes

Pergolini, conocido por su escepticismo hacia el teatro, admitió: “Fui este fin de semana. Fui a ver a Francella”, lo que generó la invitación inmediata de Vicuña: “Te invitamos que vengas, que nos vengas a ver a nosotros.” El intercambio dejó en claro tanto el esfuerzo de los actores por atraer nuevos públicos como la camaradería que reina entre quienes comparten el oficio sobre las tablas.

Durante la charla, la curiosidad del equipo del programa giró rápidamente hacia las escenas de intimidad entre los protagonistas. Vicuña sorprendió y dijo sobre los besos en la obra: “Seguramente son los chapes más violentos que he tenido en ficción, en teatro.”

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benjamín vicuña
La versión teatral de Secreto en la montaña mantiene la esencia del filme original y agrega matices locales para el público porteño

En ese clima de bromas, Pergolini y Vicuña evocaron otros trabajos del actor, incluyendo un beso memorable con el español Javier Cámara. “Pará, con Lamothe es más largo”, bromeó Vicuña, mientras la risa se apoderaba del estudio. El actor recalcó la profesionalidad y el talento de su colega español: “Javier Cámara es un actor importantísimo, muy, muy groso de Almodóvar.”

En la conversación surgió una primicia inesperada. Vicuña reveló: “Acá el señor (Lamothe) sale en bolas en la obra, pero así, como Dios lo trajo al mundo”. Pergolini reaccionó entre la sorpresa y la ironía: “¿Y tenés que abrazarlo en el momento que sale?”, mientras el propio Vicuña le animaba a comprobarlo en vivo: “Tenés que venir a ver la obra.”

Un mensaje inesperado de Esteban Lamothe a Pergolini

Esteban Lamothe sorprende con humor: “Me quedé recaliente con vos cuando me dijiste que era feo” durante mensaje a Vicuña y Pergolini
Esteban Lamothe sorprende con humor: “Me quedé recaliente con vos cuando me dijiste que era feo” durante mensaje a Vicuña y Pergolini

La entrevista cobró un giro especial cuando Pergolini anunció la llegada de un mensaje de Esteban Lamothe. El video, reproducido en el estudio, aportó un toque de complicidad y humor al encuentro. “Benja, amigo, sé que estás ahí, en el frente, en la línea de fuego. Tené cuidado, no te dejes amedrentar por Pergolini”, arrancó Lamothe, dirigiéndose tanto a su compañero como al conductor.

El mensaje incluyó una respuesta a una broma previa: “Me quedé recaliente con vos cuando me dijiste que era feo. Un saludo ahí para Rada y para todos los que están ahí, para Evelyn, para Mario. Y vengan a ver la obra que se van a emocionar.”

Benjamín Vicuña sentado en un sillón morado, gesticulando, frente a un presentador detrás de un escritorio en un estudio de televisión iluminado
Benjamín Vicuña asegura que la puesta en escena de Secreto en la montaña conmoverá y atraerá a públicos de todas las edades

En palabras de Vicuña, el encuentro con Lamothe en el escenario es una experiencia intensa y divertida a la vez. “Esteban está muy bien en la obra, la verdad que es un compañero espectacular. Estaba muy dolido con lo que le dijiste”, relató con ironía, mientras Pergolini se defendía entre risas. La conversación evidenció la química entre los protagonistas y la confianza que los une.

Al abordar el proceso de adaptación, Vicuña explicó: “Agarramos esa adaptación y la hizo también Marcos Carnavale y Javier Daulte". El actor remarcó que la versión argentina se nutre de experiencias previas en otros países: “Existe la obra, se hizo en Inglaterra, en Brasil y acá, que es una capital del teatro impresionante.”

Benjamín Vicuña, con cabello castaño y barba, viste traje azul oscuro y camiseta negra, con micrófono en solapa, en un estudio con luces de colores
Las escenas de intimidad entre los protagonistas prometen marcar la versión teatral de Secreto en la montaña con momentos de pura intensidad

La pieza teatral, según Vicuña, combina el drama de la película original con elementos de humor y ritmo que buscan “descomprimir” la intensidad emocional, especialmente en la dinámica del teatro de calle Corrientes. Además, el elenco se completa con Laura Paredes y Gabriel Tocastro, aportando nuevas capas a la narrativa.

La versión teatral de Secreto en la montaña es un drama con momentos de humor, y su puesta promete movilizar al público a partir de la fuerza de la historia y la entrega de sus intérpretes. El guion adapta la esencia del filme que “sacudió al mundo”, pero introduce matices que dialogan con el público local.

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