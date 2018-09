Por otro lado, y sin desoír que "en algunos niños, aunque no es lo que ocurre en la mayoría, este deseo puede ser un primer indicio de restricción alimentaria, de un trastorno de la alimentación y eso algo que se debe descartar", Cavoti señaló que "si la familia decide acompañar es importante el seguimiento nutricional tanto con el pediatra de cabecera como con un nutricionista o un profesional capacitado en alimentación de la infancia y de la adolescencia". "Esto no es menor -ahondó- porque no es lo mismo el profesional que trabaja con adultos que con niños; es elemental hacer un seguimiento amable y acompañado de ese niño en crecimiento, especialmente las mujeres que requieren más cantidades de hierro para su desarrollo hormonal".