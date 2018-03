"Es cierto que soy una mujer transgénero, y de alguna manera esperaba esta reacción. Nunca he intentado llamar la atención sobre mí por nada que no sea mi juego (… ) En términos de juego real, no hay – hasta donde yo sé – ninguna ventaja en nacer hombre o mujer. Pero incluso si la hubiera, ser transgénero significa nacer con el cerebro del sexo opuesto; entonces no tendría esa ventaja o desventaja. Todo lo que pido es que la gente sea respetuosa y se refiera a mí como 'ella' ".