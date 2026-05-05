La premonitoria frase de Franco Colapinto cuando corría en karting: “El sueño es llegar a la Fórmula 1”

Con sólo 5 años, el hoy piloto de Alpine expresó su mayor deseo

El último domingo, en lo que fue el regreso de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Miami tras la cancelación de dos carreras, Franco Colapinto completó su mejor fin de semana en la máxima categoría del automovilismo tras finalizar en el 7° lugar la carrera principal y sumó seis valiosos puntos para Alpine, que se posiciona como la quinta escudería dentro del campeonato de Constructores luego de las primeras cuatro fechas del calendario 2026.

Como ya ocurrió en la antesala de su debut en la F1, allá por agosto del 2024 a bordo del Williams que conducía Logan Sargeant, luego de su gran actuación se hizo viral un video cuando Colapinto era tan sólo un niño y, acompañado por su padre Anibal, fue entrevistado por una cronista tras una competencia de karting.

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“¿Y cuál es tu sueño, por así decirlo, dentro de esta actividad?”, le preguntó la periodista. “Y no, el sueño de todos es llegar a la Fórmula 1”, le respondió Franco. “¿Te imaginas eso?”, le repreguntó la joven, a lo que el niño piloto dijo: “Y no, todavía soy muy chiquito y falta, falta mucho, así que...”.

Luego de la primera parte, en las imágenes aparece otro fragmento de la nota, una vez que terminó la carrera. “Estamos con Franco Colapinto, quien salió quinto, parece un versito, en la categoría promocional de El Regional, acá en el Kartódromo de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo viste? Una carrera peleada, ¿no?”, fue la consulta de Martina Viglietti. “Sí, una carrera muy peleada. Largamos muy desde atrás, por lo que nos pasó en la serie. Y bueno, empezamos a avanzar tranquilos y pudimos llegar bien por delante”, respondió el joven piloto.

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Colapinto en su época como piloto de karting

Acto seguido, la cronista aprovechó para consultarle al hoy corredor de Alpine hacía cuánto corría en karting. “Empecé el año pasado en la Copa Rotax y bueno, me fue bien. Y este año, el año pasado corrí tres carreras acá y este año empecé el año, todo el año a correr la regional. Franco Girolami también me ayuda mucho, fue el que me enseñó en el karting. Fue el que me trajo por primera vez y todo. Y bueno, siempre ayuda con mi mamá y mi papá”, concluyó Colapinto en la nota.

El tiempo pasó y a sus 14 años, Colapinto decidió emigrar solo a Europa para continuar su formación en automovilismo. Residió en un taller junto a un mecánico argentino y su pareja, experimentando el desarraigo y la lejanía de sus padres y amigos. El video viral expone el apoyo incondicional de su padre, Aníbal, quien se desempeñó como el único patrocinador de Franco durante sus primeros años de carrera, antes de que nuevas empresas argentinas lo acompañaran en su salto a la competencia relevante en el deporte motor.

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Durante cada paso dentro del automovilismo, Colapinto sumó triunfos en circuitos europeos: fue campeón de Fórmula 4 Española en 2019, además de obtener victorias en Fórmula Renault Europea en 2020, Fórmula Regional Europa en 2021, así como resultados destacados en Fórmula 3 en 2022 y 2023, y Fórmula 2 en 2024. Su sobresaliente actuación en las sesiones de prueba con Williams en el GP de Abu Dhabi a fines de 2023, así como su participación en la práctica libre uno de Silverstone en 2024, fueron determinantes para el interés de la escudería británica en elegirlo para reemplazar al por entonces compañero de Alex Albon.

Colapinto durante el multitudinario evento con un auto de F1 en la Ciudad de Buenos Aires

Luego de una gran irrupción en Williams, en la que sumó puntos en dos carreras, mostró su capacidad al volante en circuitos urbanos que desconocía, escenario que generó la mirada de varias escuderías como Red Bull, la llegada del español Carlos Sainz al equipo provocó su salida. De la mano de Flavio Briatore, el piloto argentino desembarcó en Alpine y, si bien al principio tuvo que esperar como reserva, reemplazó a Jack Doohan en la séptima prueba del 2025 para luego ser confirmado como el titular junto a Pierre Gasly.

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Después de una complicada temporada para Alpine, lo que los llevó a ser el peor equipo del 2025, el cambio de reglamento técnico para esta temporada trajo nuevos aires para el team con sede en Enstone. Eso, sumado a la confianza que tomó Colapinto al volante, lo llevaron a coronar una espectacular actuación en Miami de la que habla el mundo de la F1. Solo una semana después de revolucionar las calles de Palermo con 600 mil personas que lo fueron a saludar en una multitudinaria exhibición con un auto de Fórmula 1 en Argentina.