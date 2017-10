Pero ¿son verdaderos afrodisíacos? Sí, hasta cierto punto, según explico al HuffPost Diana Hoppe,obstetra, ginecóloga y autora de la obra Healthy Sex Drive, Healthy You: What Your Libido Reveals About Your Life: "Las ostras contienen altos niveles de zinc, un mineral necesario para la producción de testosterona, esperma y para el sistema inmunitario".