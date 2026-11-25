La incorporación gradual de alimentos ricos en fibra, acompañada de agua, puede ayudar a evitar molestias digestivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Incorporar alimentos con fibra a lo largo del día permite variar las fuentes de este nutriente y acercarse a la recomendación de al menos 25 gramos diarios de fibra alimentaria natural en adultos, fijada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La avena cocida aporta cerca de 4 gramos por porción, pero una selección difundida por Martha Stewart, sitio especializado en estilo de vida, identifica 10 opciones que pueden superarla en las cantidades indicadas.

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Legumbres, frutas, semillas y cereales integrales integran un patrón alimentario con distintas fuentes de fibra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nutricionista deportiva certificada Tara Collingwood y la dietista especializada en cardiología preventiva Michelle Routhenstein fueron las profesionales consultadas por el medio.

1. Las lentejas aportan 8 gramos por media taza cocida

Media taza de lentejas cocidas aporta 8 gramos de fibra, además de proteína vegetal, hierro y potasio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Media taza de lentejas cocidas aporta 8 gramos de fibra. También contiene proteína vegetal, hierro y potasio. Puede sumarse a sopas, ensaladas, tacos o preparaciones con carne picada.

2. Una taza de frambuesas reúne 8 gramos de fibra

Una taza de frambuesas reúne 8 gramos de fibra y puede incorporarse a yogures, licuados o desayunos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las frambuesas aportan 8 gramos por taza. Routhenstein también incluyó entre sus frutas elegidas a las moras, las peras y las manzanas con cáscara. Se pueden comer solas, añadir a yogur o incorporar a licuados.

3. Dos cucharadas de chía concentran entre 8 y 10 gramos

Dos cucharadas de semillas de chía contienen entre 8 y 10 gramos de fibra y absorben líquido al mezclarse con alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La misma medida de semillas de chía contiene entre 8 y 10 gramos de fibra y aporta ácidos grasos omega-3. Al absorber líquido, adquiere una textura gelatinosa, por lo que puede utilizarse en yogures, licuados o pudines.

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4. Los porotos negros llegan a 7,5 gramos por media taza

Los frijoles negros cocidos aportan 7,5 gramos de fibra por media taza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Media taza cocida aporta 7,5 gramos de fibra, además de proteína vegetal y minerales. El medio destacó que contiene fibra soluble, asociada al control del colesterol LDL y la glucosa. Conviene enjuagar los porotos enlatados antes de usarlos para reducir parte del sodio.

5. Una alcachofa mediana aporta 7 gramos de fibra

Una alcachofa mediana contiene 7 gramos de fibra e inulina, un compuesto fermentable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alcachofa suma 7 gramos por unidad mediana e incluye inulina, una fibra fermentable que nutre bacterias intestinales beneficiosas. Puede cocinarse al vapor o al horno; sus corazones sirven para ensaladas, pastas o platos con cereales.

6. Los guisantes verdes cocidos ofrecen 8 gramos por taza

Una taza de guisantes verdes cocidos ofrece 8 gramos de fibra y proteína vegetal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una taza de guisantes cocidos contiene 8 gramos de fibra y proteína vegetal. Su presentación congelada facilita su conservación y preparación. Puede agregarse a arroz, pastas, sopas, huevos revueltos u omelets.

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7. La pera con cáscara aporta entre 5 y 6 gramos

Consumir la pera con cáscara permite aprovechar entre 5 y 6 gramos de fibra por unidad mediana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una pera mediana sin retirar la cáscara ofrece entre 5 y 6 gramos de fibra. El alimento combina fibra soluble e insoluble. Puede consumirse como colación, con frutos secos o en ensaladas y sándwiches.

8. Media palta contiene 5 gramos de fibra

Media palta aporta 5 gramos de fibra y grasas monoinsaturadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mitad de una palta mediano aporta 5 gramos, junto con grasas monoinsaturadas. Puede untarse sobre pan integral, agregarse a ensaladas, sándwiches, tacos o platos con cereales. También aporta textura cremosa a los licuados.

9. Media taza de garbanzos reúne 6 gramos de fibra

Media taza de garbanzos cocidos reúne 6 gramos de fibra y puede añadirse a ensaladas, sopas o guisos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los garbanzos cocidos aportan 6 gramos por media taza, además de proteína vegetal y minerales. Pueden incorporarse a ensaladas, sopas y platos con cereales; tostados con aceite y condimentos se usan como colación. El hummus es otra alternativa.

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10. Una taza de cebada perlada aporta 6 gramos de fibra

Una taza de cebada perlada cocida aporta 6 gramos de fibra, incluido beta-glucano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cebada perlada cocida contiene 6 gramos por taza. Aporta beta-glucano, una fibra soluble presente también en la avena y vinculada al descenso del colesterol LDL. Puede reemplazar al arroz o añadirse a guisos, sopas y ensaladas.

La OMS recomienda que los carbohidratos provengan principalmente de granos integrales, verduras, frutas y legumbres. También aconseja al menos 400 gramos diarios de frutas y verduras.

Para elevar la fibra sin molestias digestivas, Routhenstein sugirió hacerlo de forma gradual, con aumentos cercanos a 5 gramos y un período de tres a cuatro días de adaptación.

Beber suficiente agua.

Masticar bien los alimentos.

Distribuir las fuentes de fibra durante el día.

Comenzar con porciones pequeñas de semillas o legumbres.

La fibra soluble se disuelve en agua y puede contribuir al control del colesterol LDL y de la glucosa; la insoluble agrega volumen a las heces y favorece la regularidad intestinal. Combinar frutas, verduras, legumbres, semillas y granos integrales permite incorporar ambas formas en la alimentación cotidiana.

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