Álvaro Uribe se pronunció sobre los polémicos comentarios de Abelardo de la Espriella a dos periodistas: “Mujeres de mi Patria”

El exmandatario colombiano resaltó el trabajo de Paloma Valencia. candidata presidencial de Centro Democrático - crédito @AlvaroUribeVel/X

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella quedó en el centro de la polémica tras su respuesta, considerada “misógina”, hacia la periodista María Lucía Fernández, conocida como Malú, durante una entrevista en Noticias Caracol.

El abogado también recibió críticas por lo ocurrido con la periodista Laura Rodríguez durante el programa de humor dirigido por el comediante Jhovanoty, Piso 8, en La Kalle, cuando hizo comentarios sobre sus atributos personales, afirmó que consiguió “votos femeninos” por ese motivo y le pidió a la periodista que ampliara una fotografía suya.

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Por este motivo, varias figuras políticas se pronunciaron sobre los dos episodios y sobre las mujeres. El expresidente Álvaro Uribe Vélez, a través de su cuenta oficial de X, aseguró que la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, “las hará respetar” si llega a la Presidencia.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, a través de su cuenta oficial de X, aseguró que la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, “las hará respetar” si llega a la Presidencia - crédito @AlvaroUribeVel/X

El expresidente compartió un corto video en su perfil, en el que aseguró que Paloma Valencia hará respetar a las mujeres y al país, así como a quienes exigen respeto.

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“Mujeres de mi patria, Paloma las hará respetar a ustedes y a Colombia, así como ustedes hacen respetar a sus familias, respetan a todas las personas y exigen respeto”, señaló el exmandatario colombiano.

Paloma Valencia, por su parte, expresó que las mujeres periodistas no deben soportar bromas sexuales, insinuaciones ni ataques personales por realizar preguntas.

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“Las mujeres periodistas no tienen por qué aguantar bromas sexuales, insinuaciones ofensivas ni ataques personales por atreverse a preguntar. Ese es su oficio (sic)”, indicó.

La candidata del Centro Democrático señaló que entiende la indignación que ha generado los sucesos con Abelardo la Espriella, exigiendo unas disculpas.

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“Entiendo la indignación que esto produce e invito a que todos elevemos el nivel del debate público. Quien se equivoca en el trato debería reconocerlo y disculparse (sic)”m afirmó Valencia.

La senadora señaló que la libertad de prensa exige respeto por la dignidad de quienes realizan preguntas.

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“La libertad de prensa exige también respeto por la dignidad de quienes preguntan”, aseveró Paloma Valencia.

Paloma Valencia señaló que la libertad de prensa exige respeto por la dignidad de quienes realizan preguntas - crédito @PalomaValenciaL/X

Detalles de lo ocurrido

El intercambio entre Abelardo de la Espriella y la periodista María Lucía Fernández, conocida como Malú, en Noticias Caracol se volvió uno de los temas más comentados en redes sociales.

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Todo comenzó cuando Malú trajo a colación una afirmación previa de De la Espriella: “La ética no tiene nada que ver con el derecho”. Esta referencia generó un debate que pronto se trasladó de lo jurídico a lo personal, y la tensión en el estudio fue evidente.

De la Espriella, apodado ‘el Tigre’, intentó justificar su postura desde la filosofía del derecho, asegurando que sus palabras habían sido malinterpretadas. Explicó que, según su visión, “la ética regula la vida personal y el derecho regula la vida en sociedad”, y argumentó que quienes no comparten su posición no poseen formación en filosofía jurídica.

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El aspirante insistió en la necesidad de distinguir entre normas jurídicas y valores personales, denunciando malinterpretaciones de sus palabras cuando se abordan desde una perspectiva mediática - crédito Noticias Caracol

El diálogo se tornó más tenso cuando el candidato acusó a Malú de actuar “desde la mala fe”. Más adelante, añadió: “la ignorancia es atrevida”, lo que generó incomodidad en el set y entre la audiencia. A pesar de la insistencia de la periodista por conocer cuál sería el enfoque ético de un hipotético gobierno suyo, De la Espriella optó por seguir argumentando las diferencias entre moral, ética e ilegalidad. Para ese momento, la entrevista ya había captado la atención de los usuarios en redes, donde se debatía tanto el contenido de las respuestas como la actitud del abogado hacia la periodista.

Las reacciones no tardaron en aparecer. Una de las más contundentes provino de la exalcaldesa y candidata presidencial Claudia López, quien, al compartir el video del momento en la red social X, escribió: “El ignorante y arrogante es usted, defensor de la mafia. Acostumbrado a la adulación, a que nadie lo cuestione, a que por la plata baile el perro. Malú, la ciudadanía y el periodismo independiente no se van a rendir ante el therian de papel ni ante nadie”.

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