Con el objetivo de generar flora autóctona, el laboratorio se convierte en una fábrica de plantas: ombusillo, orquídeas y sauces criollos son algunos de los ejemplos de plantas nativas que nacen in vitro gracias al trabajo de biólogos y otros profesionales de la Universidad de La Plata, UBA y del INTA. Dobler explica que se utilizan plantas in vitro cuando las especies no pueden reproducirse de manera natural porque se los impide el propio ambiente, tan castigado por la basura y las especies invasoras.