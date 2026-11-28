Huevos marinados, dumplings, panes fritos, empanadas y preparaciones callejeras integran una selección de comidas para consumir entre horas en distintos países

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Entre el vapor de una olla, el chisporroteo de una sartén y el perfume de un horno de barro, las comidas para picar o snacks condensan tradiciones, técnicas y sabores de distintas cocinas. Hay huevos con la yema cremosa que reposan en salsa de soja, masas finas rellenas con carne y verduras, papas de doble fritura, panes dorados en aceite y empanadas recién horneadas.

Un ranking elaborado por Tastle Atlas reunió 10 preparaciones que suelen aparecer en puestos callejeros, bares, cocinas familiares y mercados. Son recetas nacidas de ingredientes cotidianos que, con distintas combinaciones de masa, fuego, condimentos y rellenos, se convirtieron en opciones para una pausa rápida o para compartir.

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1- Ajitsuke tamago, los huevos marinados que acompañan al ramen

Los huevos marinados en salsa de soja, mirin y agua son un acompañamiento habitual del ramen japonés y conservan una yema cremosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ajitsuke tamago, también conocido como nitamago o huevo para ramen, es una preparación tradicional de Japón. Su lugar en la gastronomía japonesa está ligado a los tazones de ramen, aunque también se consume como colación o dentro de las cajas de comida conocidas como bento.

La clave está en la yema, que debe conservar una textura cremosa. Para prepararlo, se hierven los huevos durante pocos minutos y se los enfría de inmediato para detener la cocción. Luego se pelan y reposan durante una noche, o incluso varios días, en una mezcla de salsa de soja, mirin y agua.

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El marinado aporta color oscuro a la clara y un sabor salado y ligeramente dulce, mientras la yema mantiene una consistencia suave. Algunos cocineros agregan ingredientes propios a la mezcla, como jengibre o ajo.

2- Guotie, los dumplings chinos con base crujiente

Estos dumplings chinos combinan una base dorada y crocante con un relleno de carne, vegetales y condimentos cocido al vapor (Imagen Ilustrativa Infobae)

El guotie es una variedad de jiaozi, las empanadillas de masa fina propias de la cocina del norte de China. Su nombre suele traducirse como “pegado a la olla”, una referencia al método de cocción que deja una base dorada y crocante.

Se prepara con una masa de harina de trigo rellena, de forma habitual, con carne de cerdo picada, repollo chino, cebolla de verdeo, jengibre, vino de arroz y aceite de sésamo. También existen versiones con carne vacuna, pollo o camarones.

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Para lograr su textura característica, los dumplings se fríen primero en una sartén. Después se agrega una pequeña cantidad de líquido y se tapa el recipiente. El vapor cuece el relleno y la parte superior de la masa, mientras el contacto con la sartén conserva una capa crujiente en la base. La combinación de fritura y vapor distingue al guotie de otras variedades de dumplings.

3- Pommes frites, las papas fritas que Bélgica convirtió en tradición

Las papas fritas belgas suelen venderse en conos de papel y servirse con mayonesa en los tradicionales frietkots (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pommes frites o papas fritas ocupan un lugar central en la cocina cotidiana de Bélgica, aunque su origen también forma parte de una disputa histórica con Francia. Se elaboran con papas cortadas en tiras y fritas en aceite o grasa animal caliente.

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En Bélgica se venden en locales especializados llamados frietkots o fritures. Allí suelen prepararse al momento, con bastones más gruesos que los que se popularizaron en las cadenas de comida rápida. La presentación tradicional es en conos de papel, con mayonesa.

La receta parece simple, aunque requiere atención a la temperatura del aceite y al corte de la papa. En muchas versiones se realiza una doble fritura: una primera cocción a temperatura moderada y una segunda a mayor temperatura para dorar el exterior. Las papas fritas belgas suelen servirse con mayonesa, en contraste con el ketchup más extendido en otros países.

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4- Hamamatsu gyoza, la versión japonesa servida en círculo

La especialidad japonesa se cocina en forma circular y presenta una capa crocante que une los dumplings en la sartén (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Hamamatsu gyoza son una especialidad de la ciudad de Hamamatsu, en Japón. Se diferencian de otros gyoza por su presentación circular y por una técnica de fritura que une varias piezas mediante una base crocante.

El relleno suele llevar carne de cerdo, repollo, cebolla y condimentos. La masa se prepara con harina de trigo y se cierra en forma de media luna. Los cocineros acomodan las unidades en un círculo dentro de la sartén para aprovechar mejor el espacio.

Durante la cocción, se forma una capa fina y crocante que conecta los dumplings. Esta técnica, conocida como hanetsuke, permite servir la preparación como una rueda. Los brotes de soja son el acompañamiento más habitual de los Hamamatsu gyoza.

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5- Petiscos, las pequeñas porciones de la gastronomía portuguesa

Las tabernas portuguesas ofrecen pequeñas porciones para compartir, desde croquetas de bacalao y bifanas hasta pulpo y carnes marinadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los petiscos son pequeñas porciones que se consumen en tabernas, cafés y restaurantes de Portugal. A menudo se los compara con las tapas españolas, aunque forman parte de una tradición propia y no suelen ofrecerse de manera gratuita junto con las bebidas.

La variedad es amplia. Entre los petiscos aparecen las ensaladas de pulpo, los caracoles cocidos con ajo, las mollejas de pollo, los sándwiches de cerdo conocidos como bifanas, las croquetas de bacalao, el jamón curado y los trozos de carne marinada con encurtidos.

No existe una única forma de prepararlos porque el concepto reúne numerosos platos en porciones reducidas. Algunos se fríen, otros se sirven fríos y varios se cocinan a la plancha o en guisos breves. Los petiscos reflejan la costumbre portuguesa de compartir comida en bares y tascas.

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6- Bundás kenyér, el pan húngaro pasado por huevo

El pan pasado por huevo y frito es una preparación salada de Hungría que suele acompañarse con crema agria o mayonesa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bundás kenyér es una receta tradicional de Hungría y puede describirse como una versión salada de las tostadas francesas. Se consume en el desayuno o como una comida ligera por la tarde o la noche.

La preparación comienza con rebanadas de pan, que se pasan por huevo batido. Según la receta, la mezcla puede incorporar leche y sal. Después, el pan se fríe brevemente en aceite hasta que adquiere una superficie dorada y crocante.

Suele acompañarse con mayonesa, crema agria u otras salsas de textura cremosa. Su historia está asociada al aprovechamiento de panes ya cortados o del día anterior. El bundás kenyér transforma ingredientes cotidianos en una preparación rápida y salada.

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7- Roti canai, el pan plano de capas de Malasia

El pan plano malasio adquiere su textura de capas a partir de una masa estirada, doblada y cocida sobre plancha (Imagen Ilustrativa Infobae)

El roti canai es un pan plano frito asociado a Malasia, aunque también se consume en Indonesia, Brunéi y Tailandia. Tiene raíces en la cocina india y se vincula con los trabajadores de ese país que llegaron al sudeste asiático y llevaron sus técnicas de amasado.

La masa se prepara con harina, agua, huevos, sal y materia grasa, habitualmente ghee o mantequilla clarificada. El proceso exige estirar la masa hasta formar una capa muy fina, doblarla varias veces y volver a aplanarla.

Ese plegado genera una estructura de capas, con un interior blando y una superficie tostada. El roti canai puede servirse solo, en su forma redonda, o como acompañamiento de curries. Su textura depende de los pliegues de la masa antes de pasarla por la plancha.

8- Empanadas tucumanas, una receta regional del norte argentino

La receta del norte argentino combina masa con grasa vacuna, relleno condimentado y cocción en horno de barro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las empanadas tucumanas son una preparación emblemática de la provincia de Tucumán, en Argentina. Se distinguen de las variedades más difundidas en Buenos Aires por la proporción entre la masa y el relleno, además de su cocción tradicional en horno de barro.

La masa se realiza con harina de trigo y grasa vacuna. El relleno puede incluir carne vacuna, pollo o mondongo, junto con cebolla, huevo duro, pimentón y comino. Cada unidad se arma a mano y se cierra con un repulgue.

El horno de barro permite una cocción intensa que deja una masa firme y dorada. La empanada tucumana combina carne condimentada, cebolla y una masa elaborada con grasa vacuna, elementos que definen su perfil regional.

9- Kepta duona, el pan de centeno frito de Lituania

Las tiras de pan de centeno fritas, por lo general frotadas con ajo, son un snack frecuente en los bares de Lituania (Imagen Ilustrativa Infobae)

La kepta duona es un snack habitual en bares de Lituania. Consiste en tiras de pan de centeno fritas hasta que quedan crocantes, una preparación que suele acompañar la cerveza o el gira, una bebida similar al kvas.

Para elaborarla, el pan se corta en bastones o láminas y se fríe en aceite. La versión más extendida se frota con ajo después de la cocción, aunque existen alternativas con queso o mayonesa.

La receta aprovecha el sabor intenso y la textura densa del pan de centeno. El ajo es uno de los ingredientes que más identifica a la kepta duona tradicional, que suele servirse para compartir.

10- Antojitos, el amplio repertorio callejero de México

Tacos, tamales, quesadillas y tostadas forman parte del repertorio de comidas callejeras que tiene al maíz como uno de sus ingredientes centrales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los antojitos mexicanos reúnen una gran variedad de preparaciones que se venden en mercados y puestos callejeros de México. El nombre alude a comidas que pueden consumirse por la mañana o por la noche, fuera de los horarios de las comidas principales.

Tacos, tamales, quesadillas, tostadas, gorditas, tlayudas, chilaquiles, pambazos, cemitas y elotes forman parte de este universo culinario. Muchos de estos platos se preparan con masa de maíz, aunque también incluyen sopas, frutas y bebidas como las aguas frescas.

Cada receta tiene una técnica propia: los tamales se cuecen al vapor; los tacos se arman con tortillas; las quesadillas se cocinan sobre comal; las tostadas requieren una base frita o tostada. El maíz funciona como uno de los ejes de los antojitos mexicanos, una categoría que puede incluir desde una colación hasta una comida completa.