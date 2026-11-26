Un desayuno rápido puede aportar una parte relevante de la proteína diaria sin convertir la primera comida del día en una preparación extensa. 9 propuestas reúnen alimentos de origen animal y vegetal que pueden prepararse en 10 minutos o menos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que las proteínas intervienen en la formación de estructuras corporales, hormonas y enzimas.
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Como referencia general, estima suficiente que aporten entre el 10% y el 15% de la energía diaria en adultos, aunque las necesidades cambian según edad, peso, actividad física y estado de salud. Por eso, los valores por plato sirven como orientación y no sustituyen una recomendación individual.
La nutricionista registrada Lauren Manaker, citada por Martha Stewart, sitio especializado en estilo del vida, señaló que una meta habitual de 20 a 30 gramos por comida puede ayudar a organizar la ingesta diaria. El medio difundió estas alternativas, con cantidades estimadas por porción.
1. Yogur griego con frutos secos y semillas
Entre 170 y 200 gramos de yogur griego aportan 15 a 20 gramos de proteína. Al sumar 28 gramos de frutos secos y la misma cantidad de semillas, el total llega a 25 a 37 gramos.
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La Escuela de Salud Pública T. H. Chan de Harvard incluye al yogur, las nueces y las semillas entre las fuentes posibles de proteína para desayunos.
2. Tostada con queso cottage y fruta o verduras
Media taza de queso cottage contiene 14 gramos. Tomate, pepino o frutas agregan entre uno y dos gramos, según el alimento elegido. Manaker destacó que su sabor suave permite combinarlo con preparaciones saladas o dulces.
3. Batido con leche, polvo proteico y mantequilla de frutos secos
Una porción de polvo proteico de 30 a 35 gramos proporciona 20 a 26 gramos; una taza de leche, 8 gramos; y una cucharada de mantequilla de frutos secos, entre 3 y 8 gramos. El total se sitúa entre 31 y 42 gramos. Conviene revisar los ingredientes y el contenido de azúcares añadidos del producto elegido.
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4. Revuelto de tofu
Tres onzas, unos 85 gramos, de tofu con alto contenido proteico aportan de 12 a 19 gramos. Puede cocinarse con verduras. La OMS y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura señalan que la proteína puede proceder de una combinación de fuentes animales y vegetales.
5. Avena nocturna con yogur griego o polvo proteico
Media taza de avena aporta 5 a 6 gramos y una taza de leche, 8 gramos. Al incorporar yogur griego, el plato llega a 28 a 34 gramos; con polvo proteico, a 33 a 40 gramos. Se prepara la noche anterior y se conserva refrigerado.
6. Pudín de chía con leche
Una taza de leche y 28 gramos de semillas de chía suman 13 gramos. Frutos secos o mantequilla de frutos secos pueden elevar esa cantidad. Harvard destaca que las semillas, las legumbres y los frutos secos son fuentes vegetales que pueden combinarse en la alimentación cotidiana.
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7. Tostada de salmón ahumado y queso crema
Tres onzas de salmón ahumado, una tostada de pan integral y 28 gramos de queso crema aportan entre 20 y 22 gramos. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos recomienda que embarazadas, adultos mayores, niños pequeños y personas inmunodeprimidas eviten pescados ahumados refrigerados, salvo que formen parte de una preparación cocida.
8. Panqueques proteicos
Las mezclas para panqueques enriquecidas con proteína ofrecen entre 12 y 20 gramos por porción. Una cucharada de mantequilla de frutos secos puede añadir otros 4 gramos. La propuesta permite una alternativa dulce sin apartarse del objetivo proteico.
9. Envoltura de frijoles y queso
Media taza de frijoles aporta de 7 a 9 gramos, una onza de queso cheddar contiene 7 gramos y una tortilla integral grande suma de 4 a 8 gramos. El resultado es una preparación de 18 a 24 gramos. Las legumbres aportan proteína y fibra, dos componentes que Harvard recomienda priorizar.
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