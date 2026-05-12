Crimen y Justicia

“Si no sos mía, no sos de nadie”: violó la perimetral e intentó clavarle un cuchillo a su ex delante de su hija de 5 años

El ataque ocurrió en un departamento de Almagro. El agresor se presentó pese a tener una restricción vigente, la golpeó, intentó cortarle el pelo y luego quiso apuñalarla. La víctima logró escapar y él quedó detenido con prisión preventiva

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Cuchillo de mango oscuro incrustado en una pared blanca. Un espejo verde refleja parte de una persona. Marco de puerta y azulejos azules visibles
El cuchillo quedó clavado en la pared en la entrada del baño

Un hombre de 34 años quedó detenido con prisión preventiva acusado de intentar asesinar a su ex pareja en el barrio porteño de Almagro, en un violento episodio de violencia de género que ocurrió delante de la hija de ambos, de apenas 5 años. El agresor ya tenía una restricción de acercamiento vigente.

El hecho ocurrió en el domicilio de la víctima, donde el imputado se presentó con la excusa de celebrar el cumpleaños de la mujer. Lo hizo a pesar de tener una prohibición de acercamiento dictada por un episodio previo de violencia.

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De acuerdo con la investigación, horas después de llegar al lugar, el acusado le exigió a la mujer que desbloqueara su teléfono celular para revisarlo. Ante la negativa, comenzó a insultarla y luego la atacó físicamente: la golpeó en el rostro y en distintas partes del cuerpo.

La violencia escaló rápidamente. En medio de la agresión, el hombre tomó una tijera e intentó cortarle el cabello mientras le decía: “Si no sos mía, no sos de nadie”. Minutos después, agarró un cuchillo con una hoja de unos 25 centímetros e intentó clavárselo a la altura del cuello, al tiempo que la amenazaba de muerte.

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La víctima logró esquivar el ataque y el cuchillo terminó incrustado en una pared de la vivienda. Toda la escena ocurrió frente a la hija menor de ambos.

Un cuchillo con mango oscuro y hoja plateada está incrustado en una pared clara. Un espejo a la izquierda refleja el torso de una persona y un objeto naranja
El cuchillo tenía una hoja de unos 25 centímetros. Primero intentó clavárselo en el cuello

Tras ese momento, la mujer consiguió escapar de la casa y salir a la calle para pedir ayuda. Efectivos de la Policía de la Ciudad que se encontraban en la zona intervinieron de inmediato, redujeron al agresor y lo detuvieron.

En las últimas horas, el auxiliar fiscal Sebastián Corral Galvano, de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Oeste del Ministerio Público Fiscal porteño, consiguió que se dictara la prisión preventiva. La medida fue avalada por el juez Ricardo Baldomar, titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°18.

Desde el inicio, la fiscalía encuadró el caso como tentativa de femicidio agravada por el vínculo y por mediar violencia de género. En ese marco, el imputado fue acusado por amenazas, desobediencia, lesiones y tentativa de femicidio doblemente agravado.

Entre el 1° de enero y el 30 de abril de 2026 se registraron 87 víctimas fatales
Entre el 1° de enero y el 30 de abril de 2026 se registraron 87 víctimas fatales

La violencia de género en la Argentina sigue mostrando cifras alarmantes. Según datos difundidos por el Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, de la organización La Casa del Encuentro, entre el 1° de enero y el 30 de abril de 2026 se registraron 87 víctimas fatales vinculadas a violencia de género.

El relevamiento incluye 74 femicidios de mujeres y niñas, 4 transfemicidios y 9 femicidios vinculados de varones adultos y niños. A ese escenario se suman 172 intentos de femicidio, casos que continúan en seguimiento y que reflejan la magnitud de las agresiones que no llegan a consumarse.

Desde la organización advierten que, en la mayoría de los casos, los ataques ocurren en contextos de violencia previa y que muchas víctimas habían tenido contacto con el sistema judicial o contaban con medidas de protección vigentes.

Ante situaciones de violencia de género, la línea 144 brinda atención gratuita, confidencial y las 24 horas en todo el país. También se puede realizar denuncias en comisarías o fiscalías especializadas.

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