¿Cómo no caer en una renta falsa? Las señales de alerta que debes conocer

Un edificio de departamentos con un letrero de "SE RENTA DEPTO" destaca frente al icónico skyline de la Ciudad de México bajo un cielo azul claro, evidenciando el ambiente urbano diurno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ofertas de renta de inmuebles a precios muy por debajo del mercado en zonas de alta demanda son una señal de alerta que la Guardia Nacional advierte a la ciudadanía no ignorar. Ese tipo de anuncios suele ser la puerta de entrada a un fraude.

El esquema es directo: alguien publica una vivienda en renta con precio atractivo, solicita documentos personales o un depósito anticipado y desaparece una vez que recibe el dinero. Las víctimas descubren el engaño cuando intentan visitar el inmueble o firmar el contrato.

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Ante ese panorama, las autoridades compartieron los pasos a seguir para evitar el fraude. ¡Toma nota!

¿Qué hacer antes de entregar cualquier documento?

La Guardia Nacional advierte que nadie debe proporcionar fotografías de su credencial del INE ni datos de tarjetas de crédito o débito a quien los solicite durante un proceso de búsqueda de vivienda. La entrega de esa información antes de verificar la legitimidad del arrendador expone a la persona a robo de identidad.

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El riesgo no se limita al fraude económico inmediato. Los datos de identificación oficial pueden usarse para abrir cuentas, solicitar créditos o cometer otros delitos en nombre de la víctima.

Una vista aérea diurna de Guadalajara destaca un moderno edificio de departamentos con un letrero digital 'EN RENTA', enmarcado por el vibrante skyline urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El depósito anticipado como mecanismo del fraude

Uno de los métodos más frecuentes consiste en pedir un anticipo de renta, un depósito de garantía o un pago para “apartar” el inmueble antes de cualquier visita presencial. La Guardia Nacional recomienda no realizar ningún depósito sin haber tenido contacto en persona con quien ofrece la propiedad.

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Una vez que el supuesto arrendador recibe la transferencia, bloquea el contacto, elimina el anuncio y desaparece. El dinero, en la mayoría de los casos, no se recupera.

¿Cómo identificar un anuncio falso?

Los estafadores obtienen fotografías reales de inmuebles en portales de bienes raíces o incluso rentan temporalmente una propiedad para tomarlas. Con ese material construyen anuncios con apariencia legítima: ubicación, número de habitaciones, precio mensual y condiciones de contrato.

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El precio por debajo del promedio de la zona es el gancho principal. Ante cualquier oferta que parezca inusualmente conveniente, la recomendación es verificar los valores de renta vigentes en esa colonia o zona antes de hacer contacto.

Pasos para verificar la legitimidad de una oferta

Antes de avanzar en cualquier proceso de renta, conviene consultar con los vecinos del edificio o con la administración del inmueble para confirmar que la propiedad está disponible y que la persona que la ofrece tiene autorización para rentarla. También es recomendable solicitar documentos que acrediten la propiedad o la representación legal del arrendador.

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La retención en la fuente no es un descuento extra: es el Impuesto sobre la Renta cobrado en cuotas mensuales por la Dian a lo largo del año- crédito VisualesIA

Realizar más de una visita presencial al inmueble reduce el riesgo. Si quien ofrece la propiedad pone obstáculos para una segunda visita o presiona para cerrar el trato con rapidez, esa actitud es otra señal de alerta.

¿Qué hacer si ya ocurrió el fraude?

Quien haya sido víctima debe conservar todos los comprobantes de pago, las conversaciones y las capturas de pantalla del anuncio, ya que ese material sirve como prueba al presentar una denuncia. El número 088 de la Guardia Nacional opera las 24 horas para recibir reportes de ciberdelitos de forma confidencial.

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La denuncia oportuna permite a las autoridades rastrear cuentas bancarias, dar de baja anuncios fraudulentos y, en algunos casos, identificar a los responsables. Entre 2023 y 2025, la Guardia Nacional detectó dos mil 672 sitios web fraudulentos y logró eliminar dos mil 187 de ellos.