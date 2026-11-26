Las caminatas breves durante la jornada laboral interrumpen los períodos prolongados de sedentarismo en la oficina (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cumplir con una rutina diaria de ejercicio no siempre exige agotar las energías en un único turno de entrenamiento. Un trabajo científico desarrollado por la Universidad de Colorado Anschutz determinó que fraccionar la caminata diaria en intervalos breves regula mejor la glucosa que una sola tanda prolongada. Este hallazgo resulta clave para millones de personas que combaten el sedentarismo matutino pero pasan el resto de sus jornadas frente a una computadora, un hábito que desestabiliza el azúcar en el torrente sanguíneo.

El ensayo, publicado en la revista médica Obesity, analizó a 30 adultos con sobrepeso u obesidad y una edad promedio de 34 años. El protocolo clínico evaluó las respuestas del organismo a lo largo de seis semanas de intervención en las condiciones habituales de la vida diaria de los participantes.

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El protocolo clínico comparó dos formas de distribuir el esfuerzo físico

Bajo la dirección de la investigadora Ana J. Pinto y la supervisión de Audrey Bergouignan, el equipo científico organizó a los participantes en dos grupos sometidos a una dosis idéntica de movimiento: 45 minutos diarios de marcha enérgica, cinco jornadas por semana.

La diferencia sustancial radicó en la administración del tiempo. Una parte de los voluntarios completó los 45 minutos de corrido en una sola sesión diurna, en tanto que el otro grupo fraccionó esa misma carga en nueve pausas de cinco minutos distribuidas durante la jornada laboral, a razón de un intervalo por cada hora de reposo en el escritorio.

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La distribución del ejercicio en bloques de cinco minutos acumula el mismo tiempo total que una sesión continua de 45 minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para garantizar la solidez de los resultados, los autores aplicaron una asignación al azar entre los voluntarios, un método habitual en medicina para descartar preferencias iniciales. Además, los científicos monitorearon la actividad física con sensores corporales para verificar que ambos esquemas mantuvieran un volumen idéntico de ejercicio y un gasto calórico equivalente hacia el final de cada semana, un control riguroso que permitió aislar el efecto específico del horario sobre el metabolismo.

Las pausas activas estabilizaron los valores de glucosa en sangre

Los registros obtenidos mediante sensores subcutáneos de monitoreo continuo reflejaron contrastes notorios entre ambas modalidades. Aquellas personas que dividieron la caminata en bloques de cinco minutos elevaron del 82 % al 94 % el tiempo dentro del margen normoglucémico, correspondiente a valores entre 70 y 140 miligramos por decilitro que señalan niveles saludables tras la ingesta de alimentos. Por el contrario, en los voluntarios asignados a la tanda continua la permanencia en cifras adecuadas descendió al 80 %.

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El fraccionamiento de la marcha redujo la variabilidad glucémica, una medida médica que describe la amplitud de las oscilaciones y los picos bruscos de azúcar a lo largo de las 24 horas. En la prueba de laboratorio de tolerancia a la glucosa, el análisis especializado confirmó que el esquema de pausas frecuentes redujo de manera significativa la concentración total de glucosa en sangre y mejoró la velocidad de asimilación frente al grupo de sesión única, lo que demostró una respuesta corporal más favorable ante la sobrecarga de carbohidratos.

El sedentarismo prolongado persiste cuando el entrenamiento no se fracciona

Los dispositivos de monitoreo revelaron una conducta cotidiana muy extendida: los participantes asignados a la sesión ininterrumpida volvieron a sus escritorios y acumularon una inmovilidad prolongada superior a una hora continua sin ponerse de pie durante el resto del día.

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Los dispositivos electrónicos y relojes inteligentes emiten alertas para promover pausas activas en intervalos regulares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aquel turno de 45 minutos no modificó la pasividad de sus horas restantes. Por su parte, las pausas cortas interrumpieron esa quietud sistemática. El levantarse con frecuencia desencadenó contracciones musculares en las piernas que absorbieron el azúcar disponible en la sangre sin requerir una exigencia cardíaca agotadora.

A pesar de las ventajas evidentes en el control de la glucemia, la intervención no modificó la sensibilidad a la insulina, que representa la facilidad con la que las células responden a esa sustancia pancreática para almacenar nutrientes. Los valores de este parámetro celular no mostraron variaciones entre ambos grupos tras el mes y medio de pruebas. La evidencia confirma que cortar la quietud en la oficina protege el balance diario de la sangre, pero requiere plazos más extensos o actividades de mayor intensidad para alterar los mecanismos celulares profundos del cuerpo.

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El debate internacional sobre las recomendaciones de movimiento

Las directrices de la Organización Mundial de la Salud aconsejan acumular entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, pero sus documentos oficiales han puesto el acento en el volumen acumulado y no en la distribución cronológica del esfuerzo. Los resultados obtenidos por los científicos de Colorado invitan a revisar esas guías sanitarias para incorporar la frecuencia horaria como una herramienta preventiva de primer orden ante el riesgo metabólico y la prediabetes.

El equipo de investigación prevé ampliar la cantidad de voluntarios en ensayos futuros de mayor duración, con el propósito de constatar si la estabilidad metabólica alcanzada con pausas breves perdura más allá de seis semanas y si ayuda a prevenir la diabetes tipo 2 en pacientes que ya conviven con alteraciones en el procesamiento de la glucosa.

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