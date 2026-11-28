Cinco ideas simples y accesibles para armar un árbol de Navidad diferente. Desde flecos metalizados y moños hasta frutas secas, libros y ramas: opciones creativas para renovar la decoración festiva sin gastar de más.

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Decorar no es sinónimo de comprar más. Es tener una idea, elegir bien los materiales y animarse a hacer algo distinto de lo habitual. Como diseñadora de interiores, comparto cinco propuestas para armar un árbol de Navidad económico, fácil de montar y con un resultado visual que se aleja de lo convencional.

Cinco alternativas, desde árboles con flecos metalizados hasta versiones para espacios reducidos, pensadas para quienes quieren un resultado visual llamativo sin inversión alta

Un árbol con cortina de flecos metalizados

La primera alternativa se construye con cortinas de flecos metalizados verdes, cinta de pintor, adornos impresos y un moño grande. El procedimiento consiste en pegar el flequillo en la parte superior con la cinta y abrirlo hacia abajo en forma de triángulo, de manera que se ensanche a medida que desciende hasta lograr la silueta reconocible de un árbol.

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El árbol de flecos metalizados se arma con cinta de pintor y un moño gigante en la punta

Se remata con un moño rojo gigante en la punta, se suman bolas de papel pegadas sobre los flecos y se completa la base con regalitos recortados. Esta opción no ocupa lugar, tiene un costo bajo y genera un brillo llamativo.

Una alternativa económica que simula la silueta tradicional del árbol con cortinas de flecos

Un árbol armado solo con moños

En lugar de comprar decenas de adornos individuales, esta propuesta se basa en una sola cinta, de terciopelo, organza o raso, con la que se arman moños de distintos tamaños.

Los moños de terciopelo, organza o raso reemplazan a las esferas tradicionales

La clave está en distribuirlos por todo el árbol y combinar los grandes con los pequeños, además de alternar largos y cortos entre las cintas. El resultado es un árbol económico que, pese a su simpleza, logra un fuerte impacto visual y es súper elegante.

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Combinar tamaños y largos de cinta genera un efecto visual elegante sin gran inversión

Un árbol monocromático con distintas texturas

Elegir un único color, ya sea blanco, chocolate, bordó o rosa, es la base de esta tercera idea. El secreto para que no resulte plano está en jugar con las texturas: combinar bolas brillantes con mates y sumar cintas de distintos materiales. Las bolas de años anteriores también pueden reutilizarse si se pintan del tono elegido. La variación, en este caso, pasa por los materiales y no por los colores.

El blanco, el chocolate, el bordó y el rosa son algunas de las paletas sugeridas para un árbol monocromático

Frutas y elementos naturales para una estética cálida

Las rodajas de naranja deshidratadas, las piñas, la canela, las manzanas pequeñas y las flores son la base de una cuarta opción pensada para quienes buscan una estética más orgánica.

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Las rodajas de naranja deshidratadas y las ramas de pino aportan una estética orgánica al árbol

A eso se suman ramas de eucalipto o de pino, con las que se puede armar una guirnalda de manera artesanal. La combinación de estos elementos naturales aporta calidez y un resultado distinto al de los adornos tradicionales.

Piñas, canela y manzanas pequeñas forman parte de las guirnaldas caseras

Alternativas para espacios reducidos

Para quienes no cuentan con lugar para un árbol tradicional, existe una quinta alternativa que no requiere ocupar un metro cuadrado: armarlo con libros apilados, con ramas dentro de un jarrón o con una escalera decorada.

Una escalera decorada puede reemplazar al árbol tradicional en espacios pequeños

Cualquiera de estas opciones permite sumar espíritu navideño sin necesidad de un árbol de gran tamaño.

Los libros apilados son una alternativa para quienes no cuentan con lugar disponible

La decoración navideña, en definitiva, depende más de la creatividad que del presupuesto. Cada una de estas cinco propuestas puede adaptarse según los materiales disponibles en casa y el espacio con el que se cuente.

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Fotos: Ilustrativas Infobae