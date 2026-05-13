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Zague ve urgente un nuevo delantero en el América para reemplazar a Henry Martín: “Ya no es el que conocimos”

Tras la eliminación ante Pumas, Zague abrió el debate sobre el futuro ofensivo del América y la necesidad de fichar a otro ‘9’

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El entrenador Fernando Gago en traje azul oscuro mira al frente; a su derecha, una foto circular de Julián Quiñones en camiseta amarilla celebra, con borde naranja.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El exfutbolista del Club América, Luis Roberto Alves, mejor conocido como Zague, aseguró que las Águilas deben pensar en fichar a otro centrodelantero para los próximos torneos, pues considera que Henry Martín ya no vive el mismo momento futbolístico que tuvo durante el tricampeonato de Liga MX.

Las declaraciones del exdelantero surgieron tras la eliminación del cuadro azulcrema en los Cuartos de Final ante Pumas, resultado que abrió el debate sobre el rendimiento ofensivo del conjunto americanista.

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Zague señala baja en el rendimiento de Henry Martín

La afición explotó contra ‘La Bomba’ luego de la eliminación azulcrema frente a Pumas.
La afición explotó contra ‘La Bomba’ luego de la eliminación azulcrema frente a Pumas.

Durante un foro de Forbes México, Zague reconoció la importancia que tuvo Martín en los títulos recientes del América, aunque consideró que el delantero ya no atraviesa su mejor momento futbolístico.

“Ya no es el Henry que conocimos, que tuvo un gran momento”, declaró el exjugador, quien también recordó que el atacante llegó a competir por un lugar en la Selección Mexicana durante su etapa más destacada.

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El histórico goleador americanista señaló que el desgaste futbolístico es parte natural de la carrera de cualquier jugador y afirmó que actualmente al capitán azulcrema le cuesta más trabajo marcar diferencia en el ataque.

América debería buscar otro delantero, afirma el exfutbolista

(REUTERS/Henry Romero)
(REUTERS/Henry Romero)

Zague también sostuvo que un club como América necesita contar constantemente con un atacante capaz de garantizar goles y generar peligro ofensivo de manera regular.

En ese sentido, consideró que la directiva tendría que analizar la posibilidad de reforzar la posición de centrodelantero para mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la Liga MX.

“América no puede darse el lujo de no tener un centrodelantero goleador”, expresó el exfutbolista al hablar sobre la actualidad del conjunto azulcrema.

Las declaraciones llegan en medio del análisis sobre el futuro deportivo del club tras quedar fuera de la fase final del torneo.

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