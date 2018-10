-Preguntarse sobre qué te hace feliz.

-Dejar de prestarle tanta atención a las opiniones ajenas sobre qué hacer o dejar de hacer. Encontrar tu voz interna y escucharla.

-Fomentar las áreas más importantes de tu personalidad.

-No todo en lo que te va bien te hace bien. Aprender a entender esa diferencia.

-No te compares permanentemente con tus pares.

-Hacerle caso a tu intuición, tus ganas y tu creatividad.

–Arriésgate al cambio: sólo aquellas personas que tienen como meta sus propios deseos son las realmente exitosas.

-No te paralices ante la primera piedra que aparezca en tu camino. Atravesá los obstáculos con cautela y perseverancia.

-Pensá que nunca es tarde para empezar.

-Date la oportunidad de fantasear cómo y dónde te gustaría encontrarte en 10 años y proyectá tus acciones en base a ese deseo.