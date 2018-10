-Ningún otro punto de vista es tan importante como el propio.

– Hace planes para los dos, sin consultarte.

– Da algo cuando quiere recibir algo a cambio.

– Es imposible intercambiar ideas, porque siempre tiene la razón.

– No te pregunta por tus cosas ni por tus sentimientos.

– Cuando algo no le gusta o no quiere, dice "no", sin explicar mucho más.

– No te escucha cuando le estás hablando, y después se ofende.-

– Dice que "no soporta los reclamos".

– Pasa más tiempo hablando de sí misma, que de cualquier otra cosa.