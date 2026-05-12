Cultura

Primer día del Festival de Cannes: una canción de Los Beatles, la reaparición de James Franco y el tono político del jurado

La presencia del actor estadounidense, un homenaje a Peter Jackson con ‘Get Back’ y la defensa del cine comprometido, marcaron el comienzo del certamen de cine más famoso del mundo

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Peter Jackson fue honrado con la Palma de Oro honorífica durante la gala inaugural del Festival de Cannes
Peter Jackson fue honrado con la Palma de Oro honorífica durante la gala inaugural del Festival de Cannes

El 79º Festival de Cine de Cannes dio comienzo este martes, marcando el inicio de 12 días de estrenos ininterrumpidos que culminarán el 23 de mayo con la entrega de la prestigiosa Palma de Oro.

Aquí hay cinco cosas que sucedieron el día de la inauguración del Festival de Cannes 2026.

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Peter Jackson recibió una Palma de Oro honorífica

El festival de la Riviera Francesa comenzó con un homenaje a Peter Jackson, a quien se le otorgó la Palma de Oro honorífica. Fue presentado por Elijah Wood, quien interpretó a Frodo Bolsón en las películas. “Nunca he entendido por qué me dan la Palma de Oro. No soy de los que aspiran a ganarla”, dijo el cineasta neozelandés.

A continuación, Jackson fue agasajado con una interpretación de “Get Back” de Los Beatles, un guiño a su aclamado documental de 2021. El director se sentó a la derecha del escenario, moviendo los labios al ritmo de la letra.

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Jane Fonda y Gong Li inauguraron el festival

La tarea de declarar oficialmente inaugurado el festival recayó en Fonda, de 88 años, y en Gong, el actor chino-singapurense. “El cine siempre ha sido un acto de resistencia”, dijo Fonda.

La política atravesó la presentación del jurado, con referencias directas a la situación en Gaza y la censura en Hollywood
La política atravesó la presentación del jurado, con referencias directas a la situación en Gaza y la censura en Hollywood

Cine y política en Cannes

En la presentación del jurado que decidirá la Palma de Oro —el máximo galardón de Cannes—, los miembros del jurado hablaron sin rodeos sobre la celebración de un festival de cine en tiempos de conflicto geopolítico. Paul Laverty, el guionista escocés conocido por sus películas con el director Ken Loach, señaló el cartel de Cannes de este año, el de Thelma y Louise, mientras hablaba de su asistencia a Cannes durante lo que él llamó “genocidio en Gaza”. Citando a El rey Lear, dijo: “Los locos guían a los ciegos”.

“Cannes tiene un cartel estupendo”, dijo Laverty. “¿No es fascinante ver a algunos como Susan Sarandon, Javier Bardem y Mark Ruffalo vetados por sus opiniones en contra del asesinato de mujeres y niños en Gaza? ¡Qué vergüenza para la gente de Hollywood que hace eso!“ El jurado, compuesto por nueve miembros, está presidido por Park Chan-wook , el cineasta surcoreano de Oldboy y No Other Choice, quien afirmó que la política y el cine van de la mano.

“El arte y la política no son conceptos contradictorios”, afirmó Park. “No se puede descartar una película con el pretexto de que tenga un mensaje político. Del mismo modo, no se puede rechazar una película porque no sea lo suficientemente política”. Entre los demás miembros del jurado se encuentran Chloé Zhao, Stellan Skarsgård, Ruth Negga y Demi Moore, quien hace dos años fue aclamada por su regreso triunfal con la película La sustancia.

James Franco e Izabel Pakzad posan en la alfombra roja de la película 'La Venus electrique', que inauguró el Festival de Cannes 2026
James Franco e Izabel Pakzad posan en la alfombra roja de la película 'La Venus electrique', que inauguró el Festival de Cannes 2026

La reaparición de James Franco

Cannes se ha caracterizado en ocasiones por acoger a personalidades que no siempre son bien recibidas en Hollywood. Hace tres años, el festival se inauguró con la película de Johnny Depp, Jeanne du Barry. Este martes, James Franco fue un invitado inesperado en la ceremonia de inauguración.

En 2021, el actor y otros coacusados ​​acordaron pagar 2,2 millones de dólares para resolver una demanda en la que se le acusaba de intimidar a estudiantes de una escuela de actuación y cine que él mismo fundó, obligándolos a participar en situaciones sexuales gratuitas y de explotación.

Una versión restaurada de ‘El laberinto del fauno’

Veinte años después del estreno de su aclamada fábula, El laberinto del fauno, Guillermo del Toro regresó a Cannes para proyectar una restauración en 4K de la misma. El cineasta mexicano afirmó que la película, que narra la historia de una joven y un capitán fascista en la España de los años 40, sigue siendo de gran actualidad.

“Desafortunadamente, vivimos en tiempos que hacen que esta película sea más pertinente que nunca, porque nos dicen que resistirse es inútil, que el arte se puede hacer con una maldita aplicación”, afirmó del Toro.

Fuente: AP

[Fotos: Manon Cruz; Gonzalo Fuentes / Reuters]

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