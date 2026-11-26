Fuentes de proteína de origen animal y vegetal pueden combinarse en la primera comida del día, de acuerdo con las preferencias y necesidades individuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un desayuno rápido puede aportar una parte relevante de la proteína diaria sin convertir la primera comida del día en una preparación extensa. 9 propuestas reúnen alimentos de origen animal y vegetal que pueden prepararse en 10 minutos o menos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que las proteínas intervienen en la formación de estructuras corporales, hormonas y enzimas.

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Yogur, tofu, avena, semillas, frijoles y lácteos integran opciones de preparación breve para sumar proteína a la rutina matinal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como referencia general, estima suficiente que aporten entre el 10% y el 15% de la energía diaria en adultos, aunque las necesidades cambian según edad, peso, actividad física y estado de salud. Por eso, los valores por plato sirven como orientación y no sustituyen una recomendación individual.

La nutricionista registrada Lauren Manaker, citada por Martha Stewart, sitio especializado en estilo del vida, señaló que una meta habitual de 20 a 30 gramos por comida puede ayudar a organizar la ingesta diaria. El medio difundió estas alternativas, con cantidades estimadas por porción.

1. Yogur griego con frutos secos y semillas

Un bol de yogur griego con frutos secos y semillas reúne proteína y puede acompañarse con ingredientes dulces o salados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre 170 y 200 gramos de yogur griego aportan 15 a 20 gramos de proteína. Al sumar 28 gramos de frutos secos y la misma cantidad de semillas, el total llega a 25 a 37 gramos.

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La Escuela de Salud Pública T. H. Chan de Harvard incluye al yogur, las nueces y las semillas entre las fuentes posibles de proteína para desayunos.

2. Tostada con queso cottage y fruta o verduras

El queso cottage puede servirse sobre pan integral junto con tomate, pepino o fruta fresca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Media taza de queso cottage contiene 14 gramos. Tomate, pepino o frutas agregan entre uno y dos gramos, según el alimento elegido. Manaker destacó que su sabor suave permite combinarlo con preparaciones saladas o dulces.

3. Batido con leche, polvo proteico y mantequilla de frutos secos

Leche, polvo proteico y mantequilla de frutos secos forman la base de un batido con alto aporte de proteína. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una porción de polvo proteico de 30 a 35 gramos proporciona 20 a 26 gramos; una taza de leche, 8 gramos; y una cucharada de mantequilla de frutos secos, entre 3 y 8 gramos. El total se sitúa entre 31 y 42 gramos. Conviene revisar los ingredientes y el contenido de azúcares añadidos del producto elegido.

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4. Revuelto de tofu

El tofu puede reemplazar al huevo en un revuelto con verduras y condimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres onzas, unos 85 gramos, de tofu con alto contenido proteico aportan de 12 a 19 gramos. Puede cocinarse con verduras. La OMS y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura señalan que la proteína puede proceder de una combinación de fuentes animales y vegetales.

5. Avena nocturna con yogur griego o polvo proteico

La avena se deja lista desde la noche anterior y admite yogur griego o polvo proteico como complemento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Media taza de avena aporta 5 a 6 gramos y una taza de leche, 8 gramos. Al incorporar yogur griego, el plato llega a 28 a 34 gramos; con polvo proteico, a 33 a 40 gramos. Se prepara la noche anterior y se conserva refrigerado.

6. Pudín de chía con leche

Las semillas de chía absorben el líquido y permiten preparar una alternativa fría para la mañana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una taza de leche y 28 gramos de semillas de chía suman 13 gramos. Frutos secos o mantequilla de frutos secos pueden elevar esa cantidad. Harvard destaca que las semillas, las legumbres y los frutos secos son fuentes vegetales que pueden combinarse en la alimentación cotidiana.

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7. Tostada de salmón ahumado y queso crema

Salmón ahumado, queso crema y pan integral conforman una opción salada de preparación rápida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres onzas de salmón ahumado, una tostada de pan integral y 28 gramos de queso crema aportan entre 20 y 22 gramos. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos recomienda que embarazadas, adultos mayores, niños pequeños y personas inmunodeprimidas eviten pescados ahumados refrigerados, salvo que formen parte de una preparación cocida.

8. Panqueques proteicos

Los panqueques enriquecidos con proteína pueden acompañarse con mantequilla de frutos secos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mezclas para panqueques enriquecidas con proteína ofrecen entre 12 y 20 gramos por porción. Una cucharada de mantequilla de frutos secos puede añadir otros 4 gramos. La propuesta permite una alternativa dulce sin apartarse del objetivo proteico.

9. Envoltura de frijoles y queso

Los frijoles, el queso y una tortilla integral permiten armar una preparación fácil de transportar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Media taza de frijoles aporta de 7 a 9 gramos, una onza de queso cheddar contiene 7 gramos y una tortilla integral grande suma de 4 a 8 gramos. El resultado es una preparación de 18 a 24 gramos. Las legumbres aportan proteína y fibra, dos componentes que Harvard recomienda priorizar.

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