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Cinco ejercicios de calistenia para ganar fuerza en casa y sin pesas

Una secuencia de autocarga reúne movimientos para piernas, brazos, espalda y abdomen. La evidencia respalda su práctica progresiva y aconseja cuidar la técnica, el descanso y las limitaciones personales

Ilustración de una mujer que hace sentadillas en una sala con un sofá, esterillas en el suelo, una planta y una ventana
Una rutina de calistenia combina sentadillas y flexiones para ejercitar distintos grupos musculares en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una rutina de calistenia puede combinar movimientos conocidos, como sentadillas y flexiones, para trabajar distintos grupos musculares en casa. La dificultad cambia según la postura, los puntos de apoyo y el recorrido de cada ejercicio.

El interés de este enfoque no está en reemplazar cada aparato de un gimnasio, sino en usar el propio cuerpo como resistencia y ajustar el esfuerzo a las posibilidades de cada persona. Una flexión contra la pared exige menos que una realizada sobre el suelo. Si los pies se elevan, el ejercicio se vuelve más demandante. Estas variantes permiten comenzar con opciones sencillas y aumentar la exigencia de manera gradual.

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Para una rutina que trabaje piernas, brazos, espalda y abdomen, U.S. News & World Report propone cinco ejercicios: sentadillas, flexiones inclinadas, puente de glúteos, extensión dorsal y estocadas laterales. Harvard Health Publishing, la división de educación para la salud de la Escuela de Medicina de Harvard, describe el entrenamiento con peso corporal como una modalidad que puede trabajar fuerza, resistencia, flexibilidad y coordinación. En ambos casos, la dificultad se ajusta al punto de partida de cada persona.

El peso corporal puede ser una forma de resistencia

Mujer con top blanco y calza beige sobre colchoneta azul, realizando el ejercicio de puente de glúteos en dos fases. Abdomen, glúteos e isquiotibiales están resaltados en rojo.
Harvard Health Publishing define el entrenamiento con peso corporal como una práctica para la fuerza, la resistencia, la flexibilidad y la coordinación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los músculos responden al esfuerzo que se les exige. Por eso, el peso corporal funciona como resistencia cuando el movimiento presenta un desafío y la exigencia aumenta con el tiempo. Alejandro J. Almenar Arasanz, profesor del área de Fisioterapia de la Universidad San Jorge, y Marta Diarte Oliva, docente e investigadora de la misma institución, desarrollaron esta idea en un artículo divulgativo publicado en septiembre de 2026 en The Conversation.

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Los autores explicaron que el origen de la resistencia no modifica ese principio: puede provenir de una mancuerna, una máquina o del propio cuerpo. La progresión no exige sumar repeticiones sin límite. También se puede modificar la inclinación del cuerpo, el punto de apoyo o el recorrido del movimiento.

En una flexión convencional sobre el suelo, las manos y los brazos soportan entre el 64 % y el 74 % del peso corporal, según mediciones biomecánicas citadas por los investigadores. La guía resume ese rango en cerca de dos tercios del peso. Apoyar las manos sobre una mesa o un banco reduce la carga. Elevar los pies la incrementa.

Hombre en camiseta azul y pantalón negro hace estocada con mancuerna. Fondo con pared de ladrillo, ventana, rack de pesas, banco y estanterías con pesas rusas y discos.
U.S. News & World Report incluye sentadillas, flexiones inclinadas, puente de glúteos, extensión dorsal y estocadas laterales en su guía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En marzo de 2026, el Colegio Americano de Medicina del Deporte publicó una actualización de sus recomendaciones de entrenamiento de fuerza. El documento reunió 137 revisiones sistemáticas con más de 30.000 participantes y concluyó que la constancia y el esfuerzo importan más que la complejidad del programa.

La revisión señaló beneficios de las rutinas en casa, las bandas elásticas y los ejercicios con peso corporal para la fuerza y la función física. También recomendó trabajar los principales grupos musculares al menos dos veces por semana, con un plan adaptado a los objetivos y la seguridad de cada persona, según las directrices actualizadas del ACSM.

Cinco ejercicios trabajan piernas, brazos, espalda y abdomen

La secuencia de cinco movimientos que abarca distintas zonas del cuerpo. No constituye una receta universal ni reemplaza la evaluación profesional cuando existen limitaciones de salud. Las series, las repeticiones y la variante adecuada dependen de la experiencia, la técnica y la respuesta de cada persona.

Una mujer con ropa deportiva ejecuta un empuje frente a una pared lisa con las manos despegadas de la superficie sobre un suelo negro.
Las directrices del ACSM aconsejan ejercitar los principales grupos musculares al menos dos veces por semana con rutinas adaptadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Sentadillas: reproducen el gesto de sentarse y ponerse de pie. Trabajan sobre todo los muslos, los glúteos y el abdomen. La guía propone tres series de diez repeticiones, con los pies separados al ancho de los hombros y la espalda recta.
  2. Flexiones inclinadas: se realizan con las manos sobre una pared, una mesa firme o un banco. Esa elevación reduce la carga sobre brazos y pecho frente a la versión en el suelo. La guía aconseja mantener el abdomen firme y bajar el pecho de manera controlada, con los codos separados del torso.
  3. Puente de glúteos: se hace boca arriba, con las rodillas dobladas y los pies apoyados. Al empujar con los talones y elevar la pelvis, se activan los glúteos y el abdomen. El movimiento puede contribuir a la estabilidad de la pelvis, según explicó la publicación estadounidense.
  4. Extensión dorsal en el suelo: consiste en acostarse boca abajo y elevar de forma suave brazos y piernas durante unos segundos antes de descender. Trabaja la espalda alta, los hombros y los glúteos. La guía lo propone como una alternativa para contrarrestar la postura encorvada que pueden favorecer las horas frente a computadoras y teléfonos.
  5. Estocadas laterales: requieren dar un paso amplio hacia un costado y flexionar una pierna mientras la otra queda extendida. El ejercicio involucra muslos, glúteos y la cara interna de las piernas. La propuesta indica diez repeticiones por lado y tres series.

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