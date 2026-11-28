Los avances en biotecnología, combustible y hábitats acercan las misiones humanas a Marte, aunque la salud plantea riesgos complejos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Marte dejó de ser solo un destino imaginado en novelas de ciencia ficción. Los avances científicos recientes cambian el debate sobre cuán probable es que los humanos lleguen al planeta rojo en las próximas décadas. Al mismo tiempo, los datos de salud que acumula la NASA en simulaciones terrestres revelan que el camino es tan ambicioso como lleno de obstáculos.

En el Día del Planeta Rojo, una conmemoración que se celebra cada 28 de noviembre, los avances más recientes en tecnología espacial, medicina astronáutica e ingeniería biológica plantean una pregunta que cada vez más científicos, agencias espaciales y empresas privadas se toman en serio: ¿estamos, por fin, cerca de enviar personas a Marte?

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Diseñaron un microbio para transformar el suelo tóxico de Marte en material de construcción

El suelo de Marte presenta un problema grave para cualquier misión humana: contiene percloratos, sustancias químicas tóxicas para la mayoría de los organismos vivos. Estrategias anteriores, como lavar el suelo para eliminar esos venenos o traer fertilizantes desde la Tierra, son costosas y difíciles de escalar, según argumenta Pioneer Labs, una empresa sin fines de lucro de biotecnología con sede en Emeryville, California.

Para superar ese obstáculo, los investigadores desarrollaron sPL.001, un microbio modificado que crece en simulaciones de tierra marciana con percloratos incluidos y sin fertilizantes añadidos. “En Marte, la naturaleza hará por nosotros los mismos trabajos que hace en la Tierra: crear suelo fértil, refugio, oxígeno y comida”, afirmó Erika DeBenedictis, directora ejecutiva de Pioneer Labs. Además de sobrevivir en condiciones extremas, sPL.001 produce bioplásticos, que son plásticos de origen biológico usados hoy en la Tierra para fabricar vasos compostables e insumos para impresoras 3D, que podrían servir para construir viviendas.

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Pioneer Labs desarrolló un microbio capaz de crecer en tierra marciana con percloratos y fabricar bioplásticos para futuros refugios humanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proyecto Mars Seed, también de Pioneer Labs y publicado en arXiv, lleva este concepto un paso más allá. El sistema plantea enviar un paquete de 20 toneladas métricas a Marte antes de la llegada de astronautas. Tras el aterrizaje, un vehículo autónomo ensamblaría un reactor nuclear de fisión de 40 kilovatios que proveería electricidad y calor.

Ese calor derretiría hielo subterráneo mediante un pozo Rodríguez (Rodwell), una técnica de perforación por fusión térmica ya probada en la Antártida. Con agua, aire y tierra marciana como únicas materias primas, el sistema fabricaría bioplásticos a través de bacterias que luego una impresora 3D gigante usaría para construir refugios. El sistema produciría 75 metros cuadrados de hábitat presurizado cada 130 días.

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El aire marciano como fuente de combustible y el polvo del planeta como amenaza para la salud

Llegar a Marte es solo la mitad del desafío: el regreso también exige combustible. Por eso, investigadores de la Universidad de Mississippi trabajan en una tecnología para fabricar metano directamente en Marte. La atmósfera marciana está compuesta en un 96% por dióxido de carbono (CO₂). Según un estudio publicado en ACS Catalysis, Ahmed Badreldin, profesor asistente de ingeniería química, y Carter Racine, estudiante doctoral en la Universidad de Texas A&M, además de otros investigadores, demostraron que ese CO₂ puede convertirse en metano mediante un catalizador de cobre 100.000 veces más delgado que un cabello humano.

El rover Perseverance detectó polvo marciano con partículas de 100 nanómetros que pueden llegar a los pulmones y al torrente sanguíneo (NASA/JPL-Caltech/MSSS/Handout vía REUTERS)

La clave del método es su selectividad: produce menos subproductos no deseados, lo que reduce la necesidad de purificación posterior. “En la Tierra, se pueden separar los productos deseados de los no deseados, pero en Marte, el producto final debe alcanzar una pureza similar a la de un propulsor”, explicó Badreldin.

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Mientras los científicos trabajan en soluciones para producir recursos en Marte, el rover Perseverance de la NASA aportó un dato preocupante: el polvo marciano contiene partículas ultrafinas de apenas 100 nanómetros, unas 700 veces más delgadas que un cabello humano. Esas partículas pueden ingresar en zonas profundas de los pulmones y pasar al torrente sanguíneo. El polvo contiene hierro reactivo, percloratos y compuestos de silicato que pueden provocar daño celular.

El cuerpo humano frente a Marte: simulaciones en la Tierra y advertencias desde el espacio

Mientras la tecnología avanza, la biología humana impone sus propios límites. Un estudio del Medical College of Wisconsin (MCW), publicado en PLOS ONE, expuso ratas a radiación cósmica simulada combinada con ingravidez artificial durante hasta 360 días. Los resultados fueron categóricos: la radiación duplicó el contenido de colágeno alrededor de los vasos del corazón, un proceso conocido como fibrosis cardíaca perivascular (un endurecimiento del tejido cardíaco que dificulta el flujo sanguíneo).

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La ingravidez, a su vez, redujo la producción de citocinas, pequeñas proteínas que funcionan como mensajeros entre las células inmunitarias. Según los investigadores del MCW, los daños observados podrían manifestarse como enfermedades crónicas en los astronautas décadas después de su regreso.

Cuatro voluntarios de la NASA vivieron 378 días en un hábitat de 158 metros cuadrados para simular una misión humana a Marte (NASA)

La astronauta francesa Sophie Adenot, de la Agencia Espacial Europea (ESA), resumió el panorama tras 237 días en la Estación Espacial Internacional (EEI): “No estamos listos para ir a Marte”, afirmó en una conferencia en Colonia, Alemania. Consideró que se necesitan “rupturas tecnológicas”, como la gravedad artificial o sistemas de propulsión más veloces, antes de enviar tripulaciones al planeta rojo.

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Para responder a algunos de los desafíos, la NASA puso en marcha el programa CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog): una misión simulada en un hábitat impreso en 3D de 158 metros cuadrados en el Centro Espacial Johnson, en Houston.

Cuatro voluntarios permanecieron 378 días en ese espacio entre el 19 de octubre de 2025 y el 31 de octubre de 2026, con comunicaciones limitadas y sin contacto con el exterior durante dos semanas para simular el bloqueo de señales que genera el Sol entre la Tierra y Marte. Michael Stenger, científico jefe del Programa de Investigación Humana de la NASA, calificó la experiencia como “increíblemente valiosa para entender los requisitos de misiones de un año, incluida la atención médica y psicológica”.

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La NASA estructura estos esfuerzos dentro de su programa Artemis, cuya hoja de ruta establece el regreso a la Luna como paso previo hacia Marte. Según el sitio oficial de la agencia, Artemis II lanzó en abril de 2026 a cuatro astronautas en un viaje de casi 10 días alrededor de la Luna. Las misiones Artemis III y IV están previstas para 2027 y 2028, con el objetivo de allanar el camino hacia Marte en la década de 2030.

La llegada de los humanos a Marte permitiría buscar rastros de vida y reconstruir la historia del planeta

Astronautas en Marte podrían buscar rastros de vida en cuevas hielo y depósitos de sal además de estudiar la historia climática del planeta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, una misión humana a Marte permitiría buscar indicios de vida pasada o actual en cuevas, depósitos de sal y zonas con hielo. Esos lugares pudieron proteger microorganismos de las condiciones hostiles de la superficie. El hallazgo de fósiles, rastros químicos o seres vivos simples ayudaría a responder si la vida surgió en otros mundos del sistema solar, además de la Tierra.

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La presencia de astronautas también aceleraría el estudio de la historia geológica y climática marciana. Las tripulaciones podrían seleccionar rocas, perforar zonas profundas y reaccionar ante descubrimientos inesperados con mayor rapidez que un vehículo robótico. Las rocas sedimentarias, formadas por capas de materiales acumulados, pueden conservar señales de antiguos ríos, lagos y cambios climáticos. Además, las misiones servirían para probar hábitats, protección contra radiación y sistemas que aprovechen hielo, dióxido de carbono y regolito (el suelo marciano) para obtener agua, oxígeno y combustible.