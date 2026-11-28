La sexóloga Milagros Burgos explicó que el proceso del puerperio puede extenderse entre dos y tres años hasta recuperar la rutina cotidiana.

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En un nuevo episodio de El Puente, el ciclo de entrevistas de Infobae conducido por Julieta Puente, la psicóloga y sexóloga Milagros Burgos explicó por qué la baja del deseo sexual en el posparto es la norma y no la excepción, y qué factores físicos, hormonales y emocionales están detrás de ese cambio. La especialista desmontó la idea de que se trata de un fracaso personal y la ubicó en el marco de una transformación profunda de la identidad femenina.

Burgos recorrió desde los cambios hormonales que siguen al parto hasta el fenómeno del touch out (la saturación por contacto físico), y advirtió que el deseo no desaparece, sino que queda sepultado bajo la rutina, la carga mental y el agotamiento. También entregó herramientas concretas para que las mujeres puedan volver a conectar con su sexualidad y con su pareja.

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El 81% de las mujeres informó bajo deseo después del embarazo

El primer punto que estableció Burgos en la entrevista fue estadístico: de un estudio con 352 mujeres, el 81% informó bajo deseo sexual después del embarazo. “Claramente no tiene que ver con una cuestión individual, no es un caso excepcional, es la norma”, afirmó la especialista.

Para Burgos, el problema aparece cuando las mujeres viven esa baja como un fracaso. La pregunta que surge, según explicó, es: “¿Qué me pasa a mí que no tengo deseo?”. La sexóloga definió el deseo sexual como “un estado de disponibilidad hacia lo erótico” y señaló que, en las condiciones que atraviesa una persona tras el embarazo, es esperable que esa disponibilidad se reduzca. “Pensemos en todas las cosas que está atravesando una persona gestante: cambios físicos, cambios emocionales, cambios hormonales, el agotamiento”, enumeró.

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El descenso de los niveles de estrógenos y el aumento de la prolactina reducen la lubricación de las mucosas tras el parto, según la experta.

La especialista también amplió el tiempo que suele durar ese período. Mientras antes se hablaba de un puerperio (el tiempo de recuperación tras el parto) de cuarenta días o seis semanas, hoy, según Burgos, se sabe que el proceso de volver más o menos a la rutina puede llevar entre dos y tres años, con variaciones según la historia de cada mujer, la relación previa con su sexualidad y las condiciones materiales del contexto. “En un contexto como el actual, donde la incertidumbre económica abunda, eso también afecta al deseo”, indicó.

Los cambios hormonales tras el parto reducen el deseo y la lubricación

Más allá de lo emocional, Burgos subrayó que los cambios en el deseo tienen una base física concreta. Después del parto, señaló, bajan los estrógenos y sube la prolactina (la hormona encargada de producir leche materna), y esa combinación reduce el deseo e impacta en la lubricación vaginal. “Se produce toda esta sequedad en las mucosas: se resecan los ojos, los labios, la piel, la vagina”, describió la especialista.

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Ante ese escenario, Burgos recomendó incorporar un lubricante de base acuosa, incluso para la masturbación o los masajes, si antes no formaba parte de la rutina. También destacó el rol de la carga mental como un factor que bloquea el deseo. Para ilustrarlo, recurrió a una analogía que, según contó, la había impactado: “Ser madre es como tener siempre algo en el horno”. Esa sensación de alerta permanente, de vigilancia constante, deja poco espacio para la disponibilidad erótica.

El deseo no desapareció, aclaró Burgos, citando a la autora Alaleh Nejafian: “Está escondido detrás de la rutina, esperando para respirar”. En la misma línea, señaló que el tipo de sexo que una mujer puede desear también cambia: “Quizás yo no quiero atravesar toda la escena sexual como pasaba antes. Quizás ahora estoy más para unos besos, para unas caricias”.

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La carga mental de la maternidad y las rutinas de cuidado desplazan la disponibilidad hacia el erotismo hacia otras expresiones de afecto, explicó Burgos.

Uno de los conceptos que Burgos desarrolló con más detalle fue el del touch out, un término en inglés que describe la saturación por contacto físico. La sensación, según explicó la especialista, es concreta: “Imaginate que de repente mi cuerpo deja de ser mío y pasa también a ser de un otro”.

Burgos describió la escena cotidiana: un bebé que demanda el pecho de forma constante, otra criatura que pide ser alzada, y al final del día el cuerpo de esa mujer quiere volver a ser un espacio propio. A eso se suma el impacto en la imagen personal. “Me miro en el espejo, no me reconozco, no me siento yo, no me gusto”, describió para dar cuenta de lo que sienten muchas madres, que al mismo tiempo conviven con la culpa de no disfrutar plenamente de la maternidad.

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La ropa también funciona como síntoma: el vestido que antes usaba ya no entra, el jogging reemplaza las prendas de antes, y la sensación de haber sido una mujer distinta (coqueta, presente, activa sexualmente) queda lejana. Sin embargo, Burgos citó el caso de una amiga que empezó a vestirse como antes por consejo de otra y notó un cambio: “Empezó a tener otra energía”. Para la sexóloga, pequeños gestos de reconexión con la propia imagen pueden funcionar como punto de partida.

La pareja, la red de contención y la comunicación son claves para atravesar el posparto sin que el vínculo se rompa

Las experiencias de partos traumáticos o de violencia obstétrica retrasan el retorno del placer y exigen un tiempo previo de sanación, según la especialista.

Burgos dedicó parte de la entrevista a hablar del rol de la pareja y del entorno en este proceso. Señaló que muchas mujeres se encuentran en una situación paradójica: tienen que dar instrucciones sobre cómo colaborar, cuando lo que realmente necesitan es que la otra persona detecte las señales por sí sola. “¿Qué necesitás?”, es la pregunta que, según la especialista, debería ser el punto de partida de conversaciones que vayan más allá de la logística de los pañales o de quién hace tal tarea.

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La sexóloga también habló de la importancia de las redes de contención femeninas: amigas, hermanas, madres del colegio. “Una puérpera no puede nunca estar sola, porque está en una situación muy vulnerable”, afirmó. Como ejemplo, contó el caso de una amiga que organizó una pijamada con la sobrina para que la hermana pudiera tener una cita a solas con su pareja.

Para Burgos, el puerperio implica también atravesar varios duelos: el del cuerpo anterior, el de la relación de pareja tal como era antes y el de la propia identidad. “No significa que venga algo malo después”, aclaró. “Todo lo contrario: puede cambiarte la vida para mucho mejor. La pareja puede fortalecerse increíblemente”. Y también hubo lugar para el hecho de que el cuerpo que atravesó el parto puede cargar con marcas difíciles: si el parto implicó una situación traumática o violencia obstétrica, el deseo tarda más en volver. “Un cuerpo que en algún momento se sintió invadido, juzgado o herido primero necesita sanar para poder sentir placer”, afirmó la especialista.

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