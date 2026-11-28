Alan Ritchson prioriza esquemas de entre 15 y 25 repeticiones con cargas moderadas para estimular la hipertrofia muscular (REUTERS/Mario Anzuoni)

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El actor Alan Ritchson, que celebra este sábado sus 44 años, sostiene su físico con volumen de entrenamiento, repeticiones altas y una dieta de hasta 4.000 calorías diarias. Su método no se apoya en una única rutina inamovible: alterna ejercicios con peso corporal, pesas, trabajo cardiovascular y ajustes en la alimentación según sus objetivos y etapas de trabajo.

Conocido por interpretar a Jack Reacher en la serie Reacher, el estadounidense convirtió el cuidado físico en un proceso sostenido que excede ese personaje. La meta, según ha explicado en distintas entrevistas, no es competir por marcas de fuerza máxima, sino desarrollar masa muscular, definición y capacidad para afrontar sesiones exigentes.

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Esa distinción ayuda a entender por qué prioriza muchas repeticiones con cargas moderadas antes que levantamientos muy pesados.

El volumen guía el entrenamiento de Alan Ritchson

El actor combina curl de bíceps con barra EZ, extensión de tríceps y remo vertical en cuatro series para el tren superior (Instagram/@alanritchson)

Para Alan Ritchson, el trabajo acumulado tiene más valor que una sola serie al límite con una carga elevada. Su esquema habitual se mueve entre 15 y 25 repeticiones por ejercicio, una franja que busca estimular la hipertrofia sin convertir cada sesión en una prueba de fuerza máxima. En algunos movimientos propone cuatro series de 25 repeticiones, con un objetivo de 100 repeticiones totales.

El principio detrás de ese sistema es sencillo: elegir un peso que permita conservar la técnica durante series largas y sumar tensión efectiva en el músculo. El propio actor ha señalado que rara vez baja de las 15 repeticiones.

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En su caso, una serie puede detenerse antes de las 25 si la fatiga impide mantener una ejecución correcta; el punto de partida es evitar que la cantidad de kilos comprometa el movimiento.

La rutina física inicia con un bloque de 250 repeticiones de abdomen repartidas entre elevaciones de piernas, giros rusos y abdominales tradicionales (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Las series de 15 a 25 repeticiones aparecen tanto en ejercicios básicos como en variantes para brazos, pecho, espalda y piernas.

En una de sus propuestas para el tren superior, por ejemplo, enlaza curl de bíceps con barra EZ, extensión de tríceps por encima de la cabeza y remo vertical. Cada ejercicio se realiza durante cuatro series de entre 12 y 20 repeticiones, una forma de concentrar trabajo de brazos y hombros con descansos acotados.

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Abdominales, cardio y calistenia antes de las pesas

La rutina del actor tampoco empieza necesariamente con una barra. Ritchson suele iniciar con un bloque de abdomen de alto volumen: cerca de 250 repeticiones que puede repartir entre elevaciones de piernas, abdominales tradicionales y giros rusos. La selección cambia, pero la intención es activar el tronco y sumar resistencia muscular en la zona media.

Las sesiones de calistenia de Ritchson incorporan referencias de hasta 100 dominadas, 100 fondos y 250 flexiones en una misma jornada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después incorpora entre 20 y 30 minutos de cardio intenso. Sus opciones frecuentes son los intervalos de velocidad en una caminadora curva y la máquina de escalera. Este tramo eleva la exigencia cardiovascular antes de pasar a la fuerza y acompaña el trabajo de definición muscular.

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En otras etapas prioriza la calistenia. Flexiones, dominadas, fondos y abdominales pueden formar sesiones completas o funcionar como complemento de las pesas. Ha mencionado volúmenes de referencia como 100 dominadas, 100 fondos y 250 flexiones y abdominales en un día.

No se trata de una cuota universal: son cifras vinculadas a su experiencia, su condición previa y su preparación profesional.

El consumo calórico del actor oscila entre 3.600 calorías en períodos de definición y 4.000 calorías diarias en etapas de aumento de masa (REUTERS/Mario Anzuoni)

Su planificación también cambia el reparto de grupos musculares. Puede combinar pecho y espalda en una sesión y dejar las piernas para el día siguiente, con sentadillas y otros tres o cuatro ejercicios específicos. Esa rotación evita concentrar todos los movimientos en una sola zona y permite adaptar la carga a la recuperación y al calendario de trabajo.

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La comida acompaña cada etapa de preparación

La alimentación es otra pieza central del físico de Alan Ritchson. Durante una etapa de ganancia de masa puede llegar a unas 4.000 calorías diarias. Para mantenimiento, situó su consumo cerca de las 3.800 calorías, mientras que en períodos de definición lo reduce a unas 3.600.

Estas cantidades responden a su tamaño corporal, su actividad y sus objetivos, por lo que no funcionan como una pauta general para otras personas.

El intérprete de Jack Reacher divide su ingesta diaria en cuatro comidas completas con alimentos como avena, huevos y pastel de carne de pavo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En vez de limitarse a tres platos principales, distribuye la ingesta durante el día. Ha contado que come con frecuencia, incluso cerca de cada hora, aunque suele realizar unas cuatro comidas completas.

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Ese reparto facilita alcanzar las calorías y la proteína necesarias sin que todo el aporte se concentre en pocas comidas muy abundantes.

Para el desayuno recurre a avena preparada o huevos. A la noche, una opción frecuente es el pastel de carne de pavo acompañado de verduras y, en ocasiones, puré de papas para sumar carbohidratos. El criterio se repite en el resto de la dieta: incluir una fuente de proteína, vegetales y energía suficiente para sostener los entrenamientos de alto volumen.

Batidos y colaciones para aumentar la proteína

Uno de sus recursos habituales es un batido con leche de almendras, proteína en polvo, espinaca, banana, mantequilla de maní, cacao, palta y hielo.

La mezcla combina proteína, carbohidratos, grasas y vegetales en una preparación rápida. También utiliza batidos comerciales que aportan 40 gramos de proteína por porción.

Entre las colaciones que incorporó figuran el queso cottage, yogur griego, queso en tiras y fiambres. Incluso prepara rollos de pavo y queso con mayonesa y mostaza cuando necesita algo práctico.

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La frecuencia de las comidas y el aporte proteico le permiten sostener un superávit calórico en las fases destinadas a ganar tamaño.

Ritchson adapta el plan a cada etapa de su carrera y a sus objetivos físicos. En fases destinadas a ganar masa incrementa la comida y el trabajo; cuando busca más definición, reduce la ingesta y conserva la actividad física.