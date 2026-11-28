Cinco ideas simples y accesibles para armar un árbol de Navidad diferente. Desde flecos metalizados y moños hasta frutas secas, libros y ramas: opciones creativas para renovar la decoración festiva sin gastar de más.
Decorar no es sinónimo de comprar más. Es tener una idea, elegir bien los materiales y animarse a hacer algo distinto de lo habitual. Como diseñadora de interiores, comparto cinco propuestas para armar un árbol de Navidad económico, fácil de montar y con un resultado visual que se aleja de lo convencional.
Un árbol con cortina de flecos metalizados
La primera alternativa se construye con cortinas de flecos metalizados verdes, cinta de pintor, adornos impresos y un moño grande. El procedimiento consiste en pegar el flequillo en la parte superior con la cinta y abrirlo hacia abajo en forma de triángulo, de manera que se ensanche a medida que desciende hasta lograr la silueta reconocible de un árbol.
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Se remata con un moño rojo gigante en la punta, se suman bolas de papel pegadas sobre los flecos y se completa la base con regalitos recortados. Esta opción no ocupa lugar, tiene un costo bajo y genera un brillo llamativo.
Un árbol armado solo con moños
En lugar de comprar decenas de adornos individuales, esta propuesta se basa en una sola cinta, de terciopelo, organza o raso, con la que se arman moños de distintos tamaños.
La clave está en distribuirlos por todo el árbol y combinar los grandes con los pequeños, además de alternar largos y cortos entre las cintas. El resultado es un árbol económico que, pese a su simpleza, logra un fuerte impacto visual y es súper elegante.
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Un árbol monocromático con distintas texturas
Elegir un único color, ya sea blanco, chocolate, bordó o rosa, es la base de esta tercera idea. El secreto para que no resulte plano está en jugar con las texturas: combinar bolas brillantes con mates y sumar cintas de distintos materiales. Las bolas de años anteriores también pueden reutilizarse si se pintan del tono elegido. La variación, en este caso, pasa por los materiales y no por los colores.
Frutas y elementos naturales para una estética cálida
Las rodajas de naranja deshidratadas, las piñas, la canela, las manzanas pequeñas y las flores son la base de una cuarta opción pensada para quienes buscan una estética más orgánica.
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A eso se suman ramas de eucalipto o de pino, con las que se puede armar una guirnalda de manera artesanal. La combinación de estos elementos naturales aporta calidez y un resultado distinto al de los adornos tradicionales.
Alternativas para espacios reducidos
Para quienes no cuentan con lugar para un árbol tradicional, existe una quinta alternativa que no requiere ocupar un metro cuadrado: armarlo con libros apilados, con ramas dentro de un jarrón o con una escalera decorada.
Cualquiera de estas opciones permite sumar espíritu navideño sin necesidad de un árbol de gran tamaño.
La decoración navideña, en definitiva, depende más de la creatividad que del presupuesto. Cada una de estas cinco propuestas puede adaptarse según los materiales disponibles en casa y el espacio con el que se cuente.
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Fotos: Ilustrativas Infobae
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