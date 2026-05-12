Política

El Gobierno logró dictamen para el Tratado de Patentes, pero tuvo que aceptar cambios de los laboratorios

El oficialismo buscará sancionar el tratado en una sesión el 20 de mayo. Como se dejó “en reserva” el Capítulo II, deberá volver a pasar por el Senado. La ratificación del PCT es parte de los acuerdos comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea

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Debate sobre el Tratado de Patentes en el plenario de comisiones en la Cámara de Diputados
Debate sobre el Tratado de Patentes en el plenario de comisiones en la Cámara de Diputados

El oficialismo y sus aliados consiguieron este martes el dictamen de mayoría para el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes -Patent Cooperation Treaty (PCT)- en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. El proyecto quedó listo para su debate en el recinto y La Libertad Avanza lo incluirá en el temario de la sesión prevista para el 20 de mayo, junto con el proyecto de Ley Hojarasca y la reducción de subsidios por Zonas Frías.

El Tratado de Patentes permite a inventores y empresas presentar una única solicitud internacional de patente, lo que simplifica la búsqueda de resguardo legal en múltiples jurisdicciones. La solicitud presentada bajo el PCT surte el mismo efecto jurídico que si se hubiera presentado una solicitud en cada uno de los 158 Estados miembros adheridos.

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La adhesión al PCT es uno de los requisitos del acuerdo comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos. Pero también figura entre los compromisos asumidos en el marco de los acuerdos entre el Mercosur y la Unión Europea y entre el Mercosur y EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza).

“Todos nuestros socios comerciales celebran nuestra integración y nos plantean que Argentina tiene que respetar las reglas que tiene el mundo. Es necesario el alineamiento de Argentina con los estándares internacionales de propiedad intelectual. Lo que se hace con el PCT es que tengamos una solicitud única, una mesa de entrada común con los 158 estados partes. Un inventor argentino en lugar de tener que ir peregrinando por 158 oficinas diferentes ahora tendrá la posibilidad de hacer una sola solicitud para todo el mundo”, detalló el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace.

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El Gobierno había intentado avanzar hace un mes con el Tratado de Patentes pero terminó suspendiendo una reunión de comisión por presión de los laboratorios. Este sector, con fuerte poder de lobby, reclamaba que se deje “en reserva” el capítulo 2 del tratado porque significa que una patente registrada tiene vigencia por 20 años en todos los países miembros.

Finalmente, por la “voluntad de ampliar consensos”, el oficialismo aceptó dejar en reserva el Capítulo 2. “Ha habido una preocupación de los laboratorios locales”, reconoció el secretario Cacace, y luego argumentó que otros países, como Estados Unidos, firmaron inicialmente el tratado dejando “en reserva” el Capítulo 2. “Pero todos los países que hicieron esta reserva luego la han levantado, menos Uruguay”, detalló.

Alejandro Cacace, secretario de Desregulación
Alejandro Cacace, secretario de Desregulación

Los laboratorios nacionales habían planteado su rechazo bajo el argumento de que el PCT facilitaría los monopolios extranjeros, encarecería los medicamentos y vulneraría la soberanía sanitaria del país.

En concreto, advirtieron sobre la proliferación de “Evergreening” (Reverdecimiento), una práctica de los laboratorios multinacionales que podrían utilizar el examen preliminar internacional del Capítulo 2 para patentar cambios menores o modificaciones secundarias en medicamentos ya existentes (sin aportar mejoras terapéuticas reales) para extender artificialmente los monopolios por 20 años y bloquear la competencia.

Por otro lado, señalaron que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) perderá soberanía porque los informes y dictámenes preliminares emitidos por oficinas de patentes extranjeras o agencias internacionales debilitarían y condicionarían su autoridad.

Finalmente, advirtieron que la implementación del tratado podría llevar a la destrucción del mercado de genéricos y biosimilares. Dado que la industria farmacéutica argentina basa gran parte de su negocio en la réplica legítima y producción de genéricos competitivos, sostienen que el Capítulo 2 trabaría estos desarrollos, limitando el acceso de la población a remedios más económicos.

¿Con este tratado van a bajar los medicamentos? ¿Cómo no vino ningún funcionario del Ministerio de Salud?”, se preguntó el diputado peronista Agustín Rossi. Desde el peronismo firmaron un dictamen de rechazo porque consideraron que “el apuro” del oficialismo obedece meramente al intento de sellar el acuerdo comercial con Estados Unidos que será perjudicial para la Argentina.

Es la diferencia entre lo ideal y lo posible. Este tratado -con la reserva- es lo posible. Es mejor que salga esto y no que nos quedemos afuera del tratado por otros 50 años”, explicaron desde el oficialismo

El oficialismo planea convocar a una sesión para el próximo 20 de mayo junto con el proyecto de Ley Hojarasca, que tiene como objetivo eliminar 70 leyes que, según el Gobierno, generan costos inútiles a los contribuyentes, se volvieron obsoletas o afectan libertades individuales, y a una iniciativa para reducir las zonas incluídas en el régimen de Zonas Frías.

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